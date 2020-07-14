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Политика

В редакцию ПЛН поступило заявление главы Гдовского района о вступлении в сторонники «Единой России»

15.07.2020 16:08|ПсковКомментариев: 1

В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило заявление главы Гдовского района Юрия Павлова с просьбой считать его сторонником партии «Единая Россия».

Данное заявление он написал в адрес Гдовского местного отделения «Единой России» еще 30 мая 2019 года. В нем Юрий Павлов также подписывается под тем, что поддерживает программные цели и практические действия партии и заявляет, что членом других политических партий не является.

Под заявлением Юрий Павлов заполнил несколько граф с вопросами. Так, в качестве предполагаемой формы поддержки «Единой России» он выбрал участие в массовых мероприятиях.

Комментировать свою партийную принадлежность в настоящее время Юрий Павлов отказался. «Я не хочу это комментировать, честно говоря. Я не обязан. Что я, должен кричать на каждом углу, в какой я партии?» - сказал он в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Напомним, ранее лидер псковских единороссов Александр Козловский сообщил, что глава Гдовского района стал членом «Единой России», а руководитель псковских «яблочников» Лев Шлосберг данную информацию опроверг, сообщив, что Павлов является беспартийным.

Кто в данной ситуации прав — лидер псковских единороссов или лидер регионального «Яблока», Юрий Павлов не сказал. «Вот пусть сами разбираются, как хотят», - заявил он.

Теги: #Единая Россия #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
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