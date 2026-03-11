 
Политика

Литвиненко, Павлинов и Русаков: лидер псковского отделения ЛДПР озвучил имена возможных кандидатов на предстоящих выборах

Возможных кандидатов от Либерально-демократической партии России на предстоящие сентябрьские выборы в Псковское областное Собрание депутатов назвал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«На прошлых выборах, в 2021 году, ЛДПР не хватило одного процента, чтобы получить второй депутатский мандат (в настоящее время фракция состоит из одного депутата - прим. ред.). Фактически нам нужно подтянуть один процент, и тогда задача по увеличению численности мандатов будет выполнена. Когда у тебя один мандат, увеличить показатель кратно – задача не такая уж и сложная. Поэтому мы рассчитываем на увеличение численности фракции не в два раза, что является в нынешних условиях простейшей задачей. Я ставлю для себя планку в три мандата. У нас достаточно большое количество хороших кандидатов. Я надеюсь, что мы увеличим представительство ЛДПР кратно», - высказал свое мнение Антон Минаков.

Затем он перечислил потенциальных кандидатов по одномандатным округам, которые могли бы побороться за депутатский мандат в региональный парламент.

«Назвав фамилии, я автоматически назову территории. Мы видим, что показывает социология – наибольшей поддержкой партия пользуется в Плюсском муниципальном округе, Псковском, Порховском, всегда были хорошие показатели по Острову, Себежскому округу, он всегда в топ-3. Новосокольнический округ, привет Василию Русакову, не знаю, как, но они всегда в топ-3 держатся. Василий Русаков на выборах показывает хорошие результаты. В Великих Луках Юрий Павлинов является депутатом городской Думы, там традиционно сложно бороться, но мы и там будем делать огромнейший упор. Иван Перетятко в Островском округе, Валерий Колтаков в Псковском, Сергей Литвиненко в городе Пскове, я могу долго продолжать. Любой район одинаково ценен и важен», - сказал Антон Минаков.

Также он озвучил свое видение тройки партийцев, которые могут стать лидерами списка кандидатов от ЛДПР на предстоящих выборах в Псковское областное Собрание.

«В первую очередь, я хочу поддержать кандидатуру №1 – председателя партии Леонида Слуцкого, он на 100% не ответил (в эксклюзивном интервью Псковской Ленте Новостей - прим. ред.), но для него это наиболее вероятный исход событий. Я бы хотел, чтобы так и случилось. Это традиция со времен Владимира Жириновского – председатель партии должен возглавлять список партии на выборах. Законодательное собрание – это серьезный уровень. На втором месте, как предполагает политика партии, будет координатор регионального отделения. На третьем и четвертом местах будут депутаты Псковской и Великолукской городских Дум. Это мое видение. Окончательное решение будет принято на согласовании с Высшим советом партии, потом эти рекомендации будут вынесены на конференцию, где уже партийцы со всей области совместно примут решение», - добавил Антон Минаков.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Литвиненко Сергей Григорьевич

Литвиненко Сергей Григорьевич

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по единому округу, координатор Псковского городского отделения ЛДПР

Павлинов Юрий Александрович

Павлинов Юрий Александрович

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

