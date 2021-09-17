Политика

Петр Алексеенко назвал провокацией расклейку агитационных материалов КПРФ в Пскове в день голосования

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко назвал провокацией расклейку агитационных листовок КПРФ в Пскове сегодня, 17 сентября.

«Я листовки не клеил. И не стоял рядом, не видел, кто листовки клеил. Чьи представители, я не в курсе. Считаю, что это очередная провокация. Правоохранительные органы разберутся: кто, чего и как», - сообщил он в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

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Напомним, сегодня утром на улицах Пскова развесили агитационные печатные материалы КПРФ. Расклейщиков задержала полиция.