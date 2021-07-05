Политика

Антон Минаков о кандидатах ЛДПР на сентябрьские выборы и о «работе ногами»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 июля. Гостем студии стал депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков. Ведущий Александр Савенко обсудил с ним подготовку к сентябрьским выборам, итоги региональной конференции областного отделения ЛДПР и состав команды кандидатов на предстоящие выборы в областное Собрание и Государственную Думу.

- Антон Александрович, в выходные состоялась региональная конференция партии. Расскажите, как все прошло, есть ли неожиданности и кто вошел в отряд партийных кандидатов?

- Партийная конференция состоялась 3 июля. Она прошла планомерно, без каких-либо сюрпризов. Более того, это первая конференция на моей памяти - не только в Псковской области, но и в других регионах, где решение по кандидатам было принято единогласно. То есть все 100% голосов были отданы за всех представленных кандидатов. Я связываю это с тем, что перед конференцией мы проделали большую работу и кандидаты прошли жесточайший отбор. Я уже не раз в вашей студии говорил о критериях отбора: это должны быть люди с высшим образованием, не судимые, не аффилированные с бизнесом, те, кто живет непосредственно на местах, кого знают местные жители и кто пользуется там авторитетом.

- Кто представит партию на выборах в областное Собрание в одномандатных округах в областном центре? Напомню, здесь 4 округа.

- Сначала я хотел бы сказать про единый список по единому избирательному округу. Здесь тоже никаких сюрпризов и изменений не произошло. Как я говорил ранее в эфире, тройку лидеров будут представлять Владимир Жириновский, я и действующий депутат областного Собрания Сергей Литвиненко. Что касается одномандатных округов и других округов по списочному голосованию, мы закрыли все 100% вакансий. По городу - это будут сотрудники регионального аппарата ЛДПР и по региону все наши кандидаты - это либо действующие депутаты ОМСУ, либо координаторы, которые возглавляют тот или иной муниципальный округ. Думаю, сейчас нет смысла зачитывать все 40 фамилий. Списки опубликованы в наших социальных сетях и на сайте ПЛН, поэтому у всех граждан есть возможность с ними ознакомиться.

- Я с удивлением для себя обнаружил в списке кандидатов по одному из одномандатных округов Пскова вашу фамилию. Притом, что вы баллотируетесь в Государственную Думу по одномандатному округу и, насколько я понимаю, планов на участие в выборах в областное Собрание по одномандатному округу у вас нет. Однако, согласно решению, принятому на конференции, вы идете по 3-му одномандатному избирательному округу. Не могли бы вы пояснить, с чем связано такое решение и какие здесь планы и цели?

- Совершенно верно, я иду по 3-му одномандатному округу. Хочу сказать, что любое решение о выдвижении - коллегиальное, и поскольку на конференции было принято решение о моем участии и по 3-му округу, я с удовольствием принял это предложение и сам тоже проголосовал «за». У меня достаточно серьезные соперники по округу. Самый серьезный - это, наверное, Александр Братчиков, поэтому я думаю, что кампания будет достаточно тяжелой, но мы к ней полностью готовы. Будем бороться за наших избирателей, будем отстаивать свою программу и увидим результат уже в сентябре.

- Как мы и ожидали, по 13-му округу от ЛДПР идет Алексей Харлашин - человек хорошо известный не только в своем Себежском районе. В прошлом году он стал известен после выборов главы района далеко за пределами Себежа. Я напомню, что Владимир Жириновский неоднократно публично комментировал ситуацию, которая сложилась на выборах и после них и на примере Алексея Харлашина лидер ЛДПР говорил о том, как с кандидатами партии борются и как их снимают с выборов. Алексей Харлашин заявлен ЛДПР и на выборы в областное Собрание. Правильно ли я понимаю, что 13-й округ - именно тот, где либерал-демократы собираются сконцентрировать усилия и всерьез побороться с представителями власти и с другими оппозиционными кандидатами?

- Усилия мы будем равномерно концентрировать по всем округам. Но, действительно, Себежский район можно выделить лишь с той точки зрения, что на выборах главы района в прошлом году с нами поступили максимально некорректно, нечестно и подло. Я думаю, что многие ваши радиослушатели знают о ситуации, когда на предварительных слушаниях был представлен один список кандидатов, а непосредственно в день голосования вышел другой. То есть на предварительном голосовании Харлашина не было, а во время основного дня голосования, 13 сентября, его бюллетень включили. Мы не признаем результаты этих выборов и по-прежнему подаем заявления в суды высшей инстанции. Хотелось бы восстановить справедливость по Себежскому району хотя бы для того, чтобы отстоять интересы жителей района. Мы считаем, что на тех выборах нарушались конституционные права не только кандидата, но и жителей района.

- С чем пойдут кандидаты от ЛДПР на выборы в этот раз? Я говорю о предвыборной программе партии и каждого из кандидатов. Решен ли в партии этот вопрос на данный момент? Что предлагают избирателям кандидаты?

- Наша предвыборная программа уже готова и проходит сейчас последние корректировки. Думаю, что на этой неделе мы ее уже полностью опубликуем в социальных сетях и на нашем сайте. Не будем забывать, что мы - оппозиционная партия и во многих моментах мы не согласны с политикой действующей администрации и партии власти. Безусловно, мы видим большие проблемы с бюджетом области. Мы до сих пор остаемся одним из самых закредитованных регионов России - у нас огромное количество как федеральных, так и коммерческих кредитов. У меня создается ощущение, что правительство пока не имеет каких-то идей или планов, как выйти из этой закредитованности, и, к сожалению, с каждым годом мы все глубже и глубже закапываем себя в эту яму. Поэтому мы разработали ряд предложений по изменениям в бюджет области и по выходу из данной ситуации. Кроме того, они затрагивают социальную сферу, здравоохранение и образование. Наша программа расписана на 20 - 30 листах. Для зачитывания ее нам не хватит эфирного времени, но в ближайшие дни наши радиослушатели смогут ознакомиться с ней в социальных сетях партии.

- Вы сказали, что в программе обязательно найдет отражение проблематика, связанная с проблемами здравоохранения. Понятно, что уже больше года основная тема - борьба с коронавирусной инфекцией. Какой у ЛДПР взгляд на эту проблему? Что думаете о массовой вакцинации? Одобряете ли те решения, которые принимают органы власти в плане побуждения людей вакцинироваться?

- Скажем так, лично я поддерживаю идею вакцинации и сам вакцинировался. Вторую прививку я поставил буквально в начале марта, и недавний тест на антитела показал цифру 320. Также привились все мои коллеги и моя семья, и ни у кого не было этих мифических побочных эффектов. Но, тем не менее, я уверен, что вакцинация должна быть добровольной. Нельзя людей обязывать насильно это делать, даже отдельные категории граждан. А чтобы население принимало решение о вакцинации, необходима последовательная политика министерства здравоохранения, поскольку мы видим достаточно разношерстную информацию. В интернете появляется множество различных фейков и даже мифов про чипирование. Мне кажется, это все результат непоследовательной политики министерства здравоохранения. Нужно больше уделять времени на разъяснительную работу, предоставлять населению больше фактов, показателей и исследований, чтобы каждый гражданин мог, сопоставив все «за» и «против», принять для себя индивидуальное решение.

- Как вы считаете, повлияет ли рост цен на итоги предвыборной кампании? Как можно сдерживать этот процесс? Есть ли у ЛДПР серьезные собственные предложения в этом смысле?

- Чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы вернуться в 2016 год, когда перед выборами в Законодательное Собрание и в Государственную Думу в эфире вашей радиостанции я дал четкое предсказание о том, что настоящий рост цен на продукты, тарифы и дополнительные налоги на население будут введены после выборов. В 2016 году я даже не представлял, насколько окажусь прав. Тогда я не мог себе представить, что пройдет пенсионная реформа, будет повышение НДФЛ, вырастут тарифы на ЖКХ, и как подорожает электроэнергия и газ. Я предполагал, что это будет резкий скачок, но не думал, что настолько. К сожалению, за 5 лет ничего не изменилось. Если население опять окажет огромный лимит доверия действующей власти, то я боюсь, что уже в этом году мы увидим, что такое настоящий рост цен. А то, что происходит сейчас - этот процесс еще искусственно сдерживается именно потому, что идет предвыборный период.

- Насколько часто тема роста цен и социально-экономического положения звучит во время общения представителей партии с населением районов области?

- Постоянно. У нас есть два основных вопроса - рост цен и газификация области. Это самые популярные обращения граждан. Регион доведен до такого состояния, что люди вынуждены выживать. Не каждый может себе позволить покупать мясо. Мы видим, как выросли цены на овощи, как подорожали морковь, капуста! На прямой линии президента были представлены абсолютно четкие факты - у нас эквадорские бананы стоят дешевле, чем российская морковь! Это до какого состояния надо было довести сельское хозяйство в стране с огромным количеством пахотных земель! Я не думаю, что на цены на морковь влияет курс евро. Просто политика в сфере сельского хозяйства ведется абсолютно безграмотно. Далеко за примером ходить не надо, достаточно за несколько километров отъехать от Пскова, чтобы увидеть, как наши пригодные для сельского хозяйства поля полностью поросли борщевиком, с которым никто даже не думает бороться.

- Вы показываете людям какие-то пути решения этой проблемы? К чему-то призываете? Как вообще происходит ваше общение с избирателями?

- Общение с населением проходит на округах вместе с активом партии и с юристами. Перед этим в районах заранее объявляется о встрече с депутатами и возможности пообщаться, подать обращения. На каждое обращение мы составляем депутатский запрос и стараемся по мере сил решить те или иные вопросы. Основная мысль, которую мы стремимся донести - нужно в принципе менять политическую систему. Политика и экономика максимально взаимосвязаны, и за то, что происходит сейчас, мне кажется, действующему правительству можно поставить оценку «неудовлетворительно». У нас абсолютно четко прослеживается падение реальных доходов населения.

Задача ЛДПР - показать людям, что у них есть выбор, и необязательно верить федеральным каналам. Можно делать выводы, исходя из того, что ты видишь своими глазами в магазинах. Систему нужно менять в корне! По моему глубокому убеждению, она себя изжила за несколько десятилетий, когда одна партия могла единогласно принимать решения в большинстве региональных парламентов и в Государственной Думе.

Посмотрите на сегодняшнюю ситуацию в Псковской области: даже если все оппозиционные партии объединятся, мы не сможем покрыть количество голосов «Единой России». Это порождает чувство безнаказанности и безответственность. Люди абсолютно не боятся потерять свои места. Поэтому мы неоднократно заявляли, что каждый чиновник должен чувствовать под собой конкуренцию. Для того, чтобы ситуация изменилась, мы призываем граждан голосовать за оппозицию, за ЛДПР. Как только люди у власти почувствуют политический противовес, они начнут работать. А не начнут - будут уволены.

- Судя по фотографиям ЛДПР, встречи с населениям проходят не так уж грустно. Люди фотографируются на агитационном автобусе, с сувенирами, которые вы привезли, все улыбаются. Как вы сами оцениваете эту форму работы ЛДПР? Она ведь достаточно традиционная. Что это дает ЛДПР?

- За все время, которое я работаю в политике, не вспомню, чтобы у других партий были агитпоезда, которые проходили бы по всей области и заезжали даже в самые отдаленные деревни. Со следующей недели мы планируем запускать серию автопробегов с нашими «Газелями» и мобильными приемными депутатов. Мои коллеги, и я в том числе, будем встречаться с гражданами.

Основной смысл работы - не в том, чтобы раздать сувенирную продукцию. В каждом районе, где мы останавливались, к нам поступали обращения граждан. Кто-то приходил с заранее подготовленными, а кто-то передавал их с помощью юриста, который также находится с нами в автобусе. Все обращения ушли в работу - какие-то мы смогли решить на местном уровне, а для решения некоторых мы обратились к коллегам из Государственной Думы. Я считаю, что это самый действенный метод работы с гражданами - когда депутат не сидит в своем кабинете и не ждет, когда к нему запишутся на прием, а он, может быть, примет, а может быть - нет.

К сожалению, у нас не такое большое количество депутатов в областном Собрании. Но, по моему убеждению, один депутат ЛДПР стоит 10 депутатов от «Единой России». Мы отправляемся в самые отдаленные деревни, чтобы решать проблемы как конкретной семьи и конкретного дома, так и всего муниципалитета. С накопленной информацией мы возвращаемся во Псков и начинаем работать с данными.

- Вы часто используете такое выражение как «друг ЛДПР». Это не более, чем красивый оборот речи или у вас появился официальный статус, отличающийся от членов и сторонников партии?

- Да, можно сказать, что это официальный статус. Любой избиратель, который пока еще не принял решение, вступать в ЛДПР или нет, может зайти к нам на сайт, нажать кнопку «вступить в партию» и выбрать вкладку «стать другом». Что это означает? Человек регистрируется на сайте, при этом не нужно вводить ни паспортных данных, ни ИНН - только имя, фамилию и номер телефона. Так у него появляется личный кабинет на сайте, посредством которого он может гораздо удобнее общаться с депутатами и отправлять электронные сообщения. По указанному номеру телефона «друг ЛДПР» сможет получать полезную информацию в виде смс-рассылок. Не знаю, насколько это развито у других партий. Наша партия самая цифровая, у нас все базы данных уже перешли в электронный формат, в 1С. Это упрощает работу как избирателям, так и депутатам.

- Что дает этот статус и что ЛДПР готова предложить людям, которые интересуются жизнью партии? В России ведь не очень хорошо развиты политические лифты.

- Яркий пример политических лифтов сейчас сидит перед вами. Мне кажется, ЛДПР - единственная российская партия, в которой развит политический лифт. 13 лет назад я пришел в партию активистом, агитатором, я раздавал атрибутику. Мне тогда был 21 год, я работал в банке, а затем - в страховой компании, и в свободное от работы время поддерживал агитацию партии. Мне это было интересно. Потом я занялся молодежной политикой, а сейчас возглавляю фракцию в областном Собрании. Посмотрите на наших депутатов в Госдуме. Это простые ребята из народа - Борис Чернышов, Василий Власов, Ярослав Нилов, сенатор Вадим Деньгин. Я не могу вспомнить примеров из других партий, чтобы человек добился всего сам, без «пропихивающих» его родителей. В этом плане у ЛДПР существует самый четкий социальный лифт.

- Где вас могут найти люди, которые хотели бы выступить со своими предложениями?

- Мы работаем ежедневно по адресу Советская, 47. Мы приглашаем молодых людей, которые хотели бы сделать свою карьеру в политике. У нас сейчас работает мощная молодежная организация и есть свободные ставки помощников депутатов. Есть, куда вложить вашу энергию, и она обязательно даст положительный выхлоп. И также я хочу обратиться к простым гражданам: если у вас есть какие-то проблемы или вам нужна бесплатная юридическая консультация, помощь в составлении каких-то документов; если вы хотите попасть на прием к депутату, вы можете подать заявление через электронную почту или по «Почте России». Все координаты есть на нашем сайте и в наших социальных сетях.

- Как конкретно собираетесь построить кампанию в оставшиеся до выборов 2,5 месяца? Чего интересного будет происходить у ЛДПР?

- Мы будем продолжать свою обычную работу. Я называю это «работой ногами». Будем доезжать до отдаленных населенных пунктов и общаться с населением. Мне кажется, это самая лучшая предвыборная агитация. У нас нет возможности, как у некоторых других партий, вкладывать в выборы десятки миллионов, занимать эфиры на федеральных каналах. Нет административного ресурса. Поэтому во время своей агитации мы будем показывать свою работу, будем знакомить граждан с предвыборной программой...

- ... и напоминать о том, что лидер партии - Владимир Жириновский?

- Я думаю, это незабываемый факт. Я считаю его одним из умнейших политиков России и одним из величайших, поскольку, не будем забывать, ЛДПР - это старейшая партия России, которая была основана еще в 1989 году. За период нашей работы мы накопили огромный опыт и потенциал, с которыми идем на эти выборы.