Политика

Александр Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушения границы

Белоруссия будет реагировать на нарушителей государственной границы без предупреждения, заявил глава республики Александр Лукашенко в ответ на информацию Минобороны об участившихся полетах вблизи рубежей.

«Без предупреждения! Если они нарушают госграницу, мы реагируем без предупреждения», - заявил Лукашенко в ходе посещения полигона в Гродненской области, пишет РИА Новости.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту об участившихся случаев пролетов вблизи границы. «Подходят к границе разворачиваются», - сказал он. «В воскресенье ветер в нашу сторону, если так произойдет, будем действовать в соответствии с законодательством», - добавил министр.