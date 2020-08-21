Общество

Александр Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия.

По словам главы государства, «если кто-то не хочет работать», губернаторы и председатели исполкомов не должны заставлять, пишет РИА Новости.

«Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут - разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника», - сказал Александр Лукашенко.

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, говорилось об остановке производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все организации реального сектора экономики работают в штатном режиме.

Говоря об уличных протестах, Александр Лукашенко отметил, что их координаторы «сидят за рубежом, в соседних странах» и получают поддержку от их властей.

Кроме того, президент республики призвал простить милиционеров. В первые дни протестов сообщалось о жестких действиях силовиков по их пресечению.

«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103 - мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им», - сказал президент.

Он добавил, что 60 % кадров с пострадавшими, демонстрирующими синяки после акций, - постановочные.