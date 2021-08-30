Политика

Начинается видеотрансляция предвыборных дебатов на радио «Эхо Москвы» в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию предвыборных дебатов, которые в эти минуты начинаются в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. В центре внимания участников - социально-экономическая проблематика.

Ответы на вопрос «Как поднять Псковскую область?» будут искать:

Петр Алексеенко, секретарь Псковского областного отделения КПРФ

Антон Минаков, региональный координатор ЛДПР в Псковской области

Михаил Лебедик, представитель партии «Родина» в Псковской области.

В рамках прямого эфира гости студии также получат возможность донести до слушателей информацию о тех политических объединениях, которые они представляют, задать вопросы своим оппонентам и ответить на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.

Ведет прямой эфир журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Напомним, ранее в прямом эфире прошли три круглых стола с участниками избирательной кампании и предвыборные дебаты с представителями партий, в ходе которых обсуждалась тема социальной справедливости.

Трансляция завершена