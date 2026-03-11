Антон Минаков: Медийные личности сами решают, в какую партию им вступать

Медийные личности Псковской области решают, вступать ли им в какие-либо партии, отталкиваясь от того, как это повлияет на их карьеру. Такое мнение озвучил региональный координатор Либерально-демократической партии России, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я бы с радостью подтянул региональных медийных личностей, но надо понимать, что им дорога только в одну партию, если они хотят куда-то избраться. Партия власти в этом смысле имеет неограниченный административный ресурс и всех самых медийных на уровне региона берет к себе. Я знаю, что многие хотели бы вступить в ЛДПР, но им на высшем уровне сказали, что нельзя. Тут решает не региональное отделение, а сами медийные личности, а они исходят из того, в какой ситуации они находятся, и от того, как вступление в партию отразится на их карьере. Я с пониманием к этому отношусь», - высказал свое мнение Антон Минаков.

Далее он перечислил известных в медийном пространстве людей, которые являются членами партии.

«Например, у нас в партии состоит модная среди молодежи исполнительница Dead Blonde. Я кому ни говорю, все удивляются, что она в нашей партии, а я, к сожалению, даже не знаю, кто это. Григорий Лепс, если мы с вами говорим на федеральном уровне о медийных лицах. Андрей Луговой и Виктор Бут – это не совсем медийные лица. Это люди, которые имеют серьезнейшие заслуги перед государством. Виктор Бут вообще провел часть жизни в американской тюрьме. Андрей Луговой, который не скрывает, что он разведчик и всю жизнь работал в интересах России. Я бы не стал их сравнивать. Они не настолько медийны, как Григорий Лепс, но они тоже в нашей партии и являются активнейшими членами. Андрей Луговой и Виктор Бут, кстати, не так давно были в Псковской области на третьем форуме "Плечом к плечу"», - заключил Антон Минаков.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.