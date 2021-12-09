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Политика

Фракции трех партий в Госдуме решили не поддерживать законопроект о QR-кодах

13.12.2021 14:26|ПсковКомментариев: 0

Фракции КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме не поддержат законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Такие заявления сделали их лидеры, сообщает РИА Новости.

«Мы будем голосовать против», - сказал на заседании экспертного совета «Справедливой России - За правду» на тему профилактики коронавируса среди несовершеннолетних руководитель фракции Сергей Миронов.

Схожее мнение журналистам высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы приняли решение не поддерживать этот законопроект (о введении QR-кодов в общественных местах)», - сказал он.

В своем Telegram-канале мнение по поводу данного законопроекта написал и Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Пока ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах», - сообщил политик. 

Обсуждение правительственных законопроектов о QR-кодах проходит в Государственной Думе в рамках встреч фракций ГД с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщается на сайте органа власти. 

«Мы сегодня выносим предложение для обсуждения в рамках Совета Государственной Думы о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте», — сказал в начале заседания фракции «Единая Россия» председатель ГД Вячеслав Володин. Он отметил, что это совместное решение Государственной Думы с правительством. 

По его словам, надо быть «взвешенными» при выработке этих решений, чтобы учитывалось мнение граждан.

Напомним, ранее правительство внесло в ГД два законопроекта о введении QR-кодов. Первым проектом закона предлагается внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», второй регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. 

Заместитель председателя ГД Анна Кузнецова на заседании фракции подняла вопрос о защите прав граждан, переболевших коронавирусом бессимптомно. Как отметила Татьяна Голикова, они смогут оформить медицинские сертификаты о перенесенном заболевании при наличии антител. По поручению президента завершается разработка соответствующего сервиса, который будет фиксировать обращения от тех, кто переболел бессимптомно или без обращения к врачу, при условии что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе.

Председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов выступил с вопросом о конкретизации перечня основании для медотвода при вакцинации от коронавируса. Как сообщила Татьяна Голикова, правительство представит его в декабре — Минздраву поручено проработать этот перечень совместно с главными специалистами.

Также по предложению «Единой России» привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификаты на полгода в случае взаимного их признания странами. Их будут выдавать после ПЦР-тестирования, сообщила Татьяна Голикова, отвечая на вопрос депутата Марии Бутиной. 

По итогам заседания фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил журналистам, что законопроект об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте будет дорабатываться. Он также отметил, что фракция поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах при условии его глубокой доработки.

«Ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами», — сказал он.

Теги: #Госдума #политика #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
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