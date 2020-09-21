Политика

Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.

Фото: Совет Федерации ФС РФ

Ранее Совет Федерации увеличил число первых заместителей до двух.

Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. Получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (1998) и Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации (2014).

Трудовая деятельность:

1991 - 1996 гг. - тренер-преподаватель по дзюдо ДЮСШ профкома, ДЮСШ олимпийского резерва «Космонавт» концерна «Ленинец».

1996 - 2007 гг. - работа на руководящих должностях в ОАО «Холдинговая компания «Ленинец».

2007 г. - депутат Псковского областного Собрания депутатов.

2007 - 2009 гг. - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

2009 - 2017 гг. - исполняющий обязанности губернатора, губернатор Псковской области.

С 2017 года - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Псковского областного Собрания депутатов.

Партийная деятельность:

2008 г. - заместитель секретаря президиума Генерального совета «Единой России» по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта.

2005 - 2009 гг. - председатель комиссии президиума Генерального совета «Единой России» по молодежной политике.

2005 - 2009 гг. - координатор молодежной политики «Единой России».

12 октября 2017 года назначен временно исполняющим полномочия секретаря Генерального совета «Единой России», 23 декабря того же года избран на этот пост.