Политика

Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2020

ПЛН представляет новую версию рейтинга ста наиболее влиятельных персон Псковской области. Он сформирован по итогам тяжелого «коронавирусного» 2020 года, который многое изменил в нашей жизни и повлиял на позиции представителей региональных политических и административно-хозяйственных элит. В то время, как одни из них в непростых условиях сумели укрепить свое влияние, другие, напротив, - теряли очки. Как именно изменился общий расклад, кто «упал», а кто «поднялся», показывают результаты проведенного исследования.

Напомним, впервые такой рейтинг был сформирован редакцией ПЛН и экспертным сообществом по итогам 2018 года. Публикация вызвала большой интерес у читателей и широко обсуждалась представителями регионального политического класса. По многочисленным просьбам читателей Псковская Лента Новостей сделала проект «100 самых влиятельных» традиционным. Представляемый сегодня рейтинг — уже третий по счету. Как и раньше, этот масштабный проект мы реализуем, чтобы сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. Учитывая, что в прошлые годы некоторые наши читатели неверно трактовали предмет исследования, еще раз обратим ваше внимание на то, что мы вместе с экспертами не оцениваем региональных деятелей с учетом идеологической составляющей, не пытаемся взвесить вклад в каждого в развитие Псковской области, не даем им оценку со знаком плюс или минус, проще говоря, не судим, кто хорош, а кто плох.

Это рейтинг влияния: персоны оцениваются по тому, насколько сильное воздействие они оказывают как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в той или иной сфере.

Прежде чем опубликовать итоговый рейтинг-2020, отметим, что из прошлогодней версии списка выбыли 12 человек. Это экс-прокурор Псковской области Сергей Белов (в рейтинге-2019 он занимал 8-е место), бывший командир 76-й дивизии Игорь Каплий (26), бывший «политический» вице-губернатор Николай Цветков (34), начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин (52), депутат Псковского областного Собрания, директор завода «Евро-Керамика» Владимир Панченко (74), экс-ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко (75), бывший руководитель государственного медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин (79), председатель облпотребсоюза Николай Тесля (81), экс-председатель облизбиркома Михаил Иванов (85), начальник Псковской таможни Светлана Степанова (92), депутат областного Собрания Артур Гайдук (96) и экс-председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков (100 место в прошлогоднем рейтинге). Соответственно, в списке появилось 12 новых персон. Их имена наряду с другими влиятельными персонами были включены в анкеты для голосования экспертов. Результаты проведенного исследования позволяют сделать несколько общих выводов и обозначить важные тенденции.

Первое. Притом, что внутри сотни произошли многочисленные перемещения и ротационные процессы, лидеры остались прежними. Состав этой группы не меняется на протяжении трех лет. В рейтинге лидирует губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В 2020-м он сохранил позиции внутри региона, неоднократно получал свидетельства поддержки из федерального центра, а несколько дней назад указом президента Владимира Путина был включен в новый состав Государственного совета (в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию, роль Госсовета становится более значимой). Вторую строчку традиционно держит за собой секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, недавно объявивший о планах вновь баллотироваться в 2021 году в Псковское областное Собрание депутатов. В последние годы экс-губернатор по ряду причин снизил свою публичную активность в регионе, поэтому мы не исключали его понижение в рейтинге, однако заявление о планах на 2021 год, очевидно, повлияло на оценки экспертов и сохранило за ним позицию №2. В том случае, если в дальнейшем Турчак будет избран депутатом и коллеги поддержат его кандидатуру, сенатор от Псковской области может пролонгировать свои полномочия в верхней палате российского парламента до 2026 года.

На фото: митрополит Псковский и Порховский Тихон, сенатор Андрей Турчак и губернатора Михаил Ведерников в день визита в регион министра культуры РФ Ольги Любимовой. 14 октября 2020 года

По итогам опроса экспертов, третью позицию вновь занимает митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Ни для кого не секрет, что его влияние простирается далеко за пределы нашего региона, псковский владыка является духовным наставником многих сильных мира сего, а его высокие лоббистские возможности обеспечивают условия не только для реставрации псковских храмов и других памятников культуры, но и для развития отдельных территорий Псковской области (например, Печорского района), а также региона в целом. Как и в 2019 году на четвертой позиции - депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. В 2020 году он в качестве руководителя партийной организации успешно справился с экзаменом в виде большой муниципальной кампании и за год до парламентских выборов вошел в т. н. «премиум-список» кандидатов от ЕР — действующих депутатов-одномандатников, которые, очевидно, получат поддержку партии в 2021 году.

На фото: депутат Госдумы Александр Козловский и спикер регионального парламента Александр Котов с однопартийцами на форуме кандидатов «Единой России». 4 сентября 2020 года

Замыкает пятерку спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, также места в лидирующей группе сохраняют сити-менеджер Пскова Александр Братчиков и первый вице-губернатор, куратор социальной сферы Вера Емельянова.

В целом, по мнению представителей экспертного сообщества, наиболее влиятельными персонами в Псковской области являются руководители органов государственной власти и правящей партии — это, на наш взгляд, вторая важная тенденция. Результаты проведенного исследования однозначно свидетельствуют об укреплении позиций многих членов команды Михаила Ведерникова. Именно они доминируют в верхней части списка. При этом большинство вице-губернаторов - «главная по экономике» Нинель Салагаева, куратор сферы ЖКХ и строительства Василий Осипов и руководитель финансового блока Татьяна Баринова - ухудшили свои позиции в рейтинге. Во-многом это объясняется тем, что достичь поставленных целей в крайне непростых финансово-экономических условиях 2020-го было сложно. Полагаем, что по позициям госпожи Бариновой очень серьезно ударило заключение Счетной палаты, согласно которому Псковская область не справляется с управлением государственным долгом. Между тем руководители аппарата администрации области во главе с Сергеем Дмитриевым, политический консультант действующей администрации Александр Серавин, советник губернатора по СМИ Антон Сергеев и ряд руководителей структурных подразделений администрации показали по итогам 2020 года рост.

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Впервые в список ста наиболее влиятельных персон вошел глава избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, чье назначение в облизбирком в декабре 2019-го произошло перед началом большого электорального цикла, и уже первый год работы ознаменовался для него проведением в регионе голосования по поправкам в Конституцию и большой избирательной кампании в муниципалитетах.

Как и прежде, около половины списка — представители «Единой России». В том числе это давно работающие в Москве, в центральном исполкоме партии, однако сохраняющие влияние в регионе экс-сенатор от Псковской области, ныне руководитель ЦИК ЕР Александр Борисов и его заместитель, бывший вице-губернатор Максим Жаворонков. Отметим, что Александр Борисов рассматривается как потенциальный кандидат в депутаты Госдумы в составе партийной группы, включающей в себя и Псковскую область. То есть не исключено, что именно он сменит здесь депутата, лидера движения «Убитые дороги» Александра Васильева, который не пользуется поддержкой ни одной из политических групп внутри региона. В 2020-м у него окончательно испортились отношения с губернаторской командой. Региональные политические элиты и раньше не воспринимали убитодорожника, а теперь он вовсе стал «персоной нон грата». По итогам года Васильев, запомнившийся рядом нетривиальных заявлений и борьбой против строительства мусорного полигона рядом с его дачей в Палкинском районе, «упал» в рейтинге более чем на двадцать пунктов - с 67-го на 88-е место. В продолжение разговора о позициях псковских единороссов отметим, что руководитель регионального исполкома партии Андрей Карпов, который в настоящее время рассматривается наблюдателями в качестве потенциального кандидата в депутаты областного Собрания и претендента на руководящие посты в парламенте следующего созыва, по итогам 2020 года переместился с 48-й позиции на 42-е. Еще более значительный рост (с 28-го на 20-е место) продемонстрировал руководитель региональной общественной приемной «Единой России», зампредседателя областного отделения, вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин — один из немногих представителей местных элит в топ-20 списка.

На фото: вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове

Третья важная тенденция: в 2020 году продолжили терять влияние представители «старых» политических и административно-хозяйственных элит, условные «местные» - те, кто пришли в политику более двадцати лет назад и все эти годы занимали ключевые посты в органах государственной исполнительной и законодательной власти Псковской области, во многом определяя ход общественно-политических и социально-экономических процессов.

Степень их влияния неуклонно снижается, как следствие, представители этой группы (в том числе вице-спикеры областного Собрания Виктор Антонов, Борис Полозов, Анатолий Копосов, их коллега - глава комитета по законодательству и МСУ Владимир Яников и другие) теряют свои позиции в рейтинге и проигрывают представителям «новых» региональных элит, которые занимают ключевые позиции в органах власти и местного самоуправления, руководстве государственных предприятий и т. д. Потерял позиции в рейтинге и экс-глава Пскова Иван Цецерский, ныне работающий в Москве на посту председателя Всероссийской ассоциации развития МСУ. Утратила прежнее влияние группа некогда всесильного вице-губернатора Псковской области, экс-зампредседателя областного Собрания Михаила Гавунаса (напомним, что он уже более восьми лет находится за пределами России — на исходе этого года уголовное дело в отношении бизнесмена наконец-то передано в суд). Он сам перешел с 69-й позиции на 85-ю, директор завода «Евро-Керамика», депутат областного Собрания Владимир Панченко выбыл из списка ста, а руководитель гипермаркета «Империал» Николай Рассадин переместился почти на тридцать позиций вниз — с 44-й на 72-ю. По итогам года на 39-е место опустился бизнесмен, в прошлом главный «рупор» партии власти в Собрании Алексей Севастьянов (год назад был 33-м). Тенденция для него тем более неприятная, если учесть, что уже в 2021-м пройдут выборы депутатов нового созыва - и действующим парламентариям предстоит подтверждать свои полномочия. Сделать это будет непросто — тем более в условиях, когда количество народных избранников сокращается с 44 до 26. Уже сейчас, не дожидаясь второй половины 2021 года, можно сделать прогноз: после сокращения депутатского корпуса и выборов нового состава областного Собрания статус региональных парламентариев и их влияние вырастут.

На фото: вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Антонов демонстрирует удостоверение депутата

Наряду со штатными политиками теряют позиции и представители крупного бизнеса, многие из которые были депутатами (а некоторые до сих пор сохраняют этот статус) и раньше плотно работали с властью (Ян Лузин, Дмитрий Матвеев, Александр Колпаков, Игорь Савицкий, Николай Загоруй, Анатолий Тиханов, Елена Косенкова и другие). Некоторые из них ранее уже покинули список ста наиболее влиятельных персон, а остающиеся в нем в большинстве случаев значительно ухудшили свои позиции.

Четвертое. Результаты проведенного исследования в очередной раз продемонстрировали слабое влияние нынешнего корпуса муниципальных глав.

Если не считать руководителей двух областных столиц (Александра Братчикова и его заместителей, главу Великих Лук Николая Козловского, главу Пскова Елену Полонскую), а также группу депутатов Псковской городской думы, то муниципальный уровень представлен в списке лишь несколькими районными главами: это Дмитрий Быстров из Острова, стружанин Александр Волков, их коллега из Подпсковья Наталья Федорова, а также ушедший из жизни в декабре 2020-го Виктор Степанов, возглавлявший Порховский район (поясним, что его имя было включено в список самых влиятельных еще при жизни и присутствовало в анкетах, которые заполняли эксперты). В целом ни в какое сравнение со своими предшественниками — главами 1990-х и 2000-х по степени влияния нынешние руководители не идут.

В-пятых, в 2020 году нисходящий тренд затронул руководителей и активистов ряда региональных отделений оппозиционных партий.

Прежде всего, это касается первого секретаря псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко. Псковские коммунисты уже давно ничего не выигрывают по итогам хоть сколько-нибудь значимых избирательных кампаний и утрачивают статус «партии №2», а сам персек за последние месяцы успел объявить о скором уходе, затем совершил камбэк и заручился поддержкой части однопартийцев, однако напряжение внутри партийной организации сохраняется.

На фото: первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко и руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг в зале заседаний областного Собрания депутатов

Не может занести минувший год в свой актив и лидер Псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Партия не сумела развить успехи, достигнутые на муниципальных выборах-2019, проигнорировала ряд важных избирательных кампаний в районах, к тому же потеряла часть своих глав. По итогам года из списка ста наиболее влиятельных персон выбыл второй член фракции «Яблоко» в областном Собрании Артур Гайдук. Покинул сотню и экс-руководитель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков, не проявлявший в 2020 году никакой заметной активности и не присутствовавший в информационном пространстве. Вместе с тем некоторые представители псковской оппозиции сумели, как минимум, не потерять. Образно говоря, «при своих» остался лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской думы Олег Брячак (30-е место), а вернувшийся в 2020-м на пост координатора областного отделения ЛДПР, депутат регионального парламента Антон Минаков поднялся с 68-го на 54-е место.

Как и прежде, около половины списка самых влиятельных персон составляют представители «Единой России». Коммунистов в сотне - шестеро, эсеров - двое, членов ЛДПР, «Яблока» и «Партии дела» - по одному.

Еще одной очевидной тенденцией последних лет является сохранение высоких позиций руководителей силовых структур. Это своего рода признак политической эпохи, в которую мы живем. Фамилии меняются и происходит ротация, однако позиции руководители силовых структур сохраняют благодаря статусу. Принадлежность к «силовикам» и генеральские погоны важнее, чем публичный политический опыт, управленческие качества и т.д. Как мы отмечали в прошлогодней публикации, 2019-й вообще был «годом силовиков», когда их действия стали одним из основных факторов общественно-политической и социально-экономической жизни. По итогам 2020-го силовики «подросли», но не так сильно. Начальник управления ФСБ по Псковской области Алексей Кальян поднялся с 9-го на 8-е место, руководитель областного следственного управления СКР Петр Крупеня вновь стал десятым, а Иван Грибов, который в середине этого года сменил на посту прокурора Псковской области Сергея Белова, сразу же взлетел на 11-е место. С 25-го на 21-е место поднялся начальник областного УВД Алексей Овсянников, а его коллега из Росгвардии Игорь Иванов перепрыгнул с 64-й на 52-ю позицию.

Седьмое. В условиях борьбы с распространением COVID-19 заметно усилилось влияние представителей сферы здравоохранения.

Свидетельством этому является взлет на 27-ю позицию председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко (в прошлом году была 83-й). И это притом, что в адрес комитета и его руководителя регулярно звучали критические замечания, связанные с качеством и доступностью медицинских услуг в условиях пандемии.

На фото: глава облздрава Марина Гаращенко на совещании губернатора с медработниками. 26 июня 2020 года

Впервые в список ста включены главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко (ныне она обласкана вниманием региональных властей и была собеседницей президента РФ при открытии новых медицинских центров в Пскове и Великих Луках, строительство которых началось после ее просьбы) и руководитель Роспотребнадзора в Псковской области Александр Нестерук. От последнего в уходящем году во-многом зависело принятие ограничительных мер и других решений, касающиеся жизни всей области, режима деятельности различных организаций и работы бизнеса. Вместе с тем следует понимать, что высокая позиция главного санитарного врача в итоговом рейтинге обусловлена прежде всего конъюнктурой «коронавирусного» года.

На фото: главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Степень влиятельности во многих случаях определяется высоким должностным статусом того или иного регионального деятеля. Стоит ему потерять пост — как позиции тут же утрачиваются. Показательный пример в этом отношении — депутат областного Собрания Ульяна Михайлова, в середине 2020 года вынужденно покинувшая должность председателя областного совета профсоюзов.

Если не считать тех, кто после увольнения вовсе вылетел из сотни самых влиятельных (например, экс-заместителя губернатора Николая Цветкова, бывшего председателя облизбиркома Михаила Иванова и др.), внутри списка именно Ульяна Михайлова показала самое стремительное снижение — с 35-го прошлогоднего места на 96-е по итогам года, в котором она проиграла в противостоянии с региональной властью и руководством ФНПР и покинула должность в облсовпрофе. Отметим, что Ульяна Александровна уже заявила об отсутствии у нее планов участвовать в 2021 году в выборах депутатов областного Собрания (помимо политических причин, на решение повлияли и возбужденные в ее отношении уголовные дела).

На фото: экс-председатель облсовпрофа, депутат областного Собрания Ульяна Михайлова

Девятый вывод. По итогам 2020-го вновь четко прослеживается закономерность, на которую мы обращали внимание в прошлые годы: показатели влиятельности зависимы от степени публичной активности и присутствия региональных деятелей в СМИ.

Проще говоря, если чиновник, депутат, партийный функционер или общественник инициативен, дает комментарии журналистам и о нем регулярно сообщают СМИ, то степень его влиятельности, по мнению экспертов, становится выше. Показательные примеры в этом отношении — практически все лидеры списка, а также руководители отделений ведущих партий и многие депутаты регионального парламента — например, вице-спикер Собрания Виктор Остренко. Как и прежде, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта регулярно присутствовал в СМИ, благо тема участия «фронтовиков» и единороссов в волонтерском движении и помощи властям в борьбе с распространением коронавируса давала такую возможность. Как итог, Остренко переместился с 45-го на 34-е место. Противоположный пример — экс-депутат областного Собрания, бизнесмен Игорь Савицкий. Стоило ему в 2019-м после продолжительной паузы вернуться в публичное пространство с комментариями относительно актуальных тем социально-экономической повестки и четко обозначать свою позицию (прежде всего по ОЭЗ «Моглино» и строительству завода «Титан-Полимер») - как фишки предпринимателя пошли вверх. Однако в 2020 году Игорь Савицкий высокой публичной активности вновь не проявлял, в СМИ появлялся нечасто — как следствие, переместился с 29-го на 38-е место. Уже упомянутый Иван Цецерский, который раньше был очень активен в публичной сфере и регулярно делал заявления, в этом году как будто воды в рот набрал, что, вероятно, тоже повлияло на его итоговые баллы. Невысокая степень публичной активности и регулярно появлявшийся в масс-медиа и соцсетях негатив, связанный с деятельностью ПсковГУ, очевидно сказались на оценке экспертами степени влиятельности ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. Притом, что в 2020 году ей удалось избавиться от приставки «и.о» и она по-прежнему пользуется поддержкой губернатора, позиции руководителя вуза заметно ухудшились. Если год назад она занимала 16-место, то по итогам 2020-го опустилась на 28-е.

Наконец, в-десятых, мы с сожалением констатируем, что продолжающаяся в регионе ротация политических элит проходит весьма неоднородно. В то время, как представители «старых» элит утрачивают свое влияние и уходят, новые публичные политики практически не появляются.

Оговоримся, что имеем в виду псковичей – приезжие-то появляются, как правило, в командах новых губернаторов. Если еще 15-20 лет назад мы могли наблюдать за рождением новых звезд регионального масштаба, приходом в политику харизматичных общественных деятелей, амбициозных бизнесменов, отставных военных, то теперь этого нет - ни в партии власти, ни в рядах оппозиции. Не стимулируют их появление ни праймериз, ни партийные кадровые проекты, ни попытки запустить для молодых новые «политические лифты». Так или иначе, появившихся в последние годы региональных политиков можно пересчитать по пальцам, а в некоторых партийных отделениях руководители не меняются десятилетиями. Впрочем, это уже тема для другого обстоятельного разговора - и к ней Псковская Лента Новостей еще обязательно вернется.

Таковы общие тренды, а в целом список ста наиболее влиятельных персон Псковской области выглядит следующим образом.

(Под порядковым номером указан номер в прошлогоднем рейтинге (прочерк означает, что человек в рейтинге 2019 года не присутствовал) и изменение его позиции относительно прошлого года. Справа указан балл-итог)

К сказанному остается добавить, что проект «100 самых влиятельных псковичей-2020» был реализован в несколько этапов. В октябре редакция ПЛН принимала предложения читателей по кандидатурам. В общей сложности в «лонг-лист» участников вошли порядка 600 человек. Среди них - сотрудники органов государственной власти, главы муниципальных образований, представители общественных организаций, предприниматели, религиозные деятели, руководители учреждений здравоохранения и образования, представители иных сфер. В ноябре рабочая группа и приглашенные эксперты сформировали список из 100 наиболее влиятельных персон Псковской области. Их имена были включены в анкету для голосования. С предложением войти в Общественный экспертный совет и заполнить анкету редакция ПЛН обратилась к более чем 200 экспертам, представляющим все муниципальные образования Псковской области, — представителям органов государственной власти и местного самоуправления, активистам политических партий, членам Общественной палаты Псковской области, руководителям и ведущим сотрудникам редакций СМИ. Влиятельность каждого из участников эксперты оценивали по 5-балльной шкале (5 - максимально сильное влияние, 4 — сильное влияние, 3 — среднее влияние, 2 — слабое влияние, 1 — незначительное влияние). Консолидированная оценка стала основой для формирования итогового рейтинга.

Редакция Псковской Ленты Новостей благодарит всех участников проекта за активное участие в нем и поздравляет с наступающим Новым годом. Желаем вам в 2021-м быть здоровыми, добиваться успехов и не терять влияния.

Александр Савенко