Литвиненко, Павлинов и Русаков: лидер псковского отделения ЛДПР озвучил имена возможных кандидатов на предстоящих выборах

Возможных кандидатов от Либерально-демократической партии России на предстоящие сентябрьские выборы в Псковское областное Собрание депутатов назвал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.
Затем он перечислил потенциальных кандидатов по одномандатным округам, которые могли бы побороться за депутатский мандат в региональный парламент.
Также он озвучил свое видение тройки партийцев, которые могут стать лидерами списка кандидатов от ЛДПР на предстоящих выборах в Псковское областное Собрание.
«В первую очередь, я хочу поддержать кандидатуру №1 – председателя партии Леонида Слуцкого, он на 100% не ответил (в эксклюзивном интервью Псковской Ленте Новостей - прим. ред.), но для него это наиболее вероятный исход событий. Я бы хотел, чтобы так и случилось. Это традиция со времен Владимира Жириновского – председатель партии должен возглавлять список партии на выборах. Законодательное собрание – это серьезный уровень. На втором месте, как предполагает политика партии, будет координатор регионального отделения. На третьем и четвертом местах будут депутаты Псковской и Великолукской городских Дум. Это мое видение. Окончательное решение будет принято на согласовании с Высшим советом партии, потом эти рекомендации будут вынесены на конференцию, где уже партийцы со всей области совместно примут решение», - добавил Антон Минаков.
Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.
