Год Рейтингомера. Время подбивать бабки

Воскресный вечер, и вот опять мы собираемся представить вашему вниманию рейтинг политической активности. Сегодня он будет не совсем обычный. Вы сами видели, что за неделя выдалась в наших палестинах. Это на Дальнем Востоке и в соседней Белоруссии всё продолжает бурлить, а у нас — тишь, гладь и божья благодать, разве что местные чудаки вышли покормить голубей в знак солидарности с хабаровчанами да еще до региона долетели заявления братьев-сябров: мол, где-то под Псковом и Невелем формируются «группировки боевиков», которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Что до собственно псковской политической повестки, то тут наблюдались полный штиль и информационная засуха: парламентские каникулы, чиновничьи отпуска, рутинная повестка власти и слабость в членах привычно пассивной оппозиции (всё это несмотря на то, что на носу муниципальные выборы, да и парламентская кампания — не за горами).
За это время из-под пера нашего штатного комментатора вышло ровно 50 еженедельных обозрений. Так что пришло время подвести итоги — или, как выражается сам наш правдоруб, пора подбивать бабки.
Пусть неудачник плачет
Традиционно мы начинаем с минусов. В течение года негативные оценки получали и представители власти, и оппозиционеры (как, впрочем, они получали и положительные баллы). Короче, доставалось всем - как и обещал наш обозреватель, он воздает должное чиновникам, депутатам, партийцам всех мастей, общественникам, гражданским активистам - «всем сестрам по серьгам». В целом, общий баланс - в пользу власти. Однако тут важно понимать, что Господин Рейтингомер дает оценку не качеству работы - он анализирует публичную активность и восприятие действий ньюсмейкеров в общественном пространстве.
Едва ли не каждая неделя приносила сообщения об очередных неприятностях муниципальных руководителей. Дважды самую низкую оценку со знаком минус получал пушкиногорский глава Александр Баранов, столько же - его коллега из Великолукского района Сергей Петров и теперь уже бывший руководитель Печорского района Дмитрий Сопотов, слетевший с должности в результате резонансного скандала вокруг т.н. «матерного видео». У всех - проблемы с законом. Доставалось от Господина Рейтингомера и некоторым другим их коллегам.
Экс-глава Печорского района Дмитрий Сопотов
А вообще максимально низкую оценку со знаком минус в течение года получил 21 региональный деятель. Причем, семеро оказывались в аутсайдерах два раза и более (осужденный за получение взятки бывший вице-губернатор Александр Кузнецов и экс-председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова - по три раза). Многие из аутсайдеров нашего рейтинга в течение года потерпели болезненные поражения и лишились должностей — это бывший политический вице-губернатор Псковской области Николай Цветков, экс-председатель избирательной комиссии региона Михаил Иванов и его зам Иван Патлач, бывший руководитель государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Назарова и проч. Другие ньюсмейкеры, получавшие от Рейтингомера «минус пять», пока свой статус и кресла сохраняют, но некоторых из них преследуют серьезные проблемы.
Из-за своих нетривиальных заявлений (о грибоискателе, крапиве и т.д.) депутат Госдумы Александр Васильев неоднократно получал низкие оценки со знаком минус. Дважды за год он удостаивался -5.
Амплитуда года
Как уже было сказано, плюсы и минусы в рейтинге получали и представители власти, и оппозиционеры. Интересно, что некоторые псковские политики в течение года получали попеременно то высокие положительные оценки, то низкие баллы со знаком минус. А первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова оказалась единственной представительницей псковского политического класса, кто в течение этого года получил и максимально высокую, и самую низкую оценки.
Первый заместитель губернатора Вера Емельянова побывала на обоих «полюсах» рейтинга ПЛН
«-5» вице-губернатор схлопотала однажды, по итогам визита в регион полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана. По информации журналистов Псковской Ленты Новостей, в ходе итогового, закрытого для СМИ, совещания под председательством полпреда досталось вице-губернаторам, ответственным за социалку и ЖКХ. Основная причина нагоняя была в том, что Псковская область занимает нижние строчки рейтингов по демографии. Впрочем, этот минус был отыгран вице-губернатором двумя пятерками со знаком плюс: во-первых, за координацию работы администрации с депутатами областного Собрания в рамках подготовки бюджета-2020 в декабре прошлого года, а во-вторых - за деятельность по борьбе с распространением коронавируса.
Так штормило - мама не горюй!
Диаметрально противоположные оценки от Господина Рейтингомера получал и руководитель регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг: от максимально высокой пятерки со знаком плюс (когда кандидаты-яблочники победили на прошлогодних выборах в районах и господин Шлосберг выглядел главным бенефициаром единого дня голосования) до весьма низкой -4, когда лидер псковского отделения партии проиграл Николаю Рыбакову на выборах председателя «Яблока». В целом главный псковский яблочник был активен и чаще других политиков попадал в еженедельные рейтинги (24 раза).
Яблочник Лев Шлосберг и эсер Олег Брячак. Фото из архива ПЛН
Для сравнения: лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской гордумы Олег Брячак присутствовал в рейтингах 15 раз. Показатели иных руководителей псковской оппозиции скромнее: например, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко получил 9 персональных отметок (правда, его имя частенько упоминалось Рейтингомером при оценках действий всего областного отделения КПРФ), а руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Антон Минаков с персональными достижениями попадал в рейтинг 5 раз.
Список отличников
«Плюс пять» в течение года получали 14 человек (8 из них — по два раза и более).
Губернатор Михаил Ведерников и митрополит Тихон чаще других участников рейтинга получали максимально высокие оценки со знаком плюс
В этот своеобразный класс отличников входят митрополит Псковский и Порховский Тихон, губернатор Михаил Ведерников, представители Псковской области в Совете Федерации — секретарь Генсовета «Единой России» Адрей Турчак и Елена Бибикова, депутат Государственной Думы Александр Козловский, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов и его заместитель Борис Полозов, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, глава Пскова Елена Полонская, сити-менеджер региональной столицы Александр Братчиков, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, руководитель областного управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец, свежеиспеченный глава Печорского района Сергей Тарасик и первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.
Таковы, если вкратце, некоторые итоги годовых наблюдений за псковской политической фауной и флорой. Свою работу наш штатный натуралист продолжит и в будущем. Очередное обозрение читайте через неделю. Напоследок напомним, что свои оценки Господин Рейтингомер традиционно выставляет по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив, потери позиций и поражения.
Карикатура: Алексей Меринов, «Московский комсомолец»