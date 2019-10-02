Политика

Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября

Псковская Лента Новостей публикует традиционное обозрение политической жизни региона. Всю неделю наш штатный комментатор Господин Рейтингомер внимательно следил за событиями, мониторил СМИ, читал социальные сети – и всё для того, чтобы представить вашему вниманию список тех, кто проявил себя и одержал победу, или, наоборот, учудил и потерял очки. Если активность принесла положительный эффект — ставим плюс, а если была негативной — минус. Наивысший балл — пятерка, наименьший — единица.

-5 Александр Васильев

Депутат Госдумы, лидер общественного движения «Убитые дороги» в очередной раз продемонстрировал, что находится на какой-то своей непостижимой волне. Ранее мы уже неоднократно отмечали, что, судя по заявлениям парламентария и записям в социальных сетях, его волнуют такие «актуальные» вопросы, как, например, причины образования колеи на дорогах, особенности системы проката самокатов в Варшаве, передвижение на «Тесле» в Гонконге в Норвегии, перспективы появления дорог с обогревом и т.д. и т.п. Теперь вот Васильев задумался об изобретении грибоискателя - мобильного приложения, которое помогало бы искать грибы. На неделе он выложил сторис в Instagram со своей прогулки по лесу. На видео депутат рассуждает о пользе воображаемого устройства и спрашивает у подписчиков, хотелось бы им иметь грибоискатель. «Ходишь по лесу, а он тебе показывает, где грибы растут, какие, и ты такой за ними бежишь с ножиком, - размечтался парламентарий. - ...Идешь с телефоном по лесу, а он тебе - "тыр-тыр-тыр" или голосовую команду "мухомор рядом". И пошел себе дальше боровики искать». Фантазия парламентария не осталась незамеченной (по крайней мере, в его родном Пскове) и вдохновила на создание четверостишия автора эпиграмм на злобу дня, журналиста Владимира Толкачева (иллюстрация с его страницы в Фейсбуке).



Под этой записью псковичи принялись делиться своими мнениями о том, с чего вдруг Васильев это написал и что это вообще такое было, заодно вспоминая поговорку «Если бы да кабы, да в рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород» и обращаясь к классике: «Не был бы ты невежей - не ходил бы с мордой медвежьей».

-4 Вячеслав Евдокименко

Член партии «Коммунисты России», депутат Островского районного собрания в начале октября решил высказаться по поводу годовщины расстрела Верховного Совета. Однако, как по мне, так лучше бы он этого не делал, ибо получилось из серии «Иногда лучше жевать, чем говорить» - и не забавно (как иногда бывает у альтернативных коммунистов Сурайкина), и глупо. Оттолкнувшись от событий октября 1993-го, Евдокименко обрушился на участников нынешних акций «Я/МЫ». Свое заявление он назвал «Я/Мы – Верховный Совет» и прямо-таки по-крыловски («Вы все мне зла хотите, и если можете, то мне всегда вредите») потребовал от современных либералов ответа за поддержку… Бориса Ельцина: дескать, «в приступе звериного восторга, радостно вопили при этом зрелище, мол "какой Ельцин молодец - защитил демократическую власть".» «Какого же чёрта теперь вы вопите сразу о нарушениях прав человека», - задается вопросом «коммунист», всеми своими рассуждениями как будто олицетворяя метод «трех П» (пол, палец, потолок). Я уж не говорю о том, что матчасть не изучена и доказательная база хромает на обе ноги – тут в принципе всё лежит на поверхности: большинство участников столь ненавистных Евдокименко современных акций – молодые люди, и 26 лет назад они еще вообще не родились либо были детьми. Так что с тем же успехом им можно адресовать претензии и по поводу октября 1917-го, и за какие-нибудь события при царе Горохе. Короче, текст вышел странный, не столько дающий ответы на какие-то вопросы, сколько рождающий новые – прежде всего, о причинах его написания. И ладно еще, если просто «коммунист» решил хайпануть – но ведь, возможно, тут что-то личное, глубинное, какие-то обиды, комплексы, отчего и прорывается вот это: дескать, вы «всегда считали нас "совками", "быдлом", "ватниками", "колорадами" и тому подобными, (недостойными дышать одним воздухом с вами), людьми низшего сорта?» Товарищ Евдокименко, чтобы вас кто-то перестал считать недостойным дышать одним воздухом, для начала надо перестать делать подобные заявления, а еще лучше последовать - совету вождя пролетариата, и «учиться, учиться и еще раз учиться».

-3 Марина Гаращенко

Глава областного комитета по здравоохранению получает -4 в связи с тем, что УФАС, прокуратура и управление экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД нашли нарушение федерального закона «О защите конкуренции» в действиях возглавляемого госпожей Гаращенко ведомства. Нарушение выявлено при закупках модульных фельдшерских-акушерских пунктов для Псковской области. Это закупки - текущего и прошлого года. Стоимость двух контрактов - более 100 миллионов рублей. В частности, была зафиксирована переписка должностных лиц заказчика и потенциального участника. А такая переписка не предусмотрена законодательством и содержит признаки заключения антиконкурентного соглашения. Первое заседание по делу назначено на 18 октября.

-2 Юлия Белова

Молодая активистка КПРФ из Пскова, видимо, насмотрелась выступлений юной шведской экозащитницы Греты Тунберг и решила пойти примерно тем же путем. В четверг коммунистка «наехала» на сильных мира сего за — ни за что не поверите - плохую осеннюю погоду. Это смелое и новое «слово правды» прозвучало на митинге КПРФ, посвященном годовщине расстрела Белого Дома в 1993-м. Взяв слово, «товарищ Белова из третьей первичной организации КПРФ» дала исчерпывающее объяснение, почему на головы участников акции оппозиции капает дождь.

«Обратите внимание, какая сейчас погода! Как только оппозиция выходит на мероприятие, сразу же в западной части России резко меняется погода в худшую сторону, - всерьез поделилась результатами наблюдений за атмосферными явлениями коммунистка, и тут же продолжила свою обличительную речь: - Полагаю, это не погода, а человеческий фактор. Сейчас во многих странах есть разработки таких технологий!» Закончив умопомрачительный спич, Юлия Белова продолжила гнуть свою линию уже без микрофона, в толпе. «Да! Так и есть! Странно, что вы об этом не знаете!», - почти кричала она в лицо какому-то мужичку, позволившему себе усомниться в ее словах. В лице этой юной барышни ставим -3 обкому компартии за уровень аргументации и качество выступлений на публичных мероприятиях.

-1 Игорь Виноградский

Экс-командир 76-й дивизии ВДВ Игорь Виноградский покинул пост руководителя управления специальных программ областной администрации. Ушел также незаметно, как и работал более пяти лет. По крайней мере, даже для тех, кто следит за деятельностью органов государственной власти и общественно-политической жизнью, остается загадкой: чем занимается это структурное подразделение? Не то, чтоб мы тут выведывали какую-то «военную тайну» - просто интересно, что годами делают чиновники из управления специальных программ.

0 Владимир Никитин

Бывший лидер псковских коммунистов, ныне руководитель общественного движения «Русский лад» представил отчет о работе этой общественной организации. И что это за отчет! Не банальный «сухарь», а просто-таки кладезь знаний, полный открытий и откровений. Чего только, нового и интересного, из него не узнаешь. Во-первых, оказывается, в строй движения «Русский лад» теперь призывают наших «великих предков – защитников русской земли и русского духа» (акция «Бессмертная дружина Русского Лада»). Но если вы предположите, что всё тут ограничится исключительно набором привычных имен — вроде Александра Невского, то я не советовал бы так спешить. Ибо, как стало доподлинно известно Владимиру Степановичу, «предки руссов – пеласги претендуют на первородство и обладание древнейшим языком». А пеласги, кто не знает, это народ, населявший Грецию до возникновения Микенской цивилизации. Впервые пеласги упоминаются еще в «Илиаде» Гомера. Эпонимный предок народа - мифический Пеласг был первым человеком, рожденным на Земле. Его родила Ниоба от бога неба, грома и молний Зевса. Так что при желании и известном воображении в строй «великих предков-защитников» можно поставить хоть этих доисторических «предков руссов», хоть самих древнегреческих богов. Кроме того, философ Никитин не сомневается, что «в основе русского мировоззрения лежит не греческая вера, а исконно русское правоверие – народное православие». «Это русское православие древнее христианства. Мы – великороссы, древний и великий народ – суперэтнос, породивший многие народы на земле. Историческая миссия русского народа, его призвание и цель – жить в ладу с совестью, с другими народами, с природой и с Космосом, отстаивать правду (житие по законам Космоса), утверждать справедливость и творить добро», - считает Владимир Никитин. Эти мудрые мысли нашли отражение не только в книге экс-депутата Госдумы и члена ЦК КПРФ, но и в отчете о деятельности «Русского лада». Будучи не в силах определить, что тут перевешивает — оторопь от прочитанного в представленном докладе или восхищение полетом мысли «политического динозавра» - не ставлю ни плюса, ни минуса. Пока выводим 0.

+1 Виктор Остренко

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома ОНФ на этой неделе отправился в Мурманск. Там проходило заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму. Сказать по правде, я весьма скептически отношусь к таким мероприятиям и в целом к подобным структурам, но все-таки стараюсь взглянуть на них и под другим углом: в том смысле, что раз звезды зажигают — значит кому-то это надо. Если региональные законодатели со всего Северо-Запада собираются, чего-то такое там обсуждают — то некий глубокий смысл и сермяжная правда в этом есть. По крайней мере, должны быть. И вот, исходя из этого, присуждаем господину Остренко +1. Судя по опубликованным пресс-релизам, псковский депутат в Заполярье был весьма активен при обсуждении законодательных инициатив, в том числе предложения выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию. По мнению парламентария, увеличение кратности виз для иностранных туристов будет особенно важно для наших ближайших соседей, которые могут приезжать в РФ на выходные и принимать решение о такой поездке ситуативно. «Это может быть посещение наших объектов культурного наследия, участие в мероприятиях событийного характера. Предприятия, которые при этом инфраструктурно обеспечивают прием, питание – все кто, связан с организацией турпродукта, будут иметь внешний источник поступления средств. Очевидно, в этом есть плюс для экономики», - считает господин Остренко.

+2 Александр Куренков

И. о. гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» детально прокомментировал проблемную ситуацию, связанную с изъятием автобусов у предприятия.

Напомню, что ранее коллектив автопарка направил на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обращение по поводу ситуации с подвижным составом.

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Не стану подробно пересказывать обстоятельства этой запутанной истории (желающие могут обратиться к сообщениям ПЛН на данную тему) – однако отмечу положительный момент. В отличие от прежнего директора ГП г-на Киянца, сторонившегося и СМИ, и сотрудников предприятия, нынешний руководитель демонстрирует готовность к диалогу – причем, даже тогда, когда речь идет о проблемных моментах. За такую позицию можно только похвалить.

+3 Нинель Салагаева

«Экономический» вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева на этой неделе открывала в Псковской области всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса - территория жизни» Национальной премии «Бизнес-Успех». Кроме того, она сделала несколько заявлений, настраивающих на позитив. Особо отмечу, что на улучшение качества жизни и развитие транспортной доступности, связей и туризма по новой социально-экономической модели развития Псковской области планируется потратить 3,2 млрд рублей. Средства будут направлены на обновление парка «Псковпассажиравтотранса». Планируется закупить 170 больших автобусов и порядка 120 средней загрузки. Средства также выделят на ремонт автовокзала в Пскове. Об этом Нинель Салагаева заявила в ходе встречи губернатора Михаила Ведерникова с псковским бизнес-сообществом.

+4 Александр Братчиков

Глава администрации Пскова постепенно увеличивает свое влияние и политический вес. Пользуясь спортивной терминологией, можно сказать, что «псковский Поветкин» (отмечаем некоторое внешнее сходство) переходит в более тяжелую весовую категорию и один за другим собирает «чемпионские пояса». Вслед за завоеванным два года назад титулом псковского сити-менеджера и полученным в начале 2019-го статусом первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России», Братчиков получил пост регионального координатора партийного проекта «Городская среда». Решение об этом было принято в четверг, 3 октября, на заседании президиума регионального политсовета. «Для Александра Николаевича это существенная нагрузка, работы на посту главы администрации города у него хватает, но он найдет время по-настоящему заняться этим проектом и справится с поставленными задачами», - отметил секретарь регионального отделения партии Александр Котов.

+5 Андрей Турчак

Секретарь Генсовета «Единой России», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак сохраняет место на верхней ступени нашего рейтинга. На этой неделе имя партийного лидера не сходило со страниц федеральных СМИ в связи с планами ЕР по обновлению и подготовке к грядущему съезду, где речь пойдет об участии в парламентских выборах 2021 года. Между тем Андрей Турчак заметно улучшил свои позиции в рейтинге влияния 100 ведущих политиков страны по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Итоги единого дня голосования, оказавшиеся в большинстве регионов вполне благоприятными для «Единой России», приводят к усилению влияния секретаря генсовета партии Андрея Турчака (с 40-го на 36-е место). Резонансное заявление Турчака в поддержку Павла Устинова, вероятно, также могло позитивно повлиять на его восприятие в элитах», - считает директор АПЭК, политолог Дмитрий Орлов.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер