 
Политика

Александр Гончаренко об уходе двух депутатов из Псковской гордумы: Новый объём задач будет вам по плечу

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Депутаты успешно освоят новый объем задач благодаря накопленным навыкам и плотному сотрудничеству с администрацией и губернатором. Такое мнение высказал председатель Псковской городской Думы седьмого созыва Александр Гончаренко, комментируя досрочное снятие депутатских полномочий Антона Мороза (округ Пскова №3) и Евгения Васильева (округ №6), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии городской Думы.

«Четыре года нашего созыва вы настолько плотно работали совместно с администрацией и губернатором, люди видят это. Они дают вашей работе высокую оценку. Мы всегда друг друга поддерживали. Новый объём задач, который вам предстоит освоить, будет вам по плечу. Ваших навыков и умений хватит», - обратился к коллегам председатель Псковской городской Думы. 

В завершение Александр Гончаренко передал поздравления. Он заверил: «Мы всегда рядом, чтобы помочь вам двигаться вперед». 

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Пресс-портреты

Гончаренко Александр Георгиевич

Гончаренко Александр Георгиевич

Председатель Псковской городской Думы седьмого созыва

Васильев Евгений Сергеевич

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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