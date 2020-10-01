Политика

Рейтинг политической активности. Черная полоса Севастьянова и упертые коммунисты

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Свои субъективные оценки по пятибалльной шкале ставит наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Сегодня в центре его внимания - действия и заявления чиновников, депутатов, партийцев, общественников в период с 28 сентября по 4 октября.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минус — это поражения, неудачи и прочий негатив.

- 5 Александр Баранов

Глава Пушкиногорского района признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Заседание по делу господина Баранова прошло в Пушкиногорском районном суде 29 сентября. Напомню, что по версии следствия он превысил полномочия главы муниципалитета в части банкротства МП ЖКХ Пушкиногорского района. В результате был нанесен вред в размере 69 миллионов рублей, которые конкурсный управляющий взыскал с района.

Вполне вероятно, что уже в ближайшее время Александр Баранов покинет пост руководителя муниципалитета.

- 4 Михаил Разумнов

Бывший глава Гдовского района приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно с установлением испытательного срока в 3 года.

Ему также запрещено работать в органах местного самоуправления в течение трех лет.

Такое наказание господин Разумнов понесет за превышение и злоупотребление должностными полномочиями при продаже в собственность коммерческой организации и своей супруге земельных участков, предоставлении гражданам и своим родственникам муниципального жилья по договорам социального найма, а также реализации международного проекта и исполнении муниципального контракта на капремонт канализационно-насосной станции.

- 3 Василий Осипов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников жестко раскритиковал глав муниципальных образований за неисполнение поручения по началу отопительного сезона. В полном объеме к 28 сентября он стартовал только в десяти районах. В связи с этим Михаил Ведерников пообещал «зеркальное отношение» к просьбам глав, которые не выполнили поручение.

Понятно, что филиппика губернатора относилась к муниципальным руководителям, но часть ответственности с ними разделяет и вице-губернатор — куратор сферы жилищно-коммунального хозяйства Василий Осипов.

Особо отмечу, что именно он контролирует деятельность органов местного самоуправления в тех районах, которые были названы наиболее проблемными с точки зрения начала отопительного сезона (Куньинском, Новоржевском и Пустошкинском).

- 2 Алексей Севастьянов

В жизни депутата Псковского областного Собрания продолжается, мягко говоря, не самая светлая полоса.

Банкротство некогда успешного коммерсанта, неудачи с реализацией проектов в бизнесе и спорте, неудовольствие заявлениями господина Севастьянова со стороны областного руководства, недавняя дисквалификация и штраф от футбольных властей — всё это бьет по репутации политика и предпринимателя, негативно отражается на его позициях.

Причем, неприятности не заканчиваются. В субботу несчастный случай произошел на территории развлекательного комплекса «Раздолье», развитием которого занимается Алексей Севастьянов. При прохождении маршрута на территории веревочного парка с высоты упал ребенок. Девочка госпитализирована, дай бог, всё обойдется без серьезных последствий. Желая школьнице скорейшего выздоровления, выражу надежду и на то, что в судьбе псковского депутата скоро закончится этот кошмар последних лет.

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- 1 Василий Краснов

Экс-председатель региональных отделений «Правого дела» и «Партии роста», снискавший репутацию политического фрика, вновь позабавил. Вначале он возвестил о победе своего нового движения на сентябрьских выборах.

Оказывается, это только наблюдатели полагали, что Краснов и компания в выборах вовсе не участвовали, но тут, как говорится, «на самом деле всё было не так, как в действительности».

Как сообщил Краснов, победили 26 из 32 поддержанных им кандидатов. Так сказать, выиграли инкогнито. Более того, останавливаться на достигнутом «делатель королей» не собирается. Теперь Василий объявил о подготовке к выборам в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов - причем, он готов поддержать кандидатов и в других регионах.

0 «Партия дела»

В пятницу в Пскове побывал секретарь федерального совета «Партии дела», экс-руководитель аппарата Псковской городской Думы Алексей Лапушкин. Во время пресс-завтрака в одном из ресторанов города столы ломились от яств он рассказал местным журналистам о планах мало кому известной у нас организации. Среди основных задач — завершение процесса партстроительства (напомню, с недавних пор ПД в нашей области возглавляет депутат Псковской гордумы, в недавнем прошлом руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Григорий Турчин). В следующем году партия, возможно, примет участие в выборах депутатов областного Собрания. Господин Лапушкин рассчитывает на то, что в региональном парламенте появится фракция ПД. Впрочем, всё это - не более чем слова. Подождем от «Партии дела» хоть каких-то реальных дел. Пока 0.

+1 Юрий Шматов

«Патриарх» псковской политики, первый председатель областного Собрания депутатов может стать Почетным гражданином Псковской области. Соответствующее представление будет внесено в региональный парламент Общественной палатой. Решение обратиться в областное Собрание члены ОП ПО приняли в ходе пленарного заседания 1 октября.

Кандидатуру Юрия Шматова членам палаты представил нынешний председатель областного Собрания Александр Котов.

Он напомнил о вкладе Юрия Анисимовича в развитие парламентаризма, формирование нормативно-правовой базы регионального парламента и о его работе по развитию региона и возрождению наследия Псковщины.

+2 ЛДПР

Псковские «соколы Жириновского» продолжают в суде «битву за Себежский район» (напомню, они требуют отмены итогов выборов главы муниципалитета, считая, что были серьезно нарушены права кандидата от партии Алексея Харлашина).

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Кроме того, в отличие от других региональных отделений оппозиционных партий, ЛДПР уже выдвинула кандидата на декабрьские выборы главы Великолукского района.

Им стал депутат Псковского областного Собрания, индивидуальный предприниматель из Великих Лук Юрий Павлинов (на фото слева, с руководителем партийной фракции в региональном парламенте Антоном Минаковым).

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+ 3 Алексей Кузьмин

Первый заместитель главы Великолукского района получил поддержку областного руководства и признан победителем на праймериз «Единой России». Предварительное голосование по определению кандидата на выборы главы района прошло 30 сентября. Помимо Алексея Кузьмина, в процедуре участвовала главный редактор районной газеты «Наш путь» Ольга Федосеенко.

Партийцы единогласно проголосовали за кандидатуру управленца, исполняющего обязанности главы.

Он и представит партию на выборах в Великолукском районе. Напомню, голосование пройдет 6 декабря, необходимость в его проведении возникла в связи с отставкой прежнего руководителя Сергея Петрова

+ 4 КПРФ

В воскресенье, 4 октября, псковские коммунисты провели традиционный митинг, приуроченный к очередной годовщине расстрела Белого дома в Москве. Как обычно, мероприятие прошло в Летнем саду и собрало небольшое количество участников. Тем не менее ставлю им высокую оценку со знаком плюс. Дело в том, что зюгановцам пришлось прямо-таки выбивать право на проведение мероприятия. Это оказалось непросто, но - справились.Городские власти отказали в проведении митинга в Летнем саду, после чего представители партии обратились в суд.

Псковский городской суд решение руководства муниципалитета не отменил, однако помогла апелляция в областной суд, где разрешение было получено.

То есть: коммунисты не захотели проводить мероприятие в другом месте, проявили упертость - и в кои-то веки добились своего.

Особо отмечу активность в деле отстаивания позиции КПРФ в судах второго секретаря Псковского горкома партии Сергея Богданова.

+5 Елена Полонская

Глава Пскова получает пятерку по совокупности причин. В начале недели Елена Полонская провела сессию гордумы, в ходе которой депутаты приняли несколько важных решений. В том числе о передаче в собственность Псковской области здания т.н. «Таблетки» с земельным участком городского парка культуры и отдыха имени А.С.Пушкина (здание будет реконструировано, и в будущем там расположится театр кукол), а также по перезонированию участка дороги по улице Николая Васильева из зоны городских лесов на территориальную зону – объектов государственного транспорта (там, где сейчас фактически пустырь, в будущем планируется строительство участка объездной дороги «Северный обход»).

Кроме того, глава города вместе с коллегами-депутатами объезжала округа, встречалась с жителями, обсуждала волнующие людей проблемы и приняла участие в посадке ивовой аллеи вдоль Рижского проспекта.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей.

Господин Рейтингомер