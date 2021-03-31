Политика

Игорь Сопов прокомментировал законность политической рекламы до начала агитпериода

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал законность размещения партийных билбордов до объявления начала избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.

По его словам, в облизбирком уже поступают жалобы от избирателей на предмет законности установки данных конструкций. «В период, когда избирательная кампания не объявлена, любая информация о партии является информированием о ее текущей деятельности, а не агитацией», - пояснил председатель облизбиркома, добавив также, что традиционно в год выборов объем политической наружной рекламы увеличивается.