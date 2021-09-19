Политика

Николай Козловский проголосовал на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента

Глава города Великие Луки Николай Козловский принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу и Псковское областное Собрание. Он сделал выбор сегодня, 19 сентября, на избирательном участке №109, сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: портал «Луки.ру»

«Я пришел, выполнил свой гражданский долг, отдал свой голос за стабильность, за то, чтобы наше государство развивалось высокими темпами. Именно это может обеспечить значительное улучшение россиян и, в том числе, великолучан», — отметил он.

Ранее Николай Козловский рассказал о том, как проходит голосование. По его словам, по состоянию на 10.00 19 сентября проголосовали 16 990 великолучан. Имели место провокации, но «полиция работает достойно, пресекает нарушения», отметил он.