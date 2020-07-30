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Политика

Год Рейтингомера. Время подбивать бабки

02.08.2020 20:00|ПсковКомментариев: 0

Воскресный вечер, и вот опять мы собираемся представить вашему вниманию рейтинг политической активности. Сегодня он будет не совсем обычный. Вы сами видели, что за неделя выдалась в наших палестинах. Это на Дальнем Востоке и в соседней Белоруссии всё продолжает бурлить, а у нас — тишь, гладь и божья благодать, разве что местные чудаки вышли покормить голубей в знак солидарности с хабаровчанами да еще до региона долетели заявления братьев-сябров: мол, где-то под Псковом и Невелем формируются «группировки боевиков», которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.

Что до собственно псковской политической повестки, то тут наблюдались полный штиль и информационная засуха: парламентские каникулы, чиновничьи отпуска, рутинная повестка власти и слабость в членах привычно пассивной оппозиции (всё это несмотря на то, что на носу муниципальные выборы, да и парламентская кампания — не за горами).

Но — хвала вам, боги политобозревателей: в первые дни августа исполняется год с того дня, как Господин Рейтингомер начал отслеживать телодвижения местных политиков и выставлять им свои субъективные оценки.

За это время из-под пера нашего штатного комментатора вышло ровно 50 еженедельных обозрений. Так что пришло время подвести итоги — или, как выражается сам наш правдоруб, пора подбивать бабки.

Пусть неудачник плачет

Традиционно мы начинаем с минусов. В течение года негативные оценки получали и представители власти, и оппозиционеры (как, впрочем, они получали и положительные баллы). Короче, доставалось всем - как и обещал наш обозреватель, он воздает должное чиновникам, депутатам, партийцам всех мастей, общественникам, гражданским активистам - «всем сестрам по серьгам». В целом, общий баланс - в пользу власти. Однако тут важно понимать, что Господин Рейтингомер дает оценку не качеству работы - он анализирует публичную активность и восприятие действий ньюсмейкеров в общественном пространстве. 

Чаще других «прилетало» главам районов Псковской области. Оно и понятно: это был не их год.

Едва ли не каждая неделя приносила сообщения об очередных неприятностях муниципальных руководителей. Дважды самую низкую оценку со знаком минус получал пушкиногорский глава Александр Баранов, столько же - его коллега из Великолукского района Сергей Петров и теперь уже бывший руководитель Печорского района Дмитрий Сопотов, слетевший с должности в результате резонансного скандала вокруг т.н. «матерного видео». У всех - проблемы с законом.  Доставалось от Господина Рейтингомера и некоторым другим их коллегам. 

Экс-глава Печорского района Дмитрий Сопотов

А вообще максимально низкую оценку со знаком минус в течение года получил 21 региональный деятель. Причем, семеро оказывались в аутсайдерах два раза и более (осужденный за получение взятки бывший вице-губернатор Александр Кузнецов и экс-председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова - по три раза). Многие из аутсайдеров нашего рейтинга в течение года потерпели болезненные поражения и лишились должностей — это бывший политический вице-губернатор Псковской области Николай Цветков, экс-председатель избирательной комиссии региона Михаил Иванов и его зам Иван Патлач, бывший руководитель государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Назарова и проч. Другие ньюсмейкеры, получавшие от Рейтингомера «минус пять», пока свой статус и кресла сохраняют, но некоторых из них преследуют серьезные проблемы.

Из-за своих нетривиальных заявлений (о грибоискателе, крапиве и т.д.) депутат Госдумы Александр Васильев неоднократно получал низкие оценки со знаком минус. Дважды за год он удостаивался -5.

Амплитуда года

Как уже было сказано, плюсы и минусы в рейтинге получали и представители власти, и оппозиционеры. Интересно, что некоторые псковские политики в течение года получали попеременно то высокие положительные оценки, то низкие баллы со знаком минус. А первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова оказалась единственной представительницей псковского политического класса, кто в течение этого года получил и максимально высокую, и самую низкую оценки.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова побывала на обоих «полюсах» рейтинга ПЛН

«-5» вице-губернатор схлопотала однажды, по итогам визита в регион полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана. По информации журналистов Псковской Ленты Новостей, в ходе итогового, закрытого для СМИ, совещания под председательством полпреда досталось вице-губернаторам, ответственным за социалку и ЖКХ. Основная причина нагоняя была в том, что Псковская область занимает нижние строчки рейтингов по демографии. Впрочем, этот минус был отыгран вице-губернатором двумя пятерками со знаком плюс: во-первых, за координацию работы администрации с депутатами областного Собрания в рамках подготовки бюджета-2020 в декабре прошлого года, а во-вторых - за деятельность по борьбе с распространением коронавируса.

Так штормило - мама не горюй!

Диаметрально противоположные оценки от Господина Рейтингомера получал и руководитель регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг: от максимально высокой пятерки со знаком плюс (когда кандидаты-яблочники победили на прошлогодних выборах в районах и господин Шлосберг выглядел главным бенефициаром единого дня голосования) до весьма низкой -4, когда лидер псковского отделения партии проиграл Николаю Рыбакову на выборах председателя «Яблока». В целом главный псковский яблочник был активен и чаще других политиков попадал в еженедельные рейтинги (24 раза). 

Яблочник Лев Шлосберг и эсер Олег Брячак. Фото из архива ПЛН

Для сравнения: лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской гордумы Олег Брячак присутствовал в рейтингах 15 раз. Показатели иных руководителей псковской оппозиции скромнее: например, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко получил 9 персональных отметок (правда, его имя частенько упоминалось Рейтингомером при оценках действий всего областного отделения КПРФ), а руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Антон Минаков с персональными достижениями попадал в рейтинг 5 раз.

Список отличников

«Плюс пять» в течение года получали 14 человек (8 из них — по два раза и более).

Губернатор Михаил Ведерников и митрополит Тихон чаще других участников рейтинга получали максимально высокие оценки со знаком плюс

В этот своеобразный класс отличников входят митрополит Псковский и Порховский Тихон, губернатор Михаил Ведерников, представители Псковской области в Совете Федерации — секретарь Генсовета «Единой России» Адрей Турчак и Елена Бибикова, депутат Государственной Думы Александр Козловский, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов и его заместитель Борис Полозов, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, глава Пскова Елена Полонская, сити-менеджер региональной столицы Александр Братчиков, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, руководитель областного управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец, свежеиспеченный глава Печорского района Сергей Тарасик и первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. 

Таковы, если вкратце, некоторые итоги годовых наблюдений за псковской политической фауной и флорой. Свою работу наш штатный натуралист продолжит и в будущем. Очередное обозрение читайте через неделю. Напоследок напомним, что свои оценки Господин Рейтингомер традиционно выставляет по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив, потери позиций и поражения.

Карикатура: Алексей Меринов, «Московский комсомолец»

Источник: Псковская Лента Новостей
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