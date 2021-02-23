Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Фонд «Петербургская политика» подготовил доклад «Выборы в новую и старую Госдуму. Динамика vs инерция: что страшнее», в котором описал три возможных сценария выборов в Госдуму: «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Их реализация зависит от того, насколько успешно выступит «Единая Россия» на сентябрьских выборах.

Что предполагают эти сценарии? Какой сценарий кажется наиболее вероятным? Что и кто может помешать реализации того или иного сценария? Смогут ли новые политические силы заявить о себе и войти в Госдуму? Подробнее об этом сегодня будут рассуждать ведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Если у вас есть свое мнение по теме эфира, звоните по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена