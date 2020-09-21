Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.
Фото: Совет Федерации ФС РФ
Ранее Совет Федерации увеличил число первых заместителей до двух.
Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. Получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (1998) и Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации (2014).
Трудовая деятельность:
1991 - 1996 гг. - тренер-преподаватель по дзюдо ДЮСШ профкома, ДЮСШ олимпийского резерва «Космонавт» концерна «Ленинец».
1996 - 2007 гг. - работа на руководящих должностях в ОАО «Холдинговая компания «Ленинец».
2007 г. - депутат Псковского областного Собрания депутатов.
2007 - 2009 гг. - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
2009 - 2017 гг. - исполняющий обязанности губернатора, губернатор Псковской области.
С 2017 года - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Псковского областного Собрания депутатов.
Партийная деятельность:
2008 г. - заместитель секретаря президиума Генерального совета «Единой России» по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта.
2005 - 2009 гг. - председатель комиссии президиума Генерального совета «Единой России» по молодежной политике.
2005 - 2009 гг. - координатор молодежной политики «Единой России».
12 октября 2017 года назначен временно исполняющим полномочия секретаря Генерального совета «Единой России», 23 декабря того же года избран на этот пост.