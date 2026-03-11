«От груди 120 кг жмет — что мешает груз на СВО отвезти»: Антон Минаков раскритиковал коммуниста Дмитрия Михайлова

Что-то сделать вместо того, чтобы просто критиковать ЛДПР, предложил системной парламентской оппозиции региональный координатор Либерально-демократической партии России, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я не хотел переходить на личности, но, видимо, придется. ЛДПР собрал форум на тысячу человек. Давайте посмотрим, что сделали другие партии? Это же до смешного доходит. "Новые люди" кормушки для птиц повесили. Молодцы, птичек покормили. Коммунисты на сессии выступили, что голосуют за роспуск НАТО и за комитет по освобождению Мадуро (Николас Мадуро - 49-й президент Венесуэлы – прим. ред.). Молодцы, есть же "польза" от этого и России, и всем жителям Псковской области. Сразу видно, делом занимаются. И вам помогут, вы только начните работать. В конце концов, вас в КПРФ три человека. Не берем Петра Алексеенко, мы понимаем, что возраст уже почтенный. Дима Михайлов (депутат Псковского областного Собрания – ред.) – здоровый мужик, мы с ним в один зал ходили, он от груди 120 килограмм жмет. Собери груз – отвези мужикам на СВО, посиди с ними в окопе, чаю попей, переночуй и дальше в госпиталь съезди, чего тебе стоит-то? Ничего же не мешает, и ресурсов у них больше», - высказался Антон Минаков.

Он также обратился к коллегам из других оппозиционных сил регионального парламента с призывом не сидеть в своих кабинетах, а заниматься действительно общественно полезным делом.

«Хочется обратиться к коллегам из других парламентских системно-оппозиционных фракций: коллеги, а чего вы не работаете-то? Что ж вы по районам не ездите, не встречаетесь в таком количестве с избирателями? Что ж вы свои законопроекты не предлагаете? А что вам мешает собрать груз и поехать за ленточку к нашим военным? Я понимаю, страшно. Так и мне страшно было и в первый, и во второй, и сейчас в седьмой раз поеду, тоже страшно. Мы проводим мероприятия, парламентские часы, мы стараемся консолидироваться со всеми. Это работа, ее необходимо делать. Когда вы сидите в своих региональных отделениях и только критикуете ЛДПР, мол, нам все помогают, так вы сами хоть что-то сделайте, и вам тоже помогут», - заключил Антон Минаков.

