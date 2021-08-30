Начинается видеотрансляция предвыборных дебатов на радио «Эхо Москвы» в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию предвыборных дебатов, которые в эти минуты начинаются в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. В центре внимания участников - социально-экономическая проблематика.
Ответы на вопрос «Как поднять Псковскую область?» будут искать:
В рамках прямого эфира гости студии также получат возможность донести до слушателей информацию о тех политических объединениях, которые они представляют, задать вопросы своим оппонентам и ответить на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.
Ведет прямой эфир журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Напомним, ранее в прямом эфире прошли три круглых стола с участниками избирательной кампании и предвыборные дебаты с представителями партий, в ходе которых обсуждалась тема социальной справедливости.
Трансляция завершена