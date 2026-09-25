Александр Гончаренко об уходе двух депутатов из Псковской гордумы: Новый объём задач будет вам по плечу

Депутаты успешно освоят новый объем задач благодаря накопленным навыкам и плотному сотрудничеству с администрацией и губернатором. Такое мнение высказал председатель Псковской городской Думы седьмого созыва Александр Гончаренко, комментируя досрочное снятие депутатских полномочий Антона Мороза (округ Пскова №3) и Евгения Васильева (округ №6), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии городской Думы.

«Четыре года нашего созыва вы настолько плотно работали совместно с администрацией и губернатором, люди видят это. Они дают вашей работе высокую оценку. Мы всегда друг друга поддерживали. Новый объём задач, который вам предстоит освоить, будет вам по плечу. Ваших навыков и умений хватит», - обратился к коллегам председатель Псковской городской Думы.

В завершение Александр Гончаренко передал поздравления. Он заверил: «Мы всегда рядом, чтобы помочь вам двигаться вперед».