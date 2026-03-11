Литвиненко, Павлинов и Русаков: лидер псковского отделения ЛДПР озвучил имена возможных кандидатов на предстоящих выборах

Возможных кандидатов от Либерально-демократической партии России на предстоящие сентябрьские выборы в Псковское областное Собрание депутатов назвал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«На прошлых выборах, в 2021 году, ЛДПР не хватило одного процента, чтобы получить второй депутатский мандат (в настоящее время фракция состоит из одного депутата - прим. ред.). Фактически нам нужно подтянуть один процент, и тогда задача по увеличению численности мандатов будет выполнена. Когда у тебя один мандат, увеличить показатель кратно – задача не такая уж и сложная. Поэтому мы рассчитываем на увеличение численности фракции не в два раза, что является в нынешних условиях простейшей задачей. Я ставлю для себя планку в три мандата. У нас достаточно большое количество хороших кандидатов. Я надеюсь, что мы увеличим представительство ЛДПР кратно», - высказал свое мнение Антон Минаков.

Затем он перечислил потенциальных кандидатов по одномандатным округам, которые могли бы побороться за депутатский мандат в региональный парламент.

«Назвав фамилии, я автоматически назову территории. Мы видим, что показывает социология – наибольшей поддержкой партия пользуется в Плюсском муниципальном округе, Псковском, Порховском, всегда были хорошие показатели по Острову, Себежскому округу, он всегда в топ-3. Новосокольнический округ, привет Василию Русакову, не знаю, как, но они всегда в топ-3 держатся. Василий Русаков на выборах показывает хорошие результаты. В Великих Луках Юрий Павлинов является депутатом городской Думы, там традиционно сложно бороться, но мы и там будем делать огромнейший упор. Иван Перетятко в Островском округе, Валерий Колтаков в Псковском, Сергей Литвиненко в городе Пскове, я могу долго продолжать. Любой район одинаково ценен и важен», - сказал Антон Минаков.

Также он озвучил свое видение тройки партийцев, которые могут стать лидерами списка кандидатов от ЛДПР на предстоящих выборах в Псковское областное Собрание.

«В первую очередь, я хочу поддержать кандидатуру №1 – председателя партии Леонида Слуцкого, он на 100% не ответил (в эксклюзивном интервью Псковской Ленте Новостей - прим. ред.), но для него это наиболее вероятный исход событий. Я бы хотел, чтобы так и случилось. Это традиция со времен Владимира Жириновского – председатель партии должен возглавлять список партии на выборах. Законодательное собрание – это серьезный уровень. На втором месте, как предполагает политика партии, будет координатор регионального отделения. На третьем и четвертом местах будут депутаты Псковской и Великолукской городских Дум. Это мое видение. Окончательное решение будет принято на согласовании с Высшим советом партии, потом эти рекомендации будут вынесены на конференцию, где уже партийцы со всей области совместно примут решение», - добавил Антон Минаков.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.