Политика

Спекуляцией на фоне выборов назвал информацию о российских боевиках в Белоруссии Антон Минаков

Спекуляцией на фоне президентских выборов в Белоруссии назвал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков информацию о задержании в соседнем государстве нескольких боевиков якобы частной военной компании из России. Свое мнение он озвучил прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Что касается боевиков и мифических сотрудников частных военных компаний, то, я считаю, что это спекуляция на фоне президентских выборов в Белоруссии. Там сейчас непростая ситуация: поднимаются оппозиционные силы, идет серьезная борьба, поэтому выдумываются какие-то мифические враги. Мы уже видели подобную ситуацию и на Украине, и в других странах. Естественно, я абсолютно убежден, что со стороны России ни о каких провокациях речи не идет», - высказался он.

Антон Минаков подчеркнул, что Белоруссия остается стратегическим партнером России.

«Партия ЛДПР всегда считала Белоруссию стратегическим партнером. Должно быть понимание, что белорусы – это наш братский народ. Сейчас с Белоруссией выстроены достаточно плотные взаимоотношения. Это один из наших наиболее серьезных стратегических партнеров, в отличие от Прибалтики, к примеру. Поэтому Белоруссия всегда могла рассчитывать на поддержку России, как экономическую, так и политическую. Так же, как и Россия всегда может рассчитывать на достаточно тесные отношения с белорусами. Это показывает история, которая объединяет наши народы уже не первый век, и это еще покажет будущее», - заключил парламентарий.

Напомним, накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 33 боевиков иностранной частной военной компании, один из которых - гражданин Белоруссии, остальные являются россиянами.

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Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные накануне россияне являются членами ЧВК «Вагнера».

Позже кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев по итогам экстренной встречи в ЦИК выступил с заявлением, что под Псковом и Невелем формируются две группы боевиков, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.