Политика

Коммунист Сергей Федоров поборется за пост главы администрации Пскова

Первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Сергей Федоров подал в городскую Думы все необходимые документы для участия в конкурсе по замещению должности главы администрации Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении КПРФ.

«Федоров Сергей Алексеевич в настоящее время является директором МКУ города Пскова "Специализированная служба". Как опытный руководитель, имеющий многолетний опыт работы с людьми по вопросам благоустройства областного центра, он вполне может стать в скором времени главой города Пскова», - говорится в сообщении.

Напомним, прием документов от соискателей был организован с 7 по 21 октября по будням с 16:00 до 18:00.

Сам конкурс пройдет 27 октября в два этапа. На первом этапе состоится конкурс документов с 12:00 до 13:00, на втором - собеседование в зале заседаний Псковской городской Думы (улица Некрасова, 14) с 15:00 до 18:00.