Политика

Рейтинг политической активности. Командный зачет

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни нашего региона. Материал выходит в свет на исходе недели, в течение которой основные игроки догуливали новогодние каникулы и только начинали постепенно возвращаться в рабочий режим. Прямо скажем, активности было мало — если не считать за таковую выкладывание в соцсетях фотоснимков с празднования НГ под елочкой и катания на лыжах в краях, где в отличие от Пскова лежит снег. В связи с этим наш штатный комментатор - Господин Рейтингомер принял решение не скрести по сусекам, мучительно выискивая приметы политической активности, а взглянуть на ситуацию шире и подвести итог пяти месяцев существования проекта на ПЛН. Причем, к подведению итогов он подошел креативно: если прежде оценки выставлялись конкретным персоналиям, то сегодня — результаты в командном зачете.

Господин Рейтингомер взял за труд просуммировать все ранее выставленные баллы, округлил, сделал поправку на политические ветры, где-то поделил, где-то умножил на свое субъективное мнение — и вот что из этого вышло.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков.

- 5 Главы муниципалитетов

Вот уж для кого 2019-й стал годом потерь, так это для глав районов. Едва ли не треть всего корпуса муниципальных руководителей покинула свои должности. У некоторых — еще и проблемы с законом возникли, следствием чего стали проверки, уголовные дела и суды. Всех перечислять не стану — напомню лишь тех, кто попадал в наши еженедельные рейтинги с крайне низкими оценками. Дважды -5 получал глава Печорского района Дмитрий Сопотов, потерявший должность и положение из-за скандального видео (в нем «хозяин жизни» нецензурно оскорбляет сотрудника полиции и демонстрирует свое социальное превосходство).

Ныне г-н Сопотов — фигурант уголовного дела, также как и действующие главы - Александр Баранов (Пушкиногорский район; дважды удостаивался максимально низкого балла) и Сергей Петров (Великолукский район; «минусы» получал тоже 2 раза). Оба сейчас в «зоне риска». А для их бывшего коллеги — экс-главы Новоржевского района Михаила Пашкова работа в органах местного самоуправления закончилась, но неприятности продолжаются. Ранее его уже привлекали к ответственности за превышение должностных полномочий, но он отделался относительно легко. Однако в конце года стало известно: в отношении экс-главы возбуждено новое уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Продолжение, как говорится, следует.

При этом в комментариях по поводу тяжелой муниципальной доли то и дело сталкиваешься с эдаким скрытым сочувствием в адрес глав: мол, тяжело им, полномочий и денег мало, спрашивают строго, избранных от оппозиции глав еще и региональные власти не любят, в СМИ и телеграм-каналах их шпыняют, к тому же над всеми дамоклов меч проверок висит. А люди-то они неплохие, «от земли», ну как таких не пожалеть? - говорят некоторые сердобольные граждане. Я к числу таких «добрых самаритян» не принадлежу и «входить в положение» этих бедолаг не желаю.

Ибо вижу другое: главы и сами хороши — одни, как говорится, мима рта не проносят, другие косячат сверх всякой меры, все несамостоятельны, зависимы, заметной политической активности не проявляют, а если выходят в публичное пространство — то такую ахинею, бывает, несут.

И как тут не вспомнить феерическое высказыванием уже упомянутого господина Петрова в обоснование идеи увеличить зарплаты муниципальным чиновникам: «Добавка к зарплате будет не просто актуальной, но и максимально необходимой для процветания и района, и области в целом» - ну то есть, для процветания района нужны не решение демографической проблемы, не повышение зарплат и пенсий и т.д., а максимально необходима добавка к зарплате. И это поистине тот случай, когда лучше жевать, чем говорить.

Смотрите также Псковская политическая низменность

- 4 Общественная палата Псковской области

Пациент скорее мертв, чем жив — перефразируя высказывание Буратино, ставим диагноз Общественной палате. Неоднократно она получала низкие оценки (дважды -5), в том числе за высказывания председателя ОП ПО Анатолия Мультаха, после которых хоть стой - хоть падай. То задолго до единого дня голосования главный региональный общественник (по идее, он должен осуществлять общественный контроль за избирательным процессом) заявляет: «мы уверены, что эти выборы пройдут объективно и качественно». То прокомментирует ожидаемо положительное заключение близких к власти общественников по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» в том духе, что «производство пленки экологически безопасно, оно практически приближено к чистой комнате».

В целом деятельность Общественной палаты заставляла задаваться вопросами: зачем в принципе нужна эта структура в таком виде, как сейчас? Чего ради проводят встречи почтенные люди, каждый из которых состоялся в профессии и жизни, но как соберутся вместе – это, почти по-булгаковски, «просто позор какой-то»? Для того, чтобы вместо обсуждения действительно важных резонансных тем и четкого формулирования своей позиции - бегло пробежать повестку позадаваться риторическими вопросами?

- 3 Несистемная оппозиция

Если вы обратитесь к политологическим словарям, то узнаете… Вы много чего оттуда узнаете – например, то, что «несистемная оппозиция» - это такие группы граждан, которые, с одной стороны, недовольны действующей властью, а с другой стороны – они сами не способны существенно повлиять на нее или сменить ее в рамках установленных государственной системой процедур. Эксперты объясняют всё это отсутствием у несистемщиков серьезной общественной поддержки, однако они сами объясняют данный факт «репрессиями» властей, «нарушениями» законодательства о выборах, «отсутствием свободы слова» и прочими причинами.

Говоря о псковской несистемной оппозиции, необходимо учитывать одну ее отличительную особенность, а именно то, что у нас на этом фланге преобладают те, кого принято называть политическими фриками и провокаторами. А раз так – нет ничего удивительного в том, что в наш рейтинг эта публика попадала по поводам преимущественно комическим и несерьезным.

Скажем, перед довыборами депутата Псковской гордумы кандидаты устроили междусобойчик и навешивали друг на друга обидные ярлыки вроде «подставной шакал»: экс-руководитель предвыборного штаба Ксении Собчак на президентских выборах-2018 Виктор Широбоков хотел снять по суду самовыдвиженца Василия Краснова из-за использования последним в своих АПМ… логотипов социальных сетей.

Вообще в создании нелепой ситуации на довыборах, когда в одном округе выдвинулось сразу несколько несистемщиков, обвиняли руководителя псковского штаба Алексея Навального Валентина Болдышева. Причем, упреки в организационной импотенции он заслужил от таких же «братьев по разуму» — диванных ждунов и храбрых фейсбучных борцов с режимом. К этим наездам добавлялась и критика по поводу абсолютно карикатурного отклика псковской несистемной оппозиции на митинги в Москве — проведение одиночных пикетов.

Вскоре г-н Болдышев покинул пост руководителя штаба Навального. Практически одновременно с этим произошло, возможно, самое позорное событие в жизни псковской несистемной оппозиции в 2019-м. Весь год выступая против строительства завода «Титан-Полимер» и призывая оппонентов к диалогу, несистемщики в самом конце года трусливо уклонились от серьезного разговора – общественного обсуждения резонансной темы. Просто не пришли на встречу с политиками, общественниками, экспертами. Список персон, удостоившихся отрицательной оценки в нашем еженедельном рейтинге, и их «достижений» можно было бы продолжать – тем более что сами «недовольные» продолжают подкидывать поводы, то неся откровенную чушь и выдвигая конспирологические версии в телеграм-каналах, то начиная меряться, у кого из них аудитория в социальных сетях больше. Всё это было бы очень смешно, если бы на самом деле не было так грустно: подобные деятели и проявления их активности дискредитируют саму идею гражданского движения, превращают всё в пародию и фарс, отталкивают нормальных людей.

- 2 Псковские профсоюзы

Для областного Совета профессиональных союзов и его председателя Ульяны Михайловой минувший год прошел под знаком ряда уголовных дел. О первом из них, возбужденном по факту осуществления облсовпрофом незаконной предпринимательской деятельности, стало известно в июле. В сентябре уголовное дело было возбуждено в отношении лидера организации - ее подозревают в присвоении и растрате суммы порядка 200 тысяч рублей. Вскоре в отношении Ульяны Михайловой было возбуждено еще одно уголовное дело - по версии следствия, она незаконно премировала своего мужа - директора профсоюзного санатория «Хилово» на сумму более 7 млн рублей. Сама госпожа Михайлова вину не признает и считает происходящее следствием давления на профсоюзное объединение.

В целом «Дело Михайловой и псковских профсоюзов» вызвало заметный резонанс, всколыхнуло политический класс и повысило градус напряженности в обществе. Как отмечали эксперты, Система жестко продемонстрировала, как будет действовать с теми, кто не хочет играть по установленным властью правилам. При этом профсоюзы теряли очки и уступали оппонентам в позиционной борьбе. Тех, кто был готов публично поддержать лидера организации, можно пересчитать по пальцам. Ни о какой массовой профсоюзной солидарности речи не шло. В рядах профсоюзов наблюдались не просто разброд и шатания, а массовое штрейкбрехерство. Как я отмечал в одном из обзоров, общественнице и депутату областного Собрания, являющейся фигурантом нескольких уголовных дел, приходится очень тяжело, но если она встала на путь борьбы - надо держать удар и не совершать ошибок. Делать это удавалось далеко не всегда.

- 1 Избирательная комиссия Псковской области

Избирательную комиссию Псковской области в последние месяцы сотрясали скандалы и она продолжала терять позиции. Происходило это параллельно с ослаблением «политического» вице-губернатора Николая Цветкова, в прошлом возглавлявшего облизбирком, а в 2017-2019 годах он, в статусе замгубернатора, контролировал ее деятельность. Развязка наступила в конце года. Кресла председателя комиссии лишился Михаил Иванов, одновременно из состава ИК ПО был выведен господин Цветков. Как отмечали наблюдатели, просто так расставаться с «любимой игрушкой» он не захотел и затеял интригу вокруг избрания нового председателя избирательной комиссии. В итоге последовала отставка самого г-на Цветкова.

Смотрите также Он утомил. Его ушли

Председателем избирательной комиссии был избран Игорь Сопов. Вначале его кандидатуру поддержали в Москве на заседании Центризбиркома, а затем за него проголосовали коллеги – члены псковского облизбиркома.

0 «Системная оппозиция» (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»)

Нулевую отметку по итогам пяти месяцев 2019-го заслуживает сборная команда псковской «системной оппозиции».

В этом случае 0 дает «плюс на минус». Деятельность оппозиции из числа парламентских партий была противоречива.

С одной стороны, ничего выдающегося и яркого они не продемонстрировали, на выборах не победили, никакого прорыва не сделали. С другой стороны, все - и коммунисты, и эсеры, и жириновцы - проявляли активность, проводили митинги, делали заявления. В связи с чем можно вспомнить серию акций «Справедливой России» во главе с Олегом Брячаком против строительства автозаправки у стен Мирожского монастыря, выступления первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко в поддержку единомышленника из Подмосковья Павла Грудинина и против строительства завода «Титан-Полимер», а также публичные мероприятия ЛДПР, ведомой региональным координатором Артемом Васильевым и руководителем партийной фракции в областном Собрании Антоном Минаковым. Обозреватели ПЛН псковскую оппозицию за что-то хвалили, за что-то - ругали и критиковали.

Впрочем, работа над ошибками еще, видимо, только предстоит. По крайней мере, такой вывод напрашивается из свежих заявлений псковских оппозиционеров. Например, устами товарища Алексеенко коммунисты возвестили, под знаком чего пройдет для них 2020-й. Если думаете, что под знаком борьбы, решения каких-то проблем населения области и достижения целей на выборах, то — нет: мимо. Оказывается, год пройдет под знаком двух круглых дат, которые будут отмечаться 22 апреля и 9 мая. Во-первых, коммунисты собираются «напомнить всем, что победу в войне одержали Советский Союз, социалистический строй и народ под руководством Коммунистической партии».

А во-вторых, «в 2020-м году также исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Это годовщина исключительно важного события для истории человечества – юбилей величайшего мыслителя и революционера, литератора и гуманиста, организатора большевистской партии и основателя Советского государства», полагает главный псковский коммунист.

+ 1 «Единая Россия»

На невысокий итоговый балл ЕР (традиционно самой активной из партий) повлияли, прежде всего, результаты неудачной для власти избирательной кампании. В отличие от большинства регионов страны, где «Единая Россия» уверенно победила 8 сентября, в Псковской области ее кандидаты проиграли яблочникам на выборах глав трех районов и довыборах депутата областного Собрания.

Итоги единого дня голосования сделали еще более актуальной тему обновления ЕР, о необходимости которого руководство организации говорит все последние годы.

Кроме того, партии необходимо провести мобилизацию перед новым избирательным циклом - подготовку к парламентской кампании-2021 и другим выборам ближайших лет партия начала в конце года.

В Псковской области решать поставленные задачи и достигать цели единороссам предстоит под руководством нового руководителя. По осени спикера регионального парламента Александра Котова, возглавлявшего отделение «Единой России» восемь лет, сменил депутат Госдумы Александр Козловский.

+ 2 «Яблоко» и представители Псковской области в Федеральном Собрании

Эту позицию поделили члены партии «Яблоко» и представители Псковской области в Федеральном собрании.

Надо ли объяснять, благодаря чему достаточно высокую положительную оценку в рейтинге получили Лев Шлосберг и Ко? Разумеется, главное достижение - победы кандидатов «Яблока» на сентябрьских выборах в трех районах (Дновский, Пустошкинский и Новоржевский), а также в Пскове (округ №2 на довыборах депутата областного Собрания). Успех стал возможен во многом благодаря постоянной активности председателя псковского «Яблока». Отмечу, что господин Шлосберг - единственный из всех участников нашего рейтинга, кто попадал в большинство обозрений (12 из 21); причем, побывал на разных полюсах — от -4 (когда проиграл Николаю Рыбакову выборы председателя «Яблока») до +5 (когда команда «Яблока» победила на муниципальных выборах и довыборах депутата областного собрания).

Что до «сборной столичных звезд» - представителей Псковской области в Совете Федерации и Госдуме, то тут положительные оценки получали вице-спикер сената, член Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и депутат Госдумы Александр Козловский.

«Слабое звено» этой команды - депутат Госдумы, убитодорожник Александр Васильев. Своими нелепыми заявлениями и чудачествами он тянул эту столичную «дрим-тим» вниз.

Иллюстрация со страницы депутата Васильева в соцсетях. С помощью популярного приложения парламентарий состарил себя — и, видимо, показал как представляет старость своей мечты — со значком депутата на лацкане пиджака и сложенными ручками

+ 3 Администрация Псковской области

Здесь на итоговый результат повлияли показатели двух групп. В число лидеров в «командном зачете» администрацию вывели прежде всего «тренер» и «капитан» (губернатор Михаил Ведерников и его первый заместитель Вера Емельянова), регулярно проявлявшие активность и неоднократно получавшие в нашем рейтинге высокие положительные оценки.

Основная же причина того, что итоговый балл «команды 2019» оказался не максимально высоким, - в оценках группы «полевых игроков», в том числе руководителей ряда структурных подразделений администрации (экс-руководитель спорткомитета Иван Штылин, глава комитета по культуре Жанна Малышева и др.), а также бывших заместителей губернатора Николая Цветкова и Александра Кузнецова, уволенного из администрации год назад и в настоящее время обвиняемого в получении взятки (суд над господином Кузнецовым продолжается).

+ 4 Городские власти Пскова

Дважды на верхней строчке нашего рейтинга оказывались участники властного муниципального тандема – глава Пскова Елена Полонская и руководитель городской администрации Александр Братчиков.

Сити-менеджер был удостоен +5 по итогам последней недели октября (так мы отметили слаженные действия ответственных лиц и служб по ликвидации последствий сильного урагана, готовность городских властей и коммунальщиков к наступлению зимы и изменения в структуру администрации и ее подразделений — это должно повысить эффективность работы).

Что до госпожи Полонской, то она осенью совершила восхождение на вершину муниципального политического Олимпа. При этом проявляла активность, коммуникабельность и готовность работать в команде, с чем и были связаны достаточно высокие оценки в рейтинге, в том числе максимально высокий балл в октябре.

+ 5 Псковское областное Собрание депутатов

Максимально высокого балла по итогам пяти месяцев 2019-го удостаивается «сборная всех звезд» в форме Псковского регионального парламента. Один из секретов этого достижения - в том, что как и в спорте (где, скажем, биатлонисты или легкоатлеты могут выступать двойным зачетом, представляя разные субъекты РФ), некоторые наши политические игроки тоже выступали двойным зачетом, представляя с одной стороны свои «клубы» — партии, а с другой — «сборные команды» органов власти. В случае с областным Собранием, в котором созданы пять партийных фракций, это видно наиболее отчетливо. Но дело, конечно, не только в этом. Была тут и важная законотворческая деятельность, и громкие инициативы, и яркие выступления на сессиях. Так или иначе, в еженедельных рейтингах присутствовала дюжина депутатов областного Собрания из четырех фракций (ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Яблоко») - причем, как правило, с положительными оценками.

Спикер парламента Александр Котов свои +5 получил в связи с тем, поднял тему межбюджетных отношений на высоком федеральном уровне и представил в Москве предложения по изменению методики расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Предложения разработало Псковское областное Собрание депутатов совместно с губернатором и областным комитетом по финансам. Максимально высокий балл получил и вице-спикер, глава бюджетного комитета Борис Полозов – так была отмечена работа согласительной комиссии над проектом главного финансового документа.

К сказанному остается добавить, что в нашем «командном зачете» не учтены показатели нескольких ярких персон, проявлявших активность в общественно-политической жизни региона.

Во-первых, это митрополит Псковский и Порховский Тихон (высший балл он получал трижды, в том числе тогда, когда представлял президенту выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Москве, а также вместе с Владимиром Путиным в Крыму на сцене государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» смотрел спектакль, поставленный по мотивам пьесы митрополита).

Во-вторых, врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина, неоднократно оказывавшаяся с положительными оценками в нашем рейтинге. Как мы отмечали ранее, должность ректора ведущего образовательного учреждения, безусловно, политическая: еще в советские времена руководители вузов входили в партийно-государственную номенклатуру, иначе говоря — в круг лиц, занимавших ключевые позиции в политической системе. Это верно и сейчас.

В-третьих, известный псковский бизнесмен, экс-депутат областного Собрания Игорь Савицкий, в 2019 году вернувшийся в публичное пространство после продолжительной паузы. Мы неоднократно отмечали его яркие высказывания на злобу дня и важные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.

Это был рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз разбор полетов (уже январских) устроим через неделю.

Господин Рейтингомер.