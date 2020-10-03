Происшествия

Травмы, переломы и ушибы получила упавшая в веревочном парке Пскова девочка

Травмы, переломы и ушибы получила 15-летняя девочка после падения с 9-метровой высоты в веревочном парке Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка по выявленной в ходе мониторинга СМИ информации о падении с высоты 15-летней девочки в ходе прохождения трассы веревочного парка в Пскове.

По предварительным данным, 3 октября 2020 года пострадавшая при прохождении одной из веревочных трасс на территории спортивно-туристического комплекса в Пскове упала с 9-метровой высоты и получила телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, переломов и ушибов тела.

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В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия в отношении лиц, которые не обеспечили должный контроль за использованием оборудования и страховочных устройств.