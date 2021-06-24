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Политика

Псковской области повезло с представителями ее интересов в СФ и Госдуме — Михаил Ведерников

24.06.2021 12:25|ПсковКомментариев: 1

Псковской области повезло с сенатором, заместителем председателя Совета Федерации, секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком и депутатом Госдумы от Псковской области, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Козловским. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе второго этапа XXVII конференции регионального отделения «Единой России» 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Практика доказывает, когда действуем как единая и сплоченная команда, то нам по плечу любые задачи, - отметил он. - Нам удалось воплотить в жизнь тезис о том, что "Единая Россия" — партия реальных дел. Почивать на лаврах не должны, работы еще очень много».

«Уже второй год с вами работаем в непростых условиях противодействиях коронавирусной инфекции, - сказал глава региона партийцам. - Ситуация сейчас крайне тревожная. В отдельных регионах ввели режим локдауна. В Псковской области удается обеспечить контроль над ситуацией. Мы видим, что все эти вызовы не теряют остроты и актуальности, в ближайшее время проще не будет. Дальнейший успех борьбы с заболеванием будет зависть от нашей способности организовать быструю и эффективную вакцинацию населения».

В своем обращении Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что Псковское областное Собрание и муниципальные депутатские корпусы «результативно отработали этот период».

В части экономики не допустили падения: по отдельным позициям выросли показатели в сфере инвестиций и в сельском хозяйстве, добавил Михаил Ведерников.

Теги: #Единая Россия #губернатор #конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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