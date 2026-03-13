 
Политика

Антон Минаков принял участие в расширенном заседании ЛДПР в Москве, где обсудили поддержку женщин

В Москве прошло масштабное выездное заседание фракции ЛДПР с участием руководства партии, сенаторов и депутатов Государственной Думы, а также региональных координаторов. Псковскую область на мероприятии представил региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. О результатах работы он рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Антон Минаков / «ВКонтакте»

Как рассказал депутат, программа форума была крайне насыщенной и продолжилась до позднего вечера. Ключевой темой открытой части заседания стала поддержка женщин, материнства и многодетных семей. Одним из главных итогов обсуждения стало утверждение нового партийного проекта — Совета женского предпринимательства.

«Обсуждались вопросы о поддержке женщин, как в семье, так и в бизнесе, и о том, как партия может такую помощь оказывать. Создание Совета женского предпринимательства — это новый проект, который будет аккумулировать представительниц малого и среднего бизнеса, оказывать им поддержку, формируя бизнес-сообщество в рамках ЛДПР», — пояснил Антон Минаков. 

Региональный координатор ЛДПР также подчеркнул, что такое внимание к прекрасной половине человечества для партии основывается на статистике.

«Женщин в стране преимущественно больше, чем мужчин. И, как показывает последняя статистика, электоральная активность среди них стала выше. Поэтому ЛДПР не может не уделять должного внимания проблемам материнства, многодетных семей и женского предпринимательства, а также другим вопросам, которые беспокоят нашу прекрасную половину», — отметил депутат. 

Вторая часть заседания прошла в закрытом режиме. На ней обсуждались тактика и стратегия партии на предстоящие выборы в Государственную Думу, а также в законодательные собрания регионов. По словам Антона Минакова, в этом году такие региональные кампании пройдут в 39 субъектах Российской Федерации, в том числе в Псковской области. 

Главным выводом прошедшего форума депутат считает необходимость усиления работы в социальном блоке. Партия намерена и дальше фокусироваться на поддержке семей и решении демографической проблемы, которую Антон Минаков назвал одной из важнейших для страны. 

«Обсуждались важные законодательные инициативы, направленные на поддержку многодетных семей и материнства. В ближайшее время их можно будет увидеть внесенными как в Госдуму, так и в законодательные собрания регионов», — резюмировал региональный координатор ЛДПР.
Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

