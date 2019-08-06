Политика

Рейтинг политактивности. 3-9 августа

Псковская Лента Новостей представляет новый проект — еженедельный рейтинг активности региональных политиков, общественников и прочих публичных персон.

Значитца так. Редакционная революция, о необходимости которой долго говорили сторонники прогресса, - свершилась. Автор политобзоров ПЛН Макаров свержен. Вместе со своими многостраничными опусами - этим пережитком полицентричного и плюралистичного прошлого, он безжалостно сброшен с корабля современности. И теперь - ура, товарищи! - никаких «многобукв». Вся власть — лаконичному Рейтингомеру.

Ни для кого не секрет, что наша политика становится все более закрытой и непубличной. А раз так - вместо натужных попыток отыскать «черную кошку в черной комнате» и политическую жизнь там, где ее не осталось, шагнем в новую реальность — мир анонимных телеграм-каналов, Фейсбука, Инстаграма и прочих социальных сетей. Однако их завсегдатаям - заезжим и доморощенным «политологам», - уподобляться не станем. В отличие от фриков-конспирологов с важно надутыми щеками, мы не утверждаем, что всё про всех знаем и посвящены в тайны высоких кабинетов. Мы будем отмечать публичную активность, занятные скандалы, нестандартные поступки, нетривиальные и откровенно глупые заявления в СМИ, блогах и социальных сетях и т.д. Эта ниша в псковских медиа пустовала, но теперь за дело берется наш новый политобозреватель - Господин Рейтингомер. Отныне еженедельно, по пятницам, он будет воздавать должное чиновникам, депутатам, партийцам всех мастей, общественникам, гражданским активистам - будет высказывать свое мнение и раздавать «всем сестрам по серьгам».

Однако – к черту прелюдии. Краткость — сестра нашего брата-обозревателя, и мы представляем первый рейтинг общественно-политической активности.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект - то, что можно занести в актив. Минус — это негатив и потеря очков.

0 — тут и объяснять ничего не надо: ноль, он и в Пскове полный ноль.

- 5 Анатолий Мультах

Аутсайдером первого рейтинга признаём председателя Общественной палаты Псковской области. На недавней пресс-конференции он заявил: мол, «мы уверены, что эти выборы пройдут объективно и качественно». Слышать подобное из уст человека, который на правах главного общественника, по идее, должен осуществлять общественный контроль за избирательным процессом, — нонсенс. Понятно, что Общественная палата сейчас - орган, скорее, декоративный, многого от олицетворяющих ее лиц не требуется - но все-таки не до такой же степени! Это просто «подстава» какая-то тех, кто отправлял господина Мультаха в кресло председателя ОП ПО. Ну, скажи, что будете всей палатой внимательно следить за выборами, вместе с другими заинтересованными сторонами постараетесь не допустить нарушений, благодаря чему и можно будет заявить: всё прошло ровно. Но - нет, уже сейчас звучит такое! Похоже на то, что бумажку с заготовленным текстом господину Мультаху дали, но предупредить, что зачитать ее надо только после дня голосования 8 сентября, - забыли.

- 4 Константин Вилков и партия «Родина»

Председатель регионального отделения партии «Родина» в этот сезон сделал большой и уверенный шаг к бесславному окончанию своей политической карьеры. Напомним, что самым резонансным эпизодом избирательной кампании с участием «родинцев» стала нелепая эпопея с попыткой выдвижения на выборах в Пскове великолукского «двойника-однофамильца» кандидата от «Единой России». На днях Верховный суд РФ оставил решение Псковского областного суда об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина» без изменения. Таким образом, партия оказалась вне предвыборного забега, выглядит сейчас посмешищем, и похоже, на проекте “Родина в Псковской области” можно ставить жирный крест. Финита ля комедия.

-3 Обком КПРФ

Мало того, что псковские коммунисты не на шутку возбудились из-за дискуссии о судьбе памятника Ленину на площади в центре города (как будто нет других, в тысячу раз более актуальных и волнующих людей, тем), так еще потеряли своего кандидата на довыборах в областное Собрание. Суд отменил регистрацию Александра Ножки. Оказалось, что документы для регистрации кандидата - далеко не в порядке. Там несколько нарушений избирательного законодательства, в том числе предоставлен диплом об образовании на иностранном языке без перевода. Подобные мелочи, которых вообще-то легко избежать, уже не в первый раз приводят к снятию коммунистов с выборов. Пора бы им сделать работу над ошибками — но нет: с упорством, достойным лучшего применения, зюгановцы вновь наступают на те же самые грабли, которые и раньше, бывало, больно били по красным лбам. И все оправдания тут, как говорится, в пользу бедных.

На общем фоне в КПРФ выделяется Дмитрий Михайлов, один из немногих активных коммунистов Псковской области. В последние дни он проводил автопробег в День ВДВ, предвыборный пикет на Запсковье, встречи с избирателями, а еще сделал несколько публичных заявлений в СМИ. И всё это за неделю. Может, и не всегда у второго секретаря обкома КПРФ получается, как задумывалось, но в любом случае – молодец, старается, выгодно выделяется на фоне большинства пассивных псковских оппозиционеров.

- 2 Павел Николаев

Подобно “девушке с заниженной социальной ответственностью”, бывший депутат областного Собрания от КПРФ продолжает хождения по партиям и выборам. Правда, без какого бы то ни было успеха. Ныне он выдвинут кандидатом от «Справедливой России», но при этом исполняет роль “электорального киллера”. С видимым удовольствием Павлик подгадил бывшим однопартийцам – образно говоря, сделал подножку Ножке: именно по его иску суд снял кандидата от КПРФ. В этой связи вспоминается, что пару лет назад лидеры обкома, пытаясь оправдать свой сомнительный тактический союз с эсерами, употребляли в отношении их лидера известное высказывание: мол, «он еще тот сукин сын, но сейчас это наш сын». Товарищи коммунисты, как оказалось, не ваши они, эти «сыновья»... Если продолжать подобные аналогии, то надо признать: тут мы имеем дело с другим сыночком - современным Павликом Морозовым.

- 1 Ян Лузин

Экс-депутат областного Собрания, крупный псковский бизнесмен попал в неловкую ситуацию из-за провокации небезызвестного политического фрика, автора анонимного телеграм-канала Алексея Малова. Выдуманная последним «сенсация» о выходе Лузина из «Единой России» активно обсуждалась в политкругах. Несмотря на то, что господин Малов неоднократно вбрасывал откровенные «дезы», некоторые поверили и в очередную историю. Яну Лузину пришлось даже объяснять, что все это - провокация. Что до Малова, ныне сотрудника одного из муниципальных предприятий Пскова, то он вновь «подставил» своих нынешних работодателей.

0 Василий Краснов

Еще один политический фрик, ныне участвующий в довыборах депутата Псковской гордумы, вызвал на дебаты кандидата от «Единой России», сопредседателя регионального штаба путинского ОНФ, главного врача городской поликлиники Галину Неваленную. По этому случаю господин Краснов даже записал видеообращение и выложил его в интернете. Сама собой на память приходит басня про моську, лающую на слона. Как там? «Вот то-то мне и духу придает, что я, совсем без драки, могу попасть в большие забияки». Так и тут. Полный ноль — но это хоть забавно, видеообращение Краснова добавляет комизма блеклым выборам, а то было бы вообще скучно.

+ 1 Михаил Пашков

Экс-глава Новоржевского района, ранее ставший фигурантом уголовного дела и уже казалось бы списанный со всех счетов, неожиданно всплыл в Пскове - возглавил службу по надзору за подрядными организациями в ГБУ «Псковавтодор». В Доме Советов заявляют, что это - принципиально важное для региональной власти направление. И именно на него бросают проштрафившегося чиновника. Вот что значит уйти по-хорошему. Еще и грамоту дали. Та же Валентина Тюрина, ранее позволявшая себе фрондерство по отношению к региональному центру и досиживающая последние недели в кресле дновского главы, едва ли может рассчитывать на подобное участие в своей судьбе.

+2 Лев Шлосберг

Лидер псковского «Яблока» как обычно был заметен и в регионе, и за его пределами. Издание из Татарстана «Бизнес-онлайн» опубликовало интервью с либералом, в котором он помимо прочего рассказал о тяготах и лишениях своей воинской службы. И почему-то именно этот фрагмент активно обсуждался в социальных сетях.

Возможно, публику заинтриговал общий вывод: «Я своими глазами наблюдал изнутри, почему и как разрушился такой мощный Советский Союз». Не хило, да?

Короче, Лев Шлосберг служил в Закавказье - «в Советской армии в период ее наивысшего развития, в 1985–1987 годах”. Жили в Грузии в неприспособленном для этого помещении, было холодно, сыро, отсутствовали удобства. «В казарме не имелось туалета, он находился на улице. Там, прошу прощения, жили крысы размером до 30 сантиметров, то есть величиной с кошку. И столовая была в 1,5 километра от части. Мы трижды в день по бетонке с песней ходили в столовую», - рассказал яблочник. Вот поэтому, видимо, и развалился Союз.

+3 Вера Емельянова

Первый вице-губернатор Псковской области в статусе и.п. главы региона встречала гостей масштабного всероссийского форума молодых семей и ввела дресс-код для госслужащих (как показывает опрос ПЛН, эту инициативу областной администрации поддерживает большинство респондентов — они убеждены, что чиновники должны выглядеть сдержанно и официально, думать исключительно о работе, а не о нарядах, не пялиться на мини-юбки, шорты и в декольте сослуживцев). Что до семейного форума, то это мероприятие можно смело занести в актив региональной власти. На него съехались сотни участников из половины субъектов РФ — то есть пол-России. Приезжала уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Кстати, участвовавшая в мероприятии начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, на наш взгляд, вполне заслужила приз за победу в условной номинации «Цитата недели»: «Форум молодых семей в Псковской области станет акселератором лучших практик». «Акселератор практик» - доходчивее и душевнее про этот форум молодых семей, видимо, и не скажешь.

+ 4 Александр Братчиков

Глава администрации Пскова очень внятно и аргументированно объяснил необходимость перемен в городе, в том числе введение дизайн-кода (иначе говоря, это проиллюстрированный набор правил проектирования, требований и рекомендаций по развитию территории).

«Пришло время перелистнуть страницу 90-х, - совершенно справедливо отметил Александр Братчиков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - Люди боятся новшеств, но, если стоит вопрос «Хотим ли мы жить в комфортном, чистом и уютном городе?», то перемены необходимы. Я хочу не просто волюнтаристски приказать, а сесть и обсудить, если люди будут соучастниками процесса, и с ними договориться перед тем, как начать это делать, реализовать проект будет значительно проще».

+ 5 Митрополит Тихон

Как обычно, самое пристальное внимание региональных СМИ привлекают действия и заявления митрополита Псковского и Порховского Тихона.

В рамках уже упомянутого нами всероссийского форума молодых семей он сообщил, что на базе спортивно-гуманитарного центра, который планируется открыть в Пскове, появится Центр семьи. По словам митрополита, там люди будут собираться, чтобы делиться опытом семейной жизни и тем самым помогать друг другу. В центре будет работать священник. При этом владыка подчеркнул, что власти региона и псковская епархия не собираются «сверху» писать программы и резолюции для центра семьи, а хотели бы спросить у самих псковичей, каким этот центр должен быть и как он должен работать. Сейчас сложно сказать, насколько успешной будет эта инициатива и насколько востребованным у горожан окажется такой центр, но в любом случае отмечаем активные попытки митрополита изменить жизнь псковичей к лучшему.

Это был первый рейтинг политактивности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю, в пятницу, 16 августа.

Господин Рейтингомер

Фото: архив ПЛН, социальные сети.