Политика

Олег Брячак: Мы не будем подставлять своих соратников под резиновые дубинки

«Мы не будем подставлять своих соратников под резиновые дубинки», - заявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, комментируя протестную активность в регионе.

«Мы не имеем права, как это делают другие политические силы, подговаривать людей, особенно несовершеннолетних, чтобы они выходили на улицы, нарушая закон и подставлять своих соратников под резиновые дубинки. Это недопустимо и аморально», - отметил гость студии.

Также он похвалил правоохранительные органы за то, что не применяли жестких мер по отношению к участникам состоявшейся на прошлой неделе протестной акции в псковском гайд-парке на Четырех углах. «Отдаю им должное за то, что не было жестких мер противодействия. Ну, хотят они хоровод водить — пусть себе водят, никто никого не гонял дубинками», - сказал лидер псковских эсеров.

По его мнению, людям надо позволять выпускать пар, «чтобы не копилась отрицательная энергия, чтобы они друг перед другом выступили и оставили всю желчь в гайд-парке». В то же время он раскритиковал несистемную оппозицию за то, что она переворачивает здравые, правильные инициативы с ног на голову и «хает все подряд».

«Мне приятно, что мои земляки понимают, что на самом деле не правы несистемщики. Нельзя все подряд хаять и говорить про белое - черное. Эти ребята нам просто-напросто врут, не говоря о том, что их лидеры выводят детей, которые мало что понимают, заставляют их нарушать закон и подставляют их под резиновые дубинки. Настоящий политик, если он честный и говорит от души и по совести, не имеет права передергивать положительные вещи», - заключил Олег Брячак.