Политика

Единороссы будут добиваться увеличения финансирования госпрограммы развития села

«Единая Россия» и правительство вернутся к вопросам финансового обеспечения программы «Комплексное развитие сельских территорий» в марте 2021 года, когда обычно готовятся поправки в бюджет, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев по итогам расширенного онлайн-заседания общественного совета партпроекта «Российское село».

В видеоконференции от Псковской области приняли участие секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский; председатель регионального общественного совета проекта «Российское село», депутат регионального парламента Виктор Гречин, представители профильного ведомства администрации области.

Реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» началась в этом году, партия принимала непосредственное участие в подготовке документа, напомнил Дмитрий Медведев. В ходе реализации программы до конца года планируется, что будет выдано порядка 30 тысяч сельских ипотечных кредитов, реализовано почти 4 тысяч проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей, введено более 800 километров распределительных газовых сетей и более 600 километров автомобильных дорог.

При этом в проекте бюджета на 2021 год на реализацию программы запланировано порядка 31 миллиарда рублей - это меньше, чем предполагалось изначально. В то же время на развитие села направлены мероприятия целого ряда других стратегических проектов. «Это и строительство школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов, и поставка передвижных мобильных медицинских комплексов, и подключение к Интернету, и выплаты по программам "Земский учитель" и "Земский доктор", и многое другое», - сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии напомнил, что «Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению бюджета, которые направлены на поддержку сельских территорий. В общей сложности на создание инфраструктуры на селе - строительство школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов - в 2021 году потратят порядка 210 миллиардов рублей.

Обеспечить равные возможности для саморазвития для жителей села и городских жителей - одна из ключевых задач партии, отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Решение этой задачи невозможно без обеспечения достойного уровня сельского здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, коммуникаций - все эти сферы в зоне особого внимания "Единой России"», - сказал он и напомнил, что эти приоритеты «Единая Россия» отстаивала во время работы над проектом бюджета на 2021-2023 годы. Например, по инициативе партии в документе предусмотрели около двух миллиардов рублей на покупку 304 передвижных медицинских комплексов для населенных пунктов с численностью населения меньше ста человек. «Такие "передвижные поликлиники" дают возможность пройти диагностику на современном оборудовании, сдать анализы, получить помощь квалифицированных специалистов. В следующем году такую помощь получат 24 региона», - отметил Андрей Турчак.

Также он сообщил, что уже в следующем году «Единая Россия», Минстрой и Минсельхоз начнут собирать заявки на строительство социокультурных комплексов на селе, в пилотных регионах программу начнут реализовывать в 2022-м. Речь идет о строительстве зданий, в которых под одной крышей смогут размещаться сразу несколько учреждений социальной сферы - например, администрация, школа, детский сад, ФАП, ДК, библиотека, почта, платежные терминалы и так далее. Это позволит минимизировать государственные расходы, что особенно важно для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, сказал он.

Кроме того, совместно с правительством и «Газпромом» партия проработает предложения по газификации сельских территорий. «Мы предложили предоставить гражданам возможность получать все услуги по подключению газа через "единое окно" МФЦ», - продолжил Андрей Турчак.

«В Псковской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в настоящее время реализуется комплекс мероприятий по развитию села, который включает обеспечение жильем сельских жителей и создание комфортной среды жизнедеятельности для них», - отметил председатель регионального общественного совета проекта «Российское село», депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин.

По его словам, в 2020 году были предоставлены социальные выплаты трем семьям работников агропромышленного комплекса области для приобретения жилья на селе. Востребованным механизмом улучшения жилищных условий жителей региона также является «сельская льготная ипотека», добавил он.

«В этом году в регионе реализуются пять общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в Островском и Усвятском районах области, в частности, по развитию улично-дорожной сети деревень, установке детской площадки и другие», - уточнил он. К тому же в целях развития газификации на сельских территориях завершается строительство газораспределительных сетей в деревнях Великолукского района.