Политика

Лев Шлосберг: Юрий Павлов не является членом «Единой России»

Глава Гдовского района Юрий Павлов не является членом партии «Единая Россия». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, отвечая на вопрос радиослушателя о партийной принадлежности Павлова.

Напомним, о том, что глава Гдовского района, избранный от партии «Яблоко», стал членом партии «Единая Россия», 10 июля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Между тем Лев Шлосберг опроверг его слова. «По моей информации, он был и остается беспартийным и не вступал в "Единую Россию"», - сказал он, добавив, что не доверяет Александру Козловскому как источнику информации.