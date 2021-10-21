Общество

Экс-сотрудник областной администрации хочет стать главой администрации Пскова

Первый заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области», экс-сотрудник областной администрации Иван Родионов подал документы на конкурс по замещению должности главы администрации Пскова сегодня, 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Фото: Google Карты

Иван Родионов имеет экономическое образование, до 2012 года он работал в администрации города.

Ранее документы подали исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы, руководитель городской «Специализированной службы» Сергей Федоров.

Сам конкурс пройдет 27 октября в два этапа. На первом этапе состоится конкурс документов с 12:00 до 13:00, на втором - собеседование в зале заседаний Псковской городской Думы (улица Некрасова, 14) с 15:00 до 18:00.