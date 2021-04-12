Политика

Андрей Маковский подготовит законопроект о защите рабочих мест призывников

Интенсив №1 политической партии «Новые люди» проходил на территории базы отдыха «Пушкиногорье» в Пушкинских Горах с 9 по 12 апреля. Об этом сообщил представитель партии «Новые люди», кандидат политических наук, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Андрей Маковский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие включало в себя несколько направлений: «Медиа», «Приемная», «Политтехнологии», «Проекты», «Визионерство». Трек «Политтехнологии» вел кандидат в депутаты Госдумы Андрей Маковский.

«Провел в Пушкинских Горах свой трек "Политтехнологии" на "Интенсиве #1". Рассказал студентам и работающей молодежи о политике, партии, политтехнологиях! Хороший разговор без купюр, агитации и ярлыков! Ребята дали обратную связь по проблемам и поддержали некоторые инициативы. Буду готовить законопроект о защите рабочих мест призывников! Всем спасибо! Дальше - больше!» - рассказал Андрей Маковский.

В рамках интенсива команды участвовали в квестах и соревновались друг с другом. Также состоялся творческий вечер.⠀

Подписаться на аккаунты отделения партии «Новые люди» в Пскове можно в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Instagram-аккаунт Андрея Маковского здесь.

Сайт партии: newpeople.ru.