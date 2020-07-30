Спекуляцией на фоне выборов назвал информацию о российских боевиках в Белоруссии Антон Минаков

Спекуляцией на фоне президентских выборов в Белоруссии назвал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков информацию о задержании в соседнем государстве нескольких боевиков якобы частной военной компании из России. Свое мнение он озвучил прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).
«Что касается боевиков и мифических сотрудников частных военных компаний, то, я считаю, что это спекуляция на фоне президентских выборов в Белоруссии. Там сейчас непростая ситуация: поднимаются оппозиционные силы, идет серьезная борьба, поэтому выдумываются какие-то мифические враги. Мы уже видели подобную ситуацию и на Украине, и в других странах. Естественно, я абсолютно убежден, что со стороны России ни о каких провокациях речи не идет», - высказался он.
Антон Минаков подчеркнул, что Белоруссия остается стратегическим партнером России.
Напомним, накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 33 боевиков иностранной частной военной компании, один из которых - гражданин Белоруссии, остальные являются россиянами.
Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные накануне россияне являются членами ЧВК «Вагнера».
Позже кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев по итогам экстренной встречи в ЦИК выступил с заявлением, что под Псковом и Невелем формируются две группы боевиков, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.