Псковское «Яблоко» в суде настаивает на том, что нарушения при подаче списка кандидатов были незначительны

Непредоставление оттиска печати в доверенности уполномоченного лица по финансовым вопросам является незначительным нарушением, заявил защитник Псковского регионального отделения партии «Яблоко», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала областного суда, где рассматривается иск об отмене регистрации списка кандидатов партии на выборы в Законодательное Собрание Псковской области.

«Речь идет о формальном недостатке, об оттиске печати, который будет использоваться для действий с контрагентом, полномочия появляются только после регистрации. Говорить о том, что был недостаток, некорректно. Все озвученные доводы не имеют юридического значения. Прошу суд обратить внимание на то, что было решение избиркома о назначении гражданина уполномоченным», - сообщил защитник «Яблока» в суде.

В данный момент идут прения сторон. Избирательная комиссия Псковской области от участия в прениях отказалась.

Напомним, список кандидатов в Заксобрание от «Яблока» был зарегистрирован 14 августа.

Ранее по иску партии «Родина» сняли список кандидатов от «Яблока» на выборы депутатов Госдумы. Верховный суд признал это решение законным и отклонил апелляционные жалобы сторон.

На неделе региональное отделение партии «Яблоко» в свою очередь направило в областной суд встречный иск с требованием признать незаконным и отменить постановление о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Заксобрания, выдвинутого региональным отделением партии «Родина». Судебное заседание назначено на 15.30 27 августа.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.