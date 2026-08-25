«Гонки по вертикали»: съезд ЕР, предвыборный забег и «Родина» Vs «Яблоко»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Москва, «Мегаспорт», Путин. Как псковские единороссы вместе с президентом и однопартийцами в столице предвыборную народную программу принимали.

Снимите это немедленно. Партия «Родина» в Пскове пошла по пути «старших товарищей» и пытается выбить из числа участников выборов яблочников - те отвечают взаимностью.

А осадочек остался. Напряжение в отношениях региональной власти и руководства Великих Лук вновь вышло в публичную плоскость.

Беги, кандидат, беги. В Пскове прошел второй политзабег участников выборов. Кто кого обогнал - и почему?

Эти и другие темы обсудим в программе «Гонки по вертикали». Поехали, ну или сегодня правильнее сказать - побежали!

Обзор событий недели начнем с тех, что имеют прямое отношение к избирательной кампании в Пскове - собственно, от этого зависит, бюллетень с названиями каких партий мы получим на выборах депутатов областного Законодательного Собрания. Сейчас в суде решается, останется ли среди участников псковское «Яблоко». Напомню, ранее на федеральном уровне список кандидатов от этой партии по иску «Родины» сняли с выборов в Госдуму. Теперь псковское региональное отделение «Родины» требует отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты регионального парламента от «Яблока», то есть просит признать незаконным и отменить постановление облизбиркома от 14 августа. Как заявил ПЛН руководитель регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев, основанием для подачи иска стали якобы допущенные процедурные нарушения, связанные со сроком подачи одного из документов.

Пока наблюдатели рассуждали, самостоятельное ли это решение родинцев или попросил кто, псковское «Яблоко» выпустило заявление на этот счет. С претензиями Артур Гайдук, Яна Иванова и компания, ясное дело, не согласны, будут отбиваться в суде и более - тоже обратились со встречным иском в суд, требуют признать незаконным и отменить постановление о регистрации единого списка кандидатов от «Родины». Ну что тут скажешь - всё вполне ожидаемо.

- Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему, что кушать не могу (из фильма «Мимино»)

Такой вот предвыборный баттл - в бой теперь идут электоральные юристы. Мы продолжим наблюдать за этой битвой в судах - до развязки там пока далеко. А попутно отметим, что, по мнению федеральных политологов большинство потенциальных избирателей «Яблока», снятого с выборов в Госдуму, проигнорирует голосование либо поддержит «Новых людей». К таким выводам приходят эксперты, опираясь на свежие данные социологов. А еще они фиксируют продолжение борьбы за второе место и возможность взлета одной из непарламентских партий, а это всё, напомню, основные из интриг выборов-2026. Первенство же партии власти под сомнение не ставится — разве что нет единства по вопросу итоговых процентов — наберут ли единороссы больше пятидесяти или даже пятидесяти пяти процентов, а такая задача ранее была поставлена руководством. Нынешний рейтинг партии заметно ниже целевых показателей. В продолжение разговора о «Единой России» - она в субботу провела второй этап своего предвыборного съезда. «Гонки по вертикали» побывали на этом, не побоюсь слова, празднике партийной жизни, где первые лица государства поздравляли двух единороссов с днем рождения, все вместе отмечали День государственного флага и под занавес пели со сцены вместе с Денисом Майдановым. На правах очевидца этого действа в огромном спортивном дворце «Мегаспорт» могу засвидетельствовать: новая народная программа, о которой так долго говорили единороссы, утверждена. По подсчетам партийцев, в нее поступило около трех с половиной миллионов предложений, более десяти тысяч из них - из Псковской области. В структуре документа - семь стоящих перед страной вызовов: демография, кадры, региональное развитие, экономика, технологии, сбережение ценностного и культурного своеобразия России, безопасность страны.

В итоговом варианте программа впервые будет двухчастная. В собственно предвыборном блоке единороссы собрали пути решения, с их точки зрения, насущных задач и план работы на срок полномочий нового созыва Госдумы (2026-2031 годы). Вот ее и утвердили. А второй блок с рабочим названием «манифест» примут позднее — на третьем этапе съезда, и этот манифест должен будет объединить «основополагающие идеологические и ценностные ориентиры» ЕР и опишет «стратегический образ России».

Как и на первом, июньском, этапе, к делегатам вновь обратился приехавший на съезд Владимир Путин. В этот раз его выступление перед тремя тысячами партийцев выглядело еще более мобилизационным – закончил президент мыслью про движение вперед, служение России и победу. Внимали Путину и делегаты от Псковской области — губернатор Михаил Ведерников, депутат Госдумы Александр Козловский и ряд других персон. Невооруженным глазом было заметно, что на второй этап съезда приехало значительно меньше псковских единороссов, чем пару месяцев назад на первый форум. Я так понимаю, объяснение этому — в избирательной кампании: многие из партийцев не смогли поехать по причине того, что надо участвовать в предвыборных мероприятиях, ездить по округам, в том числе участвовать в праздниках в районах.

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К слову, о праздниках. В выходные Великие Луки с размахом отметили 860-летие с момента первого упоминания в летописи. Говорят, несмотря на непогоду, праздник удался на славу - был масштабным, зрелищным и очень душевным. При этом от областного руководства не приехали первые лица, а незадолго до праздника городское руководство получило губернаторский нагоняй. Михаил Ведерников жестко раскритиковал великолукские власти за то, что город «выглядит неухоженным, немытым, нуждается в генеральной уборке, а его руководство равнодушно и небрежно относится к своим прямым обязанностям». Из-за чего у губернатора остался неприятный осадок после поездки в «южную столицу» региона. «Время разъяснений и переходные сроки уже давно закончились. Дальше наводить порядок будем вместе с органами прокуратуры», - пообещал губернатор. Таким образом фиксируем, что напряжение в отношениях региональной власти и руководства Великих Лук никуда не делось, вновь вышло в публичную плоскость - некоторых удивляет, что произошло это за месяц до выборов, когда власти обычно стараются не привлекать внимание к разного рода недостаткам, а наоборот - лакируют действительность, оставляя разбор полетов и выяснение отношений на поствыборный период. Но видимо, есть происходящему сейчас некое объяснение.

Как есть оно и тому, что по итогам второго по счету политзабега на «Машиностроителе» победителем стала команда «Справедливой России», оставив позади бегунов из региональных отделений партий с куда большим количеством членов. Как уже отметили мои коллеги, эсеры выставили на дистанцию в основном неизвестных молодых людей - нет, чтобы сами лидеры реготделения пробежали.

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И в целом (говорю уже про все шесть партий-участниц забега) среди политлегкоатлетов было не так много всем знакомых лиц. А партийные лидеры разве что наблюдали за происходящим со стороны. Хотелось бы, чтобы в следующий раз (а политзабеги, судя по всему, это теперь мероприятие традиционное, ежегодное) партийные руководители и кандидаты-одномандатники все-таки сами бежали. Пусть и руководствуясь известным олимпийским принципом: главное не победа, а участие.

На этом всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!