Политика

Главы Великих Лук и Опочецкого района рассказали о ходе выборов в региональный парламент

Главы Великих Лук и Опочецкого района в режиме видео-конференц-связи рассказали о ходе голосования на выборах депутатов в Госдуму и региональный парламент. Об этом из информационного центра облизбиркома 19 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

О ходе голосования в Великих Луках рассказал глава города Николай Козловский: «Сегодня работает 43 участка. Все участки открылись вовремя, работают в штатном режиме. На 10.00 19 сентября в Великих Луках проголосовали 16 990 избирателей (22,59%). Имели место определенные провокации, но достойно работает наша полиция, пресекает эти нарушения. Считаю, что все должно пройти в штатном режиме, в соответствии с законом».

«Избирательная компания проходит прозрачно и легитимно. Все участки открываются вовремя», - добавила председатель ТИК города Великие Луки Ольга Котова.

Глава Опочецкого района Юрий Ильин рассказал, что в муниципалитете все избирательные участки открыты вовремя. «Предыдущие два дня комиссии отработаны хорошо. Провокаций не было», - отметил он.

«Все участковые комиссии работают слаженно, нормально, в спокойном режиме. Активно голосуют молодые избиратели», - подтвердила председатель ТИК Опочецкого района Татьяна Бобылева.

Председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов поинтересовался, куда пойдет сегодня избиратель, учитывая погоду: за грибами и на рыбалку или на избирательные участки.

«Судя по тому, какая сегодня погода, они пойдут на избирательные участки», - ответил Юрий Ильин.

Игорь Сопов поблагодарил главу Великих Лук и главу Опочецкого района за поддержку, которые они оказывают избирательным комиссиям.