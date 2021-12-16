Политика

Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей - 2021. Итоги проекта

Псковская Лента Новостей подводит итоги большого ежегодного исследования и представляет новую версию списка наиболее влиятельных персон Псковской области.

Российская политика в последние годы становится всё более закрытой и непубличной. Даже значимые решения у нас принимаются, как правило, кулуарно, без общественного обсуждения и разъяснения причин, многие политические институты выполняют скорее декоративную функцию, мотивы кадровых перемещений во власти и партиях зачастую не очевидны, многие руководители - представители новой генерации управленцев считают возможным годами игнорировать СМИ и т.д. - список негативных явлений, характеризующих положение дел в политической системе, можно продолжать долго.

Мы, журналисты Псковской Ленты Новостей, считаем, что это неправильно, - и в меру своих сил стремимся сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. Именно поэтому в 2018 году ПЛН вместе с привлеченными экспертами провела исследование, по результатам которого был впервые сформирован и опубликован рейтинг 100 самых влиятельных персон Псковской области. Если не считать отдельных попыток измерить влияние региональных политиков в уже далекие 1990-е, то можно сказать, что такая системная работа в нашем регионе была проведена впервые. Уж точно ничего подобного не было в ХХI веке - и неудивительно, что результаты проведенного нами исследования вызвали три года назад большой читательский интерес и общественный резонанс. В дальнейшем, откликаясь на многочисленные просьбы тех, кто сохраняют интерес к общественно-политической жизни, мы решили сделать проект «100 самых влиятельных псковичей» ежегодным.

Ведь жизнь не стоит на месте, в политике постоянно происходят изменения - и значит важно продолжать фиксировать положение дел, отслеживать тенденции и тренды.

Рейтинги в 2019 и 2020 годах также вызвали заметный интерес у читателей. Таким образом, в 2021 году проект реализуется уже в четвертый раз. Мы рады тому, что «100 самых влиятельных» по-прежнему пользуются популярностью, выхода материалов ждут, читатели и эксперты охотно охотно откликаются на наши призывы принять участие в реализации проекта. Всем им мы очень благодарны - и сегодня рады предложить вашему вниманию результат общей работы - новый рейтинг. Однако перед этим мы хотели бы обратить внимание на ряд тенденций и основных закономерностей.

1. ЛИДЕРЫ

Общественно-политическая ситуация в регионе остается стабильной. Никаких значительных трансформаций не произошло. Новых групп, которые бы оказывали серьезное влияние на ход процессов, не появилось. Многие ожидали в год парламентских выборов столкновений представителей различных команд, однако никаких серьезных конфликтов не было. Как итог - при том, что список ста наиболее влиятельных персон по итогам года обновился на 15%, что несколько больше, чем в прошлые годы (12-13%), лидеры остались прежними.

Традиционно список наиболее влиятельных возглавляют губернатор Михаил Ведерников и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Оба в 2021 году успешно выполнили стоявшие перед ними задачи. Особо отметим, что Андрей Турчак, сумев пролонгировать полномочия в Совете Федерации, в конце года успешно переизбрался на должность секретаря Генсовета ЕР.

Как следствие, позиции лидеров укрепились, и они сумели сохранить места на вершине регионального политического Олимпа.

Спустя три года в первую тройку списка самых влиятельных псковичей вернулся спикер регионального парламента Александр Котов, в сентябре одержавший уверенную победу в одномандатном избирательном округе, а затем вновь получивший поддержку коллег на выборах председателя Собрания.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и спикер регионального парламента Александр Котов

Четвертую строчку сохранил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, в этом году ставший первым депутатом-одномандатником от Псковской области, кто смог повторно избраться в ГД. В парламенте нового созыва депутат от Псковской области занял высокий пост первого заместителя председателя комитета по промышленности и торговле.

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский

Отметим, что Козловский и Котов обошли в этом году митрополита Псковского и Порховского Тихона (Георгия Шевкунова), в прошлые годы занимавшего в рейтинге третью позицию. При том, что он, как и прежде, весьма влиятелен на федеральном уровне (о его высоких шансах круто подняться в церковной иерархии в этом году не говорил только ленивый), в нашем регионе позиции митрополита, по мнению экспертов, несколько снизились.

Президент России Владимир Путин с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) и патриархом Московским и всея Руси Кириллом перед началом церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

2. ВЫБОРЫ

Результаты проведенного исследования однозначно свидетельствуют: что бы там ни говорили скептики, выборы имеют важное значение и прямо отражаются на показателях влиятельности. Именно избирательные кампании во-многом определили процессы ротации региональных элит.

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Безусловно, это связано как с общей ситуацией, когда в общественно-политической жизни происходят значительные изменения, так и с тем обстоятельством, что в 2021 году прошли значимые избирательные кампании - выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Для всех основных политических сил и игроков это было важно - итоги кампании отразились на показателях влиятельности. Проще говоря, те, кто выступили неудачно, ухудшили свои показатели или вовсе покинули список ста, победители выборов - группы и отдельные политики, наоборот, улучшили или, как минимум, сохранили свои позиции.

Политтехнолог Александр Серавин и глава псковского облизбиркома Игорь Сопов

Это касается и лидеров списка (Михаил Ведерников, Андрей Турчак, Александр Котов, Александр Козловский), и работающего с командой губернатора политтехнолога Александра Серавина (6 место), и председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова (13 место), и руководителя регионального управления внутренней политики Оксаны Ивановой (15 место), а также целого ряда других персон, в том числе депутатов Псковского областного Собрания.

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3. СИЛОВИКИ

Еще одной важной закономерностью представляется продолжающийся рост влияния силовиков. Как мы уже отмечали по результатам предыдущих исследований, их позиция в последние годы стала одним из основных факторов общественно-политической и социально-экономической жизни. Руководители силовых структур ныне оказывают на происходящее такое влияние, какого не оказывали никогда за все последние десятилетия. Показатели силовиков в этом году вновь подтверждают ранее сделанные выводы.

Руководитель следственного управления СК России по Псковской области Петр Крупеня

Укрепили свои позиции прокурор области Иван Грибов (8 место), глава регионального следственного управления СК РФ Петр Крупеня (9 место), начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников (19 место), руководитель областного управления Росгвардии Игорь Иванов (46 место). Единственный пример потери позиций в данной группе - перемещение на 27-е место экс-начальника регионального управления ФСБ Алексея Кальяна, однако нисходящий тренд в данном случае обусловлен ротационными процессами: напомним, что в ноябре этого года глава управления ФСБ покинул свой пост - причем, произошло это уже после старта нашего проекта. Уверены, что при заполнении анкет многие эксперты учитывали тот факт, что Алексей Кальян уже покинул ранее занимаемую должность и уехал из нашего региона.

4. ВЛАСТЬ

По мнению экспертов, самыми влиятельными остаются представители органов государственной власти и правящей партии. В списке ста - 14 сотрудников администрации области, включая губернатора, всех его заместителей (Вера Емельянова, Татьяна Баринова, Нинель Салагаева, Василий Осипов), руководителя аппарата (Сергей Дмитриев) и ряда структурных подразделений администрации (Марина Гаращенко, Сергей Грахов, Ольга Евстигнеева и др.), оба сенатора (Андрей Турчак и Елена Бибикова), два депутата Госдумы от Псковской области (Александр Козловский и Александр Борисов), 19 депутатов областного Собрания (Александр Братчиков, Юрий Сорокин, Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, Игорь Дитрих, Андрей Козлов и другие).

Вместе с тем ряд представителей данной группы ухудшили позиции. И здесь обращает на себя внимание синхронное снижение показателей едва ли не всех заместителей губернатора и ряда депутатов областного Собрания, включая вице-спикеров.

5. ПАРТИЙНЫЙ РАСКЛАД

Как и прежде, большинство в сотне наиболее влиятельных - единороссы. Члены и сторонники ЕР многократно превосходят представителей других партий: КПРФ - 6 (первый секретарь обкома член ЦК КПРФ Петр Алексеенко, заместитель главы города Пскова Александр Баев, секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов, региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев, член ЦК КПРФ, руководитель движения «Русский лад» Владимир Никитин, а также член фракции КПРФ в областном Собрании Владимир Панченко), «Яблоко» - 3 (депутат областного Собрания Артур Гайдук, руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг и гдовский депутат, глава ассоциации фермерских хозяйств Александр Конашенков), «Справедливая Россия - За правду» - 2 (руководитель регионального отделения партии, депутат областного Собрания Олег Брячак, с долей условности отнесем к СР гендиректора компании «Псковжилстрой» Владислава Абрамова, который на выборах в ПОС был включен в партийные списки СР), ЛДПР - 1 (региональный координатор партии, депутат областного Собрания Антон Минаков), «Новые люди» - 1 (депутат областного Собрания Андрей Маковский), «Партия дела» - 1 (депутат Псковской городской думы Григорий Турчин).

Руководители региональных отделений политических партий на круглом столе в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове

6. ОППОЗИЦИЯ

В очередной раз с сожалением констатируем крайне слабое влияние на ход общественно-политических процессов оппозиционеров. На фоне абсолютного доминирования представителей власти очевиден явный дисбаланс. Отметим, что в начале 2021 года на фоне протестных выступлений несистемной оппозиции наблюдатели ожидали роста влияния оппонентов власти, однако к концу года ничего от этих ожиданий не осталось. так или иначе, в списке нет никого из организаторов и активных участников акций несистемной оппозиции в начале года.

Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг

При том, что формально представителей оппозиционных партий в списке ста стало несколько больше (вместо выбывших бывшего вице-спикера областного Собрания от КПРФ Анатолия Копосова и экс-руководителя фракции СР в региональном парламенте Натальи Тудаковой вошли Гайдук, Конашенков, Панченко и Абрамов), все они находятся отнюдь не в верхней части списка; эксперты оценивают их влияние в диапазоне от «незначительное» до «слабое»; многие значительно ухудшили показатели - в частности, потерявший мандат депутата Лев Шлосберг продолжил терять влияние. Если год назад он переместился с 19-й позиции на 32-ю, то теперь опустился еще ниже, на 47-е место.

7. ВЕТЕРАНЫ

Степень влияния представителей «старых» политических и административно-хозяйственных элит, условных «местных» снижается. В 2021 году покинули сотню теперь уже экс-депутаты областного Собрания Борис Полозов, Анатолий Тиханов, Анатолий Копосов, а также бывший директор Псково-Изборского музея Александр Голышев.

Депутат областного Собрания Виктор Антонов с бывшими коллегами Анатолием Копосовым и Владимиром Яниковым

Значительно ухудшили свои позиции депутат областного Собрания Виктор Антонов, его бывший коллега Владимир Яников, ныне работающий в Москве экс-глава Пскова Иван Цецерский и другие.

Следует отметить, что процесс ротации региональных элит происходит неравномерно - в то время как с политической сцены сходят те, кто пришли в политику еще в 1990-е (они многие годы занимали ключевые посты в органах государственной исполнительной и законодательной власти Псковской области), новые влиятельные фигуры практически не появляются.

8. МСУ

Представители местного самоуправления, как и прежде, оказывают слабое влияние на общественно-политические процессы. Глав муниципальных образований в списке можно пересчитать по пальцам - в целом их роль не идет ни в какое сравнение с предшественниками, возглавлявшими города и районы в 1990-е и начале 2000-х. Одно из немногих исключений здесь - глава Великих Лук Николай Козловский, по итогам года переместившийся с 12-й на 11-ю позицию.

Глава Пскова Елена Полонская и сити-менеджер Борис Елкин

Отметим, что новый глава администрации города Пскова Борис Елкин поднялся за год на 17 позиций (с 31-го на 14-е) и обошел главу областного центра Елену Полонскую, которая в свою очередь также улучшила позиции (22-е место, год назад была 25-й).

9. ВРАЧИ

Второй год подряд, в условиях борьбы с распространением коронавируса, усиливается влияние представителей сферы здравоохранения. В этой связи отмечаем взлет главного врача областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко, в сентябре избранной депутатом регионального парламента (с 71-го на 37-е место).

Глава псковского облздрава Марина Гаращенко

На семь пунктов (с 27-го на 20-е место) поднялась глава областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Сохранил позиции главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук (26).

10. ПУБЛИЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

По результатам исследования мы вновь отмечаем зависимость показателей влиятельности политиков от степени их публичной активности и присутствия в средствах массовой информации. Проще говоря, если государственный или муниципальный управленец, депутат любого уровня, партийный руководитель или общественный деятель достаточно инициативен, выступает с комментариями в масс-медиа и о нем регулярно пишут журналисты, то уровень его влиятельности, по мнению экспертов, становится выше. Подтверждением этому могут служить примеры большинства персон, входящих в число лидеров списка 100 наиболее влиятельных псковичей, а также руководителей и активистов региональных отделений политических партий. Эту особенность мы отмечали и в прошлом году, а в этот раз особо зафиксируем всё возрастающий фактор присутствия политиков в интернете, в том числе в популярных социальных сетях и телеграм-каналах.

(Под порядковыми номерами указаны позиции в прошлогоднем рейтинге и соответствующее изменение позиции участника рейтинга: зеленая стрелка вверх - повышение, красная стрелка вниз - понижение, знак равно - позиция не изменилась)

В качестве пояснения к списку 100 самых влиятельных персон напомним, что проект был реализован в несколько этапов. На первом, в течение октября, мы собирали предложения от читателей ПЛН по кандидатурам для включения в список самых влиятельных персон. По результатам данной работы был сформирован расширенный список (лонг-лист) претендентов, в который вошло более 500 человек.

В ноябре члены рабочей группы вместе с представителями экспертного сообщества внимательно изучили все поступившие предложения и сформировали список ста наиболее влиятельных персон.

После этого началось анкетирование участников исследования - членов Общественного экспертного совета. В него вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных образований Псковской области, руководители и сотрудники предприятий, предприниматели, сотрудники общественных организаций и гражданские активисты, руководители учреждений образования и здравоохранения, журналисты, представители других сфер. Экспертам было предложено оценить степень влиятельности политиков по пятибалльной шкале, где 5 - максимально сильное влияние, 4 — сильное влияние, 3 — среднее влияние, 2 — слабое влияние, 1 — незначительное влияние.

В декабре началась обработка анкет и подведение итогов голосования. Консолидированная оценка влиятельности участников проекта стала основой для формирования итогового рейтинга. По итогам исследования персоналии распределены по группам «Очень сильное влияние» (средняя оценка - более 4,5 баллов), «Сильное влияние» (более 4), «Среднее влияние» (более 3), «Слабое влияние» (более 2) и «Незначительное влияние» (более 1).

Таким образом, публикация рейтинга 100 наиболее влиятельных персон стала завершающим этапом большой многомесячной работы, к которой были привлечены сотни людей. Всем им, нашим дорогим читателям и уважаемым экспертам, мы выражаем искреннюю благодарность.

Редакция Псковской Ленты Новостей поздравляет участников проекта и всех читателей с приближающимся Новым годом. В 2022-м традиция будет продолжена и мы обязательно сформируем новый рейтинг наиболее влиятельных персон Псковской области.

Александр Савенко