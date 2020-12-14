Политика

Александр Васильев объяснил близостью НАТО невозможность строительства мусорного полигона у его дачи

Депутат Государственной Думы Александр Васильев объяснил близостью НАТО невозможность строительства мусорного полигона у его дачи. Вечером 14 декабря он разместил пост в своем инстаграм-аккаунте, в котором объяснил почему невозможно устройство полигона в Палкинском районе.

«Строительство мусорного полигона у реки Исаинки невозможно. В конце ноября я получил ответ из Министерства обороны, который говорит о том, что планируемое место размещения экотехнопарка попадает в защитную зону военного аэродрома Остров. Это приаэродромная зона, на территории которой запрещено размещение коммунальных отходов. Я посоветовался с военными, их в принципе насторожило, что в районе государственной границы со странами НАТО создаются условия, усложняющие полеты авиации», - написал Александр Васильев.

«А сегодня получил необходимые документы, подтверждающие эти доводы, они и послужат основанием для пересмотра проекта схемы обращения с ТКО», - заявил он.

«Хочу поблагодарить всех, кто неравнодушно отнесся к этой проблеме, кому действительно дорога родная земля, вода и воздух», - добавил законотворец.

В комментариях одни пользователи хвалят депутата, другие же выражают сомнения.

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«А полигон на территории Пскова не мешал и не мешает летать военным и гражданским самолетам? Причем он там с советских времен, а тогда воздушный трафик был намного плотнее. Илы 76-е постоянно там летают с бойцами на борту и ничего. А в Питере Пулковский огромный полигон и аэропорт Пулково? Что с островскими авиаторами не так? У меня такое ощущение, что нам опять справляют малую нужду в уши», - написал один из комментаторов.

«Посмотрим, как Александр Николаевич будет бороться за интересы граждан, когда полигон перенесут в другое место», - написал другой.

Напомним, ранее депутат Госдумы выступил в соцсетях с резкой критикой проекта строительства экотехнопарка на границе Палкинского и Островского районов, на берегу реки Исаинки. Он считает, что построить там планируется лишь полигон для утилизации ТБО мощностью 500 тысяч тонн с линией туннельного компостирования, а о строительстве перерабатывающего завода при этом речи не идет. Затем в соцсетях появились сообщества, призывающие к выступлению против строительства мусорного полигона.

Позже в прямом эфире Александр Васильев заявил, что намерен защитить свой дом от соседства с будущим экотехнопарком в Новоуситовской волости Палкинского района.