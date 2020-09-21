Политика

Бокс, футбол и «крепкая троечка»: Псковские партийцы обсудили итоги выборов

Руководители региональных отделений политических партий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове обсудили итоги сентябрьских выборов. В формате круглого стола встретились представители 5 из 9 партий, участвовавших в муниципальной кампании: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин считает результаты выборов для своей партии успешными. «Вся многолетняя работа партии как в стране, так и в регионе, позволяла нам надеяться на хороший результат, но он превзошел все наши ожидания. Мы получили 84% мандатов (957 - ред.). Это очень хороший результат. Я доволен, но злорадства по поводу того, что другие партии получили меньше, не испытываю», - поделился Юрий Сорокин.

Тот факт, что голосование длилось три дня, он считает «большим плюсом», который позитивно отразился на явке избирателей и на санитарно-эпидемиологической безопасности населения. «В условиях пандемии большое скопление народа — это вредно, а трехдневное голосование позволило разделить потоки избирателей», - заключил единоросс.

О том, насколько успешными выборы оказались для псковских коммунистов, в прямом эфире рассказал депутат Псковского областного Собрания, второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов.

«Мы приумножили свою численность в депутатском корпусе на 15%. Раньше у нас было 42 местных и сельских депутата, а теперь 51», - сообщил он, добавив, что большинство коммунистов признали выборы удовлетворительными. Тем не менее, по словам Михайлова, в ходе кампании были выявлены нарушения. Они, по мнению Дмитрия Михайлова, в основном сводились к злоупотреблению административным ресурсом со стороны партии власти. Также у коммунистов есть вопросы к итогам голосования на некоторых участках. Кроме того, Дмитрий Михайлов сообщил, что КПРФ будет требовать отмены трехдневного голосования, поскольку оно, по мнению коммунистов, подрывает доверие граждан к избирательной системе.

Псковские эсеры ставят себе за сентябрьские выборы «крепкую троечку». Как сообщила руководитель фракции «Справедливой России» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова, по итогам этой кампании «региональная палата депутатов-эсеров» потеряла около 30 человек.

«Если в 2015 году у нас избралось 63 кандидата, то на этот раз - 36 (35 — в сельских и городских поселениях и 1 - в районном Собрании), - пояснила Наталья Тудакова, отметив, что партия столкнулась с проблемой на этапе выдвижения кандидатов — некоторые действующие депутаты отказались баллотироваться на новый срок.

«Большие вопросы» у эсеров возникли к досрочному голосованию. «Очень нас смутил большой процент проголосовавших досрочно, а также то, что почти все голоса, поданные досрочно, были отданы за кандидатов от «Единой России», а голоса тех, кто голосовал 13 сентября, равномерно распределялись между кандидатами от других партий», - пояснила руководитель фракции.

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков не стал оценивать итоги выборов для либерал-демократов (они получили 14 мандатов) и акцентировал внимание на скандальной кампании по выборам главы Себежского района, где кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин, регистрация которого была отменена в середине августа, был возвращен в борьбу всего за сутки до Единого дня голосования, соответственно его фамилия не значилась в бюллетенях на досрочном голосовании.

«На досрочном голосовании проголосовало порядка 2220 человек, а на очном - 2700. То есть по бюллетеням, где не было нашего кандидата, голосовала примерно половина от общего числа проголосовавших, - подчеркнул Минаков. - Естественно, мы подаем протест на итоги выборов, потому что идет стопроцентная профанация и расчищение дорожки для кандидатов от партии власти, которая всеми правдами-неправдами убирает сильных кандидатов от оппозиции».

Либерал-демократы оспаривают итоги выборов главы Себежского района в областном суде и в случае необходимости намерены дойти до кассационной инстанции. «Мы хотим обеспечить легитимные выборы, чтобы люди могли проголосовать за того, за кого хотят», - пояснил Антон Минаков.

Лидер псковских «яблочников», руководитель фракции «Яблока» в Псковском областном Собрании Лев Шлосберг повторил озвученную ранее точку зрения о том, что выборы были криминальными, досрочное голосование превратилось в «комбайн» для сбора бюллетеней в пользу единороссов, а все бюллетени из сейф-пакетов были как будто отпечатаны на ксероксе, поскольку практически во всех случаях «галочки» стояли за кандидатов-единороссов.

Тем не менее, 21 кандидату от «Яблока», по его словам, удалось «пробить стену и победить». Всех кандидатов от оппозиционных партий, кому удалось выиграть выборы, Лев Шлосберг считает «героями», поскольку им удалось «перебить досрочное голосование и объяснить своим избирателям - не ходите голосовать в пятницу и субботу, это палево, ходите только 13 сентября».

Юрий Сорокин отметил, что все разговоры о фальсификациях напоминают ему заезженную пластинку, поскольку повторяются из раза в раз на каждых выборах. «Это напоминает историю про боксера, который объяснил свой проигрыш тем, что ему не включили свет, - сказал единоросс. - Уверен, если бы кто-то из наших оппонентов имел большинство, все б обвиняли их. Партия, которая имеет большинство, всегда виновата во всем. Но мы к этому уже привыкли и не будем обращать на это внимания».

На высказывание Юрия Сорокина про бокс Лев Шлосберг ответил метафорой про футбол. На его взгляд, «Единая Россия» предложила остальным партиям футбол, когда на момент начала матча счет на табло уже 10:0, и таким «избирательным спортом», по его мнению, можно добиться того, что люди вообще перестанут связывать с выборами надежду на власть.