Политика

Рейтинг политической активности. Поствыборная сексология

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Минувшая неделя была богата на события общественно-политической жизни. Открытие медцентров в Пскове и Великих Луках, в котором в режиме ВКС участвовал сам президент. Сессия областного Собрания и голосование по вопросу сокращения числа депутатов с 44 до 26. «Конопляный» скандал вокруг великолукских полицейских, серьезно бьющий по репутации правоохранителей Псковской области. Эти и многие другие события находились в центре нашего внимания. А еще эта семидневка была поствыборной – партийцы, экс-кандидаты, наблюдатели и прочие заинтересованные персоны на все лады обсуждали результаты «триединого дня голосования». Итоги, если говорить коротко, такие: партия власти снова всех «жахнула». Чем больше наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер слушал комментаторов и читал их тексты, тем сильнее удивлялся используемой лексике «ниже пояса».

Как выразился один из псковских наблюдателей, говоря про выборы в Себеже, это была порнография (впрочем, об этом определении - чуть позже). А пока - подборка нетривиальных характеристик и «диагнозов» от главного псковского яблочника Льва Шлосберга. «Политический промискуитет» (промискуитет, кто не знает, это беспорядочные половые отношения)… «Секс без любви»… Превращение публичной политики в дом терпимости…

Самое интересное, что так Лев Шлосберг отзывался не о ненавистном ему режиме (к этому-то мы привыкли), а о несистемных оппозиционерах - организаторах так называемого «умного голосования» (УГ - это такая выборная технология). Персонально досталось руководителю сети штабов Навального Леониду Волкову. Там вообще занятный междусобойчик приключился: Шлосберг раскритиковал «беспорядочные рекомендации» УГ, Волков в ответ выдал: мол, Шлосберг устроил истерику из-за того, что «Умное голосование» его, скорее всего, не поддержит на выборах в Госдуму по Псковской области.

«А почему не поддержит? Шлосберг на прошлых выборах в Госдуму набрал 4% и занял последнее место. Надеяться на то, что он будет сильным конкурентом, не приходится», - пояснил навальнист. Яблочник в свою очередь молчать не стал и опубликовал текст «У организаторов «Умного голосования» нет морально-этических ограничений», в котором указал на успехи псковского «Яблока» и многочисленные ошибки Волкова, а также выдал тот самый пассаж про «секс без любви» и политический дом терпимости. По мнению нашего штатного комментатора, этот обмен любезностями оказался вне конкуренции в условной номинации «Перебранка недели». А что касается персонального рейтинга политической активности, то в этот раз Господин Рейтингомер выставил следующие субъективные оценки.

- 5 Максимально низкий балл в этот раз не получает никто.

За провалы на выборах свои минусы партийцы получили неделю назад, а намедни никто из политиков и общественников вроде бы сильно не накосячил, вдребезги свой рейтинг не разбил.

- 4 Александр Седунов



Председатель областного комитета по образованию получает оценку со знаком минус в связи с резким ростом числа школьников, заразившихся коронавирусом. При этом тут важно напомнить, что мы в нашем рейтинге говорим не о каких-то объективных вещах, а о том, как ситуация воспринимается со стороны и какие комментарии она получает в СМИ, социальных сетях, телеграм-каналах, на интернет-форумах.

А вот там чиновникам от образования прилетает мама не горюй.

Дескать, уж как они убеждали общественность в начале учебного года: всё-то у нас хорошо и все здоровы. И заразившийся сотрудник великолукской школы был в ней всего один день - уроки не вел, с детьми не контактировал. А других случаев не было - а раз так, то и беспокоиться вроде как не о чем. Достаточно соблюдать меры безопасности - и, будем надеяться, ничего не произойдет. Вот так всё это воспринимали люди. И вот когда они уже должны были уверовать, что всё под контролем, вдруг – р-р-раз! - информация: сразу у 25 школьников региона подтвержден коронавирус. В связи с этим 12 классов переведены на дистанционное обучение. Одна школа - Павская в Порховском районе - переведена на дистанционный режим по предписанию Роспотребнадзора, а Великолукская госакадемия физической культуры и спорта аналогичный шаг предприняла по собственной инициативе. И это, вероятно, еще не вечер.

- 3 Денис Иванов

Кого-то язык может до Киева довести, а кого-то - до скандалов и «разборов полетов» на комиссии по депутатской этике. Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме Денис Иванов - из числа вторых.

Только за последнее время его резкие и неоднозначные высказывания неоднократно приводили к конфликтным ситуациям и разного рода непоняткам.

Ладно еще столкновения с ныне опальным экс-председателем бюджетного комитета Григорием Турчиным или неоднозначные высказывания Иванова на сессиях - ни к каким фатальным для него последствиям они не привели. Однако намедни разговорчивый, не всегда верно подбирающий слова, депутат проявил публичное неуважение к коллегам из областного Собрания, употребил в отношении всего депутатского корпуса весьма нелицеприятное определение. А потом было как в анекдоте: ложечки-то нашлись, а вот осадок остался.

- 2 Олег Брячак

Псковский региональный парламент отклонил очередной законопроект эсера Олега Брячака, поддержанный его коллегами из Псковской городской Думы. Речь идет об изменении порядка выделения земельных участков многодетным семьям. После достижения одним из детей совершеннолетия семья автоматически теряет право на получение земли. В связи с эти предлагалось повысить возрастной ценз до 23 лет.

Однако законопроект получил отрицательное заключение администрации Псковской области. Причина: в региональном законе уже есть аналогичная норма.

Если право на получение земельного участка возникло у многодетной семьи до достижения 18-летнего возраста ребенком, это право сохраняется независимо от того, сколько лет исполнилось детям – 23 года или больше. Олег Брячак, представляя законопроект, заявил, что удивлен позицией администрации. Он отметил, что документ поддержали все депутаты гордумы, независимо от партийной принадлежности. Однако убедить областное Собрание в собственной правоте не удалось: законопроект поддержали всего 12 депутатов, 17 высказались против, 3 воздержались. Вновь не принято!

- 1 Алексей Севастьянов

Региональный парламентарий, замдиректора футбольного клуба «Псков» дисквалифицирован на 10 матчей чемпионата Северо-Запада и оштрафован на 30 тысяч рублей. Причина достаточно строгого наказания - в том, что Алексей Севастьянов многократно нецензурно оскорблял судейскую бригаду во время матча в Новгороде. «После окончания матча Севастьянов вышел на поле, продолжил нецензурные высказывания в адрес первого помощника и главного арбитра, угрожал физической расправой, также использовал физический контакт (сначала тыкал пальцем в грудь главного арбитра, а затем использовал легкий толчок плечом главного арбитра)», - говорится в протоколе. Ну что тут скажешь? Мат приводит к победе только в шахматах - но не на футбольном поле.

0 Евгений Седов

Глава Палкинского района, который является фигурантом нескольких уголовных дел, сумел сохранить свой пост. На минувшей неделе депутаты районного собрания рассматривали вопрос о снятии муниципального руководителя с должности. Вопреки прогнозам части наблюдателей, большинство народных избранников проголосовали «всего лишь» за вынесение главе предупреждения. Да и влиятельные чиновники, считающие, что возбужденные уголовные дела не дают господину Седову морального права занимать высокое кресло, полагаю, никуда не делись. С учетом этих обстоятельств ставить оценку со знаком плюс было бы перебором.

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+ 1 Геннадий Григорьев

Депутат областного Собрания, директор компании по производству пиломатериалов избран председателем ассоциации лесопромышленников Псковской области. На этом посту Геннадий Григорьев сменил Виктора Решетова, возглавлявшего ассоциацию порядка 12 лет.

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+ 2 Владимир Жилинский

Координатор общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области удостаивается положительной оценки за объективные и весьма хлесткие оценки хода и результатов трехдневного голосования. «Псковская область - островок, где на выборах сильно не борзеют», «непосредственной фальсификации на этих выборах мы не наблюдали», «мы не против увеличения продолжительности голосования до трех дней, но надо все привести в божеский вид», - так считает Владимир Жилинский.

Что касается выборов главы Себежского района, то тут у регионального координатора «Голоса» - особое мнение.

Он выразил надежду на то, что итоги этой кампании отменят и объявят перевыборы. «На его месте (победителя выборов, действующего руководителя Леонида Курсенкова - авт.) я бы не стал занимать должность главы. Это "порнография" какая-то: битва со спойлером и с кандидатом, который не участвовал в "досрочке"», - высказал свое мнение господин Жилинский.



+ 3 Антон Минаков

Тему избирательной кампании в Себеже продолжает лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. В пятницу он сообщил, что региональное отделение партии не сдается и настаивает на отмене результатов выборов главы этого района. Напомним, что кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин вначале был снят с выборов, а затем – уже в ходе трехдневного голосования – восстановлен по решению кассационного суда. При этом результаты досрочного голосования аннулированы не были. «Поскольку 2220 человек проголосовали досрочно, а свыше 2700 - в Единый день голосования, то получается, что около 40% избирателей голосовали по бюллетеням, в которых не было нашего кандидата. Поэтому мы хотим аннулировать все результаты», - пояснил Антон Минаков. По его словам, вопрос о признании результатов выборов в Себеже недействительными находится на контроле у лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

+ 4 Игорь Сопов

Председатель избирательной комиссии Псковской области успешно справился с серьезным испытанием – масштабной муниципальной кампанией. Ее окончательные итоги подвели на минувшей неделе. В целом выборы в Псковской области прошли организованно и без серьезных нарушений. Кроме того, глава псковского облизбиркома записал оригинальный информационный видеоролик о применении дополнительных форм организации голосования, благодаря чему попал в эфир федеральных телеканалов. Как бы представители оппозиции ни обыгрывали в своих едких комментариях заданный Игорем Соповым вопрос «Используется ли в голосовании в Псковской области… пенек?», эта «фишка», как говорится, удачно зашла и, по информации ПЛН, ее в качестве положительного примера креативной работы региональных избиркомов отметили даже в Центральной избирательной комиссии России.

+ 5 Михаил Ведерников

Центральным событием минувшей недели с участием губернатора Михаила Ведерникова стало торжественное открытие многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках, построенных силами Министерства обороны. В режиме видеоконференцсвязи участие в мероприятии принял президент России.

Владимир Путин поддержал инициативу Михаила Ведерникова о строительстве в Пскове детского инфекционного отделения и дал положительную оценку работе региональной власти при реализации проекта по строительству медицинских центров. О лучшем подарке к двухлетию в должности псковского губернатора, наверное, и мечтать было нельзя.

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Это было традиционное обозрение политической активности. В следующий раз оценки выставим через неделю.

Господин Рейтингомер

Карикатура Алексея Меринова, «Московский комсомолец»