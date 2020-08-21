Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Собираемся в школу!
Вечное движение жизни
Рецепт идеального вечера
Десантный взвод-2020
Детские кружки и секции в Пскове ТОП-10
Медсправки Для водителей
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новая эра городской среды
Здесь будет город-парк
Гонки по вертикали
В помощь бизнесу
 
 
 
ещё Общество 21.08.2020 12:194 Почем для Пскова Диснейленд 22.08.2020 19:160 Александр Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия 22.08.2020 18:250 Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 23 августа 22.08.2020 17:272 Марс и Плеяды запечатлели над Никольской церковью в Псковском районе 22.08.2020 16:580 Реконструированный парк культуры и отдыха открылся в Великих Луках 22.08.2020 15:510 Польша откроет границы для россиян
 
 
 
Самое популярное 15.08.2020 19:488 Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео 15.08.2020 18:4425 Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове 18.08.2020 15:222 Одну из погибших в ДТП великолучанок тракторист «надел на вилы» на глазах у дочери 16.08.2020 14:397 Губернатор рассказал о появлении двух очагов коронавируса 17.08.2020 16:183 Опубликована новая видеозапись резонансного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

22.08.2020 19:16|ПсковКомментариев: 0

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия.

По словам главы государства, «если кто-то не хочет работать», губернаторы и председатели исполкомов не должны заставлять, пишет РИА Новости.

«Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут - разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника», - сказал Александр Лукашенко.

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, говорилось об остановке производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все организации реального сектора экономики работают в штатном режиме.

Говоря об уличных протестах, Александр Лукашенко отметил, что их координаторы «сидят за рубежом, в соседних странах» и получают поддержку от их властей.

Кроме того, президент республики призвал простить милиционеров. В первые дни протестов сообщалось о жестких действиях силовиков по их пресечению.

«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103 - мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им», - сказал президент.

Он добавил, что 60 % кадров с пострадавшими, демонстрирующими синяки после акций, - постановочные.

Теги: #Белоруссия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы, что Россия должна вмешаться в ситуацию в Белоруссии?
В опросе приняло участие 598 человек
Сюжет: Ситуация в Белоруссии накануне и после президентских выборов Александр Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия Латвия и Эстония введут санкции против ряда граждан Белоруссии Митингующие выстраиваются в «цепи покаяния» на улицах Минска Александр Козловский: Нужно приложить максимум усилий, чтобы из-за конфликта в Белоруссии не пострадали псковичи Жириновский поспорил, что Белоруссия войдет в состав России до конца года Песков объяснил, зачем Лукашенко принялся названивать Путину В Белоруссии обнаружили мертвым не подписавшего протокол члена избиркома Путин заявил о неприемлемости вмешательства извне в дела Белоруссии Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии Накануне грандиозного шухера Лукашенко наградил более 300 сотрудников МВД медалями «За безупречную службу» Глава минздрава Белоруссии подтвердил смерть двух участников протестных акций 28% читателей Псковской Ленты Новостей боятся «оранжевой революции» в Белоруссии В Европарламенте не признали итоги выборов в Белоруссии Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет повторных выборов Евгений Минченко: В Белоруссии отрабатывается сценарий 2024 года в России Рейтинг политической активности. В зеркале Белоруссии НАТО не подтвердило слова Лукашенко об усилении присутствия у границ Белоруссии Лукашенко пришел на митинг своих сторонников в Минске Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия Тысячи протестующих вышли к Дому правительства в Минске Дневной дозор: Нужно ли России вмешиваться в ситуацию в Белоруссии ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные итоги выборов Александр Серавин: Смешно слышать разговоры о том, что протест в Белоруссии родился изнутри Сил вам - Юлия Пересильд поддержала жителей Белоруссии Диктатор сорвался с цепи Александр Серавин: Беларусь - суверенное государство, и оно должно само разобраться в происходящей ситуации Псковского депутата настораживает, что в Белоруссии разыгрывается «украинский сценарий» Видна рука кукловода - Петр Алексеенко о протестах в Белоруссии Протестующих на проспекте Дзержинского в Минске разогнали резиновыми пулями Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов Олег Брячак: Белоруссия стала похожа на элитный колхоз В Белоруссии началась забастовка против фальсификаций на выборах Триумф батьки, или Опасная игра ЦИК Белоруссии объявила победителя выборов президента Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян в Белоруссии Лукашенко: Россия боится потерять Белоруссию Белоруссия стянула войска к границе с Россией Год Рейтингомера. Время подбивать бабки Украина потребовала выдать задержанных в Белоруссии россиян Минск направил Москве ноту из-за ситуации на границе «Акценты» Донецкого: Синдром батьки Лукашенко, «Монте-Карло» на Талабах и «Золотая маска» в Пскове Николай Рассадин о поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса и ситуации в Белоруссии Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены Москва ответила на задержание россиян в Белоруссии Длительная несменяемость власти осложняет отношения России и Белоруссии - Василий Бобалев Спекуляцией на фоне выборов назвал информацию о российских боевиках в Белоруссии Антон Минаков Ситуацию нервозности Александр Лукашенко создал своими руками - псковский бизнесмен На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем
22.08.2020, 19:160 Александр Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия 22.08.2020, 18:470 Мост через реку Кебь в Псковском районе ввели в эксплуатацию 22.08.2020, 18:250 Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 23 августа 22.08.2020, 17:570 Юный великолучанин получил условный срок за хранение конопли и грабежи
22.08.2020, 17:272 Марс и Плеяды запечатлели над Никольской церковью в Псковском районе 22.08.2020, 16:580 Реконструированный парк культуры и отдыха открылся в Великих Луках 22.08.2020, 16:320 ПЛН-ТВ: Как псковичи относятся к «замураливанию» технических сооружений города 22.08.2020, 16:220 Великолукского подростка отправили в колонию за убийство, кражу и поджог
22.08.2020, 15:510 Польша откроет границы для россиян 22.08.2020, 15:330 Россию ожидают постоянные природные аномалии 22.08.2020, 14:580 Интеллектуальную игру «РосКвиз» провели в Пскове 22.08.2020, 14:375 Михаил Ведерников: С каждым годом город Великие Луки становится уютнее и комфортнее
22.08.2020, 14:212 Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Гдовском районе 22.08.2020, 13:470 Александр Козловский пожелал Великим Лукам развития и процветания 22.08.2020, 13:370 Почти весь задействованный в конкурсе «Десантный взвод» медперсонал ВДВ имеет боевой опыт 22.08.2020, 13:032 Макет российского паспорта образца 2021 года показали на заводе в Зеленограде. ВИДЕО
22.08.2020, 12:400 Власти Великих Лук: Триколор объединяет в стремлении сделать Отчизну еще более сильной 22.08.2020, 12:250 Книгу о Спегальском представил на Пушкинских чтениях директор Исаакиевского собора 22.08.2020, 12:200 Самолет с Алексеем Навальным на борту прибыл в Берлин 22.08.2020, 12:050 Нетрезвого тракториста поймали полицейские в Великолукском районе
22.08.2020, 11:475 Александр Козловский: Российский флаг во все времена олицетворял собой величие Отечества 22.08.2020, 11:172 Глоток свежего «Воздуха»: в Пскове прошел первый концерт фестиваля «Музыка на воде» 22.08.2020, 11:010 Российская команда готовится к новым рекордам в конкурсе «Десантный взвод» 22.08.2020, 10:392 Ребенок в районе острова Залита мог утонуть из-за недосмотра родителей
22.08.2020, 10:302 Александр Котов: Великолучанам не занимать трудолюбия и силы характера 22.08.2020, 10:151 Автомобиль въехал в столб на улице Юбилейной в Пскове 22.08.2020, 10:000 Николай Козловский и Любовь Романова поздравили великолучан с Днем города 22.08.2020, 09:533 Бело-сине-красный стяг вобрал в себя мощь и державность России - Александр Котов
22.08.2020, 09:440 Фигурное вождение бронеавтомобилей «Рысь» впервые покажут на конкурсе «Десантный взвод» 22.08.2020, 09:3311 Девушка пожаловалась на разгуливающих по Пскову эксгибиционистов 22.08.2020, 09:200 Канцтовары передали Псковскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей 22.08.2020, 09:052 Латвия и Эстония введут санкции против ряда граждан Белоруссии
22.08.2020, 08:554 Михаил Ведерников: В истории триколора есть успехи всех жителей страны 22.08.2020, 00:253 В ВОЗ оценили сроки завершения пандемии коронавируса 22.08.2020, 00:160 Россияне купили туры на 150 млн рублей на старте акции кешбэка 22.08.2020, 00:055 34 новых случая коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки
21.08.2020, 22:310 До 26 градусов тепла ожидается в Псковской области в субботу 21.08.2020, 22:183 Доходы главы РЖД в 2019 году выросли в два раза 21.08.2020, 22:040 Псковский суд освободил из-под стражи бывшего замруководителя УФССП Петербурга 21.08.2020, 21:481 Мобильные телефоны вручили фронтовикам в Пскове и Куньинском районе
21.08.2020, 21:300 Тему пунктуации у классиков и интернет-пользователей затронули на Пушкинских чтениях 21.08.2020, 21:190 Более 88 тысяч тонн зерна намолотили в Псковской области 21.08.2020, 21:003 Как бороться с пьяными водителями - тема нового опроса в «Автомире» ПЛН 21.08.2020, 20:592 Митингующие выстраиваются в «цепи покаяния» на улицах Минска
21.08.2020, 20:430 Псковских школьников предупредили об ответственности за вандальные надписи 21.08.2020, 20:220 Великолучанам рассказали о реконструкции проспекта Ленина 21.08.2020, 19:5811 Врачи разрешили транспортировку Навального на лечение в Германию 21.08.2020, 19:571 Бывший бухгалтер вернет в бюджет Пскова около 1 миллиона рублей
21.08.2020, 19:390 Псков по-новому украсят к Новому году 21.08.2020, 19:200 Скончалась замдиректора Псковской школы-интерната Любовь Шатеева 21.08.2020, 19:020 Как работают электронные платежные системы? 21.08.2020, 19:000 Фестиваль «Музыка на воде» начинается в Пскове
21.08.2020, 18:444 На месте резонансных ДТП в Псковской области усилят меры безопасности 21.08.2020, 18:264 Единороссы передали экземпляры Конституции в псковские школы 21.08.2020, 18:100 Пользователи Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате 21.08.2020, 18:005 Главный архитектор Пскова: Нужно проложить дороги, а потом заниматься строительством зданий
21.08.2020, 17:532 Находки из некрополя X-XI веков показали псковские археологи 21.08.2020, 17:510 Два контейнера установили на улице Хвойной в Пскове 21.08.2020, 17:450 60 сенсорных киосков закупят для медучреждений Псковской области 21.08.2020, 17:372 Конгрессно-выставочный центр открылся на псковском рынке
21.08.2020, 17:290 Новые игровые объекты установили на одной из детских площадок в Пскове 21.08.2020, 17:247 Глава Палкинского района стал фигурантом новых уголовных дел 21.08.2020, 17:240 Билеты на Пушкинский фестиваль можно приобрести со скидкой 20% 21.08.2020, 17:130 Жителям двух домов в Пскове снизят плату за отопление и горячую воду
21.08.2020, 17:060 «Газпромбанк» профинасирует строительство псковского завода «Титан-Полимер» 21.08.2020, 16:540 Сотрудники палкинского психинтерната повысят квалификацию 21.08.2020, 16:460 Названы самые востребованные профессии и навыки 21.08.2020, 16:380 Школьная ярмарка открылась в Пскове
21.08.2020, 16:300 Фонд Оксаны Федоровой запустил проект для женщин «Я стала другой» 21.08.2020, 16:221 «Дневной дозор»: Почему продолжаются поборы с родителей учеников в псковских школах? 21.08.2020, 16:150 Псковичка рассказала о схеме работы дистанционных мошенников 21.08.2020, 16:090 Псковичам напомнили, сколько стоит развод в 2020 году
21.08.2020, 16:010 В Пскове у поворота на аэропорт занята одна полоса движения из-за ДТП 21.08.2020, 16:010 Очистные сооружения установили в ходе реконструкции мостов в Острове 21.08.2020, 15:541 В Пскове поворот налево с улицы Гоголя на Октябрьский проспект решили не запрещать 21.08.2020, 15:351 ПЛН-ТВ: Беспокоит ли псковичей ситуация в Беларуси?
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.