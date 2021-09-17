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Политика

Молодых людей задержали за расклейку агитационных листовок в Пскове

17.09.2021 17:51|ПсковКомментариев: 3

Полиция задержала группу молодых людей, которые занимались расклейкой агитационных листовок в пользу партии «Яблоко» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников. 

Группу псковичей задержали в момент расклейки агитации в одном из микрорайонов города. Их доставили в отделение полиции.

Напомним, за последние сутки в Пскове уже проходило задержание расклейщиков агитационных материалов. Утром 17 сентября полицейские задержали псковичей, которые расклеивали листовки КПРФ на Рижском проспекте. 

Позже первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко назвал произошедшее провокацией.

 
Теги: #политика #полиция #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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