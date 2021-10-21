Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
детские прививки польза или риск?
псков лучший кофе
Концерт рок-группы «Ария»
Секреты уюта из XIX века
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
зачем ванна в библиотеке
 
 
 
ещё Общество 21.10.2021 14:110 Аэропорт Пскова решает вопрос с полетами в Турцию 21.10.2021 19:160 Карантин ввели в Великолукском районе из-за бешеной собаки 21.10.2021 19:100 ПсковГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса 21.10.2021 18:140 Экс-сотрудник областной администрации хочет стать главой администрации Пскова 21.10.2021 18:131 Псковская область получит более 200 млн рублей на поддержку семей с детьми 21.10.2021 17:524 Губернатор поручил решить вопрос с вакцинацией педагогов в трех районах Псковской области
 
 
 
Самое популярное 20.10.2021 16:1248 Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области 20.10.2021 23:595 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор 18.10.2021 10:556 Скончалась экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева 18.10.2021 23:574 Прощай, Саша! 21.10.2021 15:2413 Директор рынка «Нива» Леонид Тевосян скончался от COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Экс-сотрудник областной администрации хочет стать главой администрации Пскова

21.10.2021 18:14|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области», экс-сотрудник областной администрации Иван Родионов подал документы на конкурс по замещению должности главы администрации Пскова сегодня, 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Фото: Google Карты

Иван Родионов имеет экономическое образование, до 2012 года он работал в администрации города.

Ранее документы подали исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы, руководитель городской «Специализированной службы» Сергей Федоров.

Сам конкурс пройдет 27 октября в два этапа. На первом этапе состоится конкурс документов с 12:00 до 13:00, на втором - собеседование в зале заседаний Псковской городской Думы (улица Некрасова, 14) с 15:00 до 18:00.

Теги: #администрация Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта?
В опросе приняло участие 928 человек
21.10.2021, 19:190 Члены региональных отделений «Яблока» потребовали от руководства партии уйти в отставку 21.10.2021, 19:160 Карантин ввели в Великолукском районе из-за бешеной собаки 21.10.2021, 19:100 ПсковГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса 21.10.2021, 18:520 Великолукский суд рассмотрел дело по иску КПРФ об оспаривании итогов выборов
21.10.2021, 18:300 На Крестовском шоссе в Пскове отремонтирован тротуар 21.10.2021, 18:140 Экс-сотрудник областной администрации хочет стать главой администрации Пскова 21.10.2021, 18:131 Псковская область получит более 200 млн рублей на поддержку семей с детьми 21.10.2021, 17:524 Губернатор поручил решить вопрос с вакцинацией педагогов в трех районах Псковской области
21.10.2021, 17:471 Коммунист Сергей Федоров поборется за пост главы администрации Пскова 21.10.2021, 17:440 Интересы псковских профсоюзов будет отстаивать депутат 21.10.2021, 17:420 Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Пскова 21.10.2021, 17:400 Армен Мнацаканян рассказал, что тормозит газификацию потребителей
21.10.2021, 17:282 Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся с 25 октября 21.10.2021, 17:170 Более 60 классов в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса 21.10.2021, 17:040 Псковский драмтеатр опубликовал ноябрьскую афишу 21.10.2021, 17:010 Девять пожарных машин выехали на вызов в детскую больницу в Пскове
21.10.2021, 16:581 Владимир Папорт выступил за разметку, позволяющую переходить перекресток по диагонали 21.10.2021, 16:444 Алексей Севастьянов призвал «антиваксеров» привиться. ВИДЕО 21.10.2021, 16:410 Псковская таможня рассказала о ситуации на пункте пропуска Бурачки 21.10.2021, 16:280 ГИБДД предупреждает псковичей о гололедице на дорогах
21.10.2021, 16:260 Формирование нового состава облизбиркома начнется с 22 октября 21.10.2021, 16:120 На трассе Р-23 в Псковской области организуют реверсивное движение 21.10.2021, 16:100 Контрабанду ювелирных изделий на 2 млн рублей пресекли псковские таможенники 21.10.2021, 16:001 Порядок ухода на больничный при объявлении в детсадах карантина по COVID-19 разъяснили псковичам
21.10.2021, 15:513 Псковской области одобрили инфраструктурный кредит на сумму 1 млрд рублей 21.10.2021, 15:370 Борцы из Псковской области примут участие во всероссийском турнире по ММА 21.10.2021, 15:280 До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 22 октября 21.10.2021, 15:2413 Директор рынка «Нива» Леонид Тевосян скончался от COVID-19
21.10.2021, 15:190 Для обработки трасс в Псковской области заготовили 60 тысяч тонн противогололедных материалов 21.10.2021, 15:141 Глава Печорского района ответил на возмущение изборян по поводу демонтажа туалета 21.10.2021, 15:030 Военные провели учения с высадкой воздушного десанта в Псковской области 21.10.2021, 14:481 Из-за реконструкции МАПП Бурачки образовались очереди на других пропускных пунктах
21.10.2021, 14:443 Игорь Иванов рассказал о роли профсоюзов в политике 21.10.2021, 14:382 «Сообразим на троих»: Помогут ли нерабочие дни в борьбе с COVID-19? ВИДЕО 21.10.2021, 14:260 Участок улицы Максима Горького в Пскове закроют для транспорта 25 октября 21.10.2021, 14:247 Роспотребнадзор посоветовал не планировать поездки в период нерабочих дней
21.10.2021, 14:176 Денис Матвеев покинул пост руководителя областного управления цифрового развития 21.10.2021, 14:110 Аэропорт Пскова решает вопрос с полетами в Турцию 21.10.2021, 14:020 В Стругах Красных восстановили электроснабжение социально значимых объектов 21.10.2021, 13:570 Жительница Невеля незаконно прописала белоруса в своей квартире
21.10.2021, 13:5113 ПЛН-ТВ: Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта? 21.10.2021, 13:490 Псковская область подаст заявку в Минпросвещения на капремонт 29 школ 21.10.2021, 13:460 ВТБ снижает ставку по рефинансированию в рамках «семейной ипотеки» до 4,79% 21.10.2021, 13:221 Блогер ПЛН занял первое место по итогам всероссийского литературного конкурса
21.10.2021, 13:120 Сильный ветер в Псковской области будет дуть два дня 21.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.10.2021, 13:020 Коммунисты обсудили агитацию на выборах в Псковскую гордуму 21.10.2021, 12:440 QR-коды для заселения в отели введут в Калининграде
21.10.2021, 12:340 Ученики псковских школ вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» 21.10.2021, 12:276 «Экопром» рассказал псковичам, куда утилизировать листву 21.10.2021, 12:080 Уголовное дело возбудили против алиментщицы из Себежа 21.10.2021, 12:000 ПЛН приглашает читателей к участию в проекте «100 самых влиятельных псковичей-2021»
21.10.2021, 12:000 Псковичи смогут реализовать планы с кредитом от 4,65% годовых 21.10.2021, 11:580 «Сообразим на троих»: Помогут ли нерабочие дни в борьбе с COVID-19? 21.10.2021, 11:570 Еще семь человек в Псковской области умерли от коронавируса 21.10.2021, 11:557 Андрей Козлов: Для автовладельцев отмена техосмотра будет «бальзамом на душу»
21.10.2021, 11:521 Кандидат в депутаты областного Собрания попытался оспорить итоги выборов 21.10.2021, 11:483 В российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября 21.10.2021, 11:450 Детское мультимедиа-шоу покажут на сцене псковской филармонии 21.10.2021, 11:390 «Кванториум» запускает образовательные курсы для взрослых
21.10.2021, 11:305 «Болевые точки» обсудил с директорами псковских школ Алексей Севастьянов 21.10.2021, 11:190 МегаФон запустил «Мобильный ID» в приложении популярного маркетплейса 21.10.2021, 11:090 Великолучанка заняла для мошенника более 300 тысяч рублей 21.10.2021, 10:510 Часть домов и соцучреждения в Стругах Красных остались без света из-за сильного ветра
21.10.2021, 10:430 Пьяный водитель врезался в автобус на Ленинградском шоссе в Пскове 21.10.2021, 10:395 Псковская область заняла 23 место в России по уровню страха перед коронавирусом 21.10.2021, 10:333 Росгвардейцы задержали псковича за кражу двух бутылок водки 21.10.2021, 10:230 Аварийный участок дороги отремонтировали в Порхове по требованию прокуратуры
21.10.2021, 10:160 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о знаковых событиях в жизни псковских профсоюзов 21.10.2021, 10:030 Пожар из-за детской шалости произошел на улице Чехова в Пскове 21.10.2021, 09:552 Врач рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19 21.10.2021, 09:471 Порядок получения вычета на покупку квартиры разъяснили налоговики псковскому пенсионеру
21.10.2021, 09:230 Оплатить задолженность за электроэнергию до 1 ноября рекомендует «Псковэнергосбыт» 21.10.2021, 09:150 Кабмин одобрил законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев 21.10.2021, 08:5913 Владельцы гостевого дома прокомментировали жалобы на захват муниципальной земли у реки Великой 21.10.2021, 08:450 Строителям СЗФО за год подняли предлагаемую зарплату на 10 000 рублей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru