Политика

Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2021 году

Бесовщина в рядах противников QR-кодов, президент за рулем такси и в роли адвоката Деда Мороза, триумф политического маразма, двуглавые орлы и вороны в управлении областью и городом, смех над средней зарплатой, депутат с громкоговорителем и астролог для градоначальницы - по многолетней традиции Псковская Лента Новостей представляет самые яркие высказывания публичных персон, прозвучавшие за год.

Словарный запас

В прошлый раз в качестве слов года мы отмечали те, что просто называли явления, связанные с сами-знаете-какой болезнью. В этом году обиходная речь пополнилась лексикой, отражающей, как общество уживается с заразой: «вакцинация», «QR-код», «ковид-диссидент», «антиваксер».

Насколько эта тема во всех смыслах болезненная, можно судить по словам Александра Котова, председателя областного Собрания депутатов: «Наверно, не очень позволительно с учетом занимаемой мной должности высказываться резко, но сейчас бы я позволил себе. Просто какая-то бесовщина, понимаете? "QR-код – метка на всю жизнь, нас чипировали, нас кодировали". Здравомыслящему человеку трудно комментировать такие вещи. Я свою позицию по этому поводу высказал, могу ее повторить: я за введение QR-кодов».

Примечательно, что в ярких цитатах публичных ораторов в этом году коронавирус занимает весьма скромное место. Можно расценивать это как подтверждение общей усталости от пандемии. И констатацию того факта, что жизнь пошла дальше, а пандемия из «темы №1» стала «одной из».

Адвокат Деда Мороза

Пара неожиданных признаний о поступках в 90-е годы прозвучала из уст деятелей высшего калибра. Практически ахматовскую близость к народу продемонстрировал митрополит Тихон со своим чистосердечным признанием в поджоге избы наркодилеров рядом со скитом Сретенского монастыря в Рязанской области. «Пришлось, поскольку, к сожалению, тогдашняя милиция нам не помогала, самим решать этот вопрос. Сначала попросили по-доброму, - рассказал владыка. - А потом, впервые скажу, думаю, за давностью лет не возбудят уголовное дело, вывели этих ребят из их избы, связали их и подожгли избу. И сказали, чтобы они сюда больше не приходили. А что мы могли сделать?»

«Я, - признался президент России Владимир Путин, - даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было». В 2021-м году президент готов достать с полки диплом юриста и стать адвокатом Деда Мороза. На главного новогоднего волшебника подал иск житель Петербурга, мужчина пожаловался, что уже 23 года не может дождаться исполнения своих желаний. «Поскольку я тоже юрист, - напомнил Владимир Путин, - я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу одаривать его к праздникам. Это будет основная линия защиты».

Отбирать цитаты национального лидера – та еще задачка. Как сказал депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский: «После каждой его речи можно издавать книгу афоризмов, которые потом расходятся среди народа». А мы добавим: издавать можно еще и учебники. Например, по физике: «Существуют различные политические силы, считающие, что электричество берется прямо из розетки, а как оно туда попадает, никто не пытается подумать». Сказано это было про энергетический кризис в Европе, но жители Псковской области – тысячами сидевшие в этом году без света в непогоду из-за гнилых сетей – многое могли бы добавить от себя. Но слова эти вряд ли были бы печатными.

Другое учебное пособие от президента окажется междисциплинарным, на стыке литературы и общественных наук: «Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию — то тут, то там без всяких причин. Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель». Об общественно-политическом строе внутри самой России высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Россия – абсолютно демократическая страна, где действительно живут очень сильные, очень гордые и очень свободные люди. Если кто-то заявляет об обратном, он просто не знает и не понимает нашу страну».

На поле геополитики еще более резко прозвучали слова сенатора от Псковской области Андрея Турчака, первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России».

Сказаны они были после «угу» президента США Джозефа Байдена. «Заявление Байдена - это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя, - емко выразился Андрей Турчак. - Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире - они только планируют. У нас межнациональный мир - у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности - у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым - у них разговоры об отделении штатов».

Рефреном звучат слова Андрея Маковского, новобранца в областное Собрание депутатов от партии «Новые люди»: «Социальная справедливость — это отсутствие маразма. В любой сфере. Деятельность нужно планировать и выполнять осмысленно. В Пскове с этим часто бывают трудности».

Как решаются «псковские трудности» раскрыл секрет губернатор Михаил Ведерников. «Мы даже иногда шутим, что мы с ним — двуглавый орел», - так он описал взаимоотношения с митрополитом Тихоном. Глава региона назвал владыку активным и деятельным, рассказал о дружбе с ним и спорах, о совместных визитах в московские кабинеты.

Этот двуглавый орел - редкая птица, залетевшая в публичные выступления главы региона. Высказывания Михаила Ведерникова отличаются взвешенностью и выверенностью. Надо отдать ему должное, в искрометное шоу свои выступления губернатор не превращает. Потому цитаты, выбивающиеся из общего ровного ряда, отчетливее подсвечивают проблемные точки. Например, задержку в строительстве соцгородка: «Взрывного роста не вижу». Или вялую работу подчиненных по реализации нацпроектов: «Это плохая и вредная привычка, от нее нужно избавляться». Качество ремонта дорог: «Халтура не пройдет!» В эту же копилку вставил свои пять копеек митрополит Тихон: «Парк "Россия – моя история" – это наша с губернатором боль». Войдут в историю этого года и слова обычной псковички, не наделенной властным статусом: «Кампус построен на проклятом месте», - такое мнение выразила жительница города на встрече с Александром Козловским. Как нельзя лучше отражает положение вещей ответ депутата: «Компетенцию по большим стройкам мы потеряли».

Деятели культуры — нечастые герои наших предновогодних подборок. Но раз пошел разговор за стройку, как не упомянуть слова Николая Хондзинского, художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области: «Сцену псковской филармонии расширить объективно нельзя. Это, простите, все равно, что построить шкаф-купе в соседнюю квартиру».

«Я с супругой шли в толпе данных граждан»

«Сегодня в 13 час. 40 мин., я вместе с супругой пришел в пиццерию «Мама Рома», которая расположена на Октябрьском проспекте г. Пскова, где мы пообедали и произвели заказ пиццы с собой. После чего мы с супругой вышли из кафе и направились домой. Я с супругой шли по Октябрьскому проспекту г. Пскова. В это время на Октябрьском проспекте г. Пскова, находилось много людей, и соответственно мы оказались в толпе данных граждан». Так гражданин Шлосберг Лев Маркович 1963 года рождения в объяснении сотрудникам полиции описал причины, по которым находился 23 января в эпицентре митинга в поддержку Алексея Навального. Документ был слит в Telegram. На акцию через неделю руководитель псковского «Яблока» уже не пришел, но от потери депутатского мандата это его не спасло. Суд снял Шлосберга с осенних выборов в областное Собрание и в Госдуму (баллотировался по московскому округу) на основании причастности к деятельности экстремистской организации. Прошедший год многое забрал у бывалого политика, зато принес прозвище «Трибун из "Мамы Ромы"», от которого яблочник избавится нескоро.

Его соратник Дмитрий Пермяков в апреле забил собственный гвоздь, заявив: «Партия сейчас не ассоциируется с партией успеха. Она больше не интересна для избирателей. Она считается таким "гробом" для любых инициатив». А в декабре заявил о сложении полномочий депутата городской думы в связи с отъездом на некую учебу в пока что неизвестную широкой общественности страну. О том, насколько в яблочных рядах «согласья нет» свидетельствуют слова другого представителя оппозиционного крыла, Николая Кузьмина: «Что касается Крыма, то Крым российский. Так написано в Конституции». Подкупающая прямолинейность. Прозвучали эти слова в студии радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове во время предвыборных дебатов. Волшебное время! А дня нашей подборки – неисчерпаемый источник.

Кто убил Троцкого?

Михаил Иванов из «Партии пенсионеров» поделился своим взглядом на электоральные предпочтения жителей области: «Я двадцать лет работал в Избиркоме, дважды был председателем. Я вам скажу, что 75-80% делают свой выбор на избирательном участке. Подошел к информационному плакату на участке - эта женщина мне нравится, эта не нравится. Избирателю некогда разбираться, кто там Троцкого убил». Сам он избирателям не глянулся и в региональный парламент не попал. Зато ярко прокомментировал одну из центральных тем года — рост цен, практически, на все группы товаров, от древесины до морковки: «Люди не должны выбирать — купить им поесть или лекарства. И в принципе наши люди не должны стоять на кассе и считать копейки».

На этом же поле сыграл Антон Минаков из ЛДПР: «Мы слышим от Росстата что средняя зарплата у нас по Псковской области 35 тысяч. Покажите эти цифры людям — врачам, менеджерам среднего звена — они поднимут вас на смех».

Куда более высокие материи волнуют коммунистов: «Играть в демократию — только сотрясать воздух. Как решила «Единая Россия», так и решили. Ну что ж, пусть теперь за все и отвечают», – определенный фатализм слышится в словах Петра Алексеенко из КПРФ.

Зато явно не намерен сдавать позиций Олег Брячак из партии «Справедливая Россия – За правду». В этом году он вернулся в региональный парламент из городского и сразу «дал шума», пригрозил доводить свою позицию через громкоговоритель. Его возмутила отмена в начале каждой сессии «пятиминуток ненависти», во время которых представители всех политических сил могли высказаться по любому вопросу. «Я не собираюсь замалчивать социально значимые вопросы. Я никогда ничего не замалчивал. Встану и буду говорить с трибуны. А если не дадут возможность говорить через микрофон, я буду говорить через громкоговоритель, - предупредил парламентарий. - Я умею это делать».

Тоже не прошел в Собрание (как будто и не собирался) «вечный кандидат» Игорь Романов из «Партии Роста». Уже много лет он баллотируется на выборах разных уровней, но ни одной выборной должности так и не занял, за что часто слышит в свой адрес слово «спойлер». «Электоральный киллер, спойлер... Так много об этом говорят. Да, это моя стратегия, и я считаю ее успешной, - обозначил он свою позицию. - В политике, как в картишках — нет братишек. Я таким образом устраняю своих политических конкурентов. Кому-то это не нравится, ну что ж — собака лает, ветер носит».

Красота и ежовые рукавицы

О пользе чиновников замолвил слово предприниматель Игорь Савицкий, комментируя многолетние слухи о присоединении Псковской области к кому-нибудь посильнее и побогаче.

«Из соображений псковского эгоизма надо понимать следующее: пока Псков является областным центром, наши уважаемые чиновники, любим мы их или нет, генерируют для Пскова большой доход. Они тратят свои деньги: покупают товары, строят дачи, дома. Это большой генератор дохода для города Пскова. Я пережил много реформ, которые касались чиновников. Чиновники как вороны — их с одного дерева прогонишь, так они на другое сядут. Но в реальный сектор экономики они не пойдут. Меньше чиновников не станет, но город станет значительно беднее, если мы станем райцентром. Думаю, доходы города упадут процентов на 30-40, если мы станем районным центром вместо областного», - считает бизнесмен.

Псковский «двуглавный орел» – система управления Псковом – в этом году оперился заново. На посту главы администрации города Александра Братчикова сменил Борис Елкин. Его напарнице, главе города Елене Полонской, приходится отбивать атаки из «анонимных» Telegram-каналов, работающих в стиле «сам придумал – сам поверил». В частности, она опровергла информацию о поездках к личному астрологу на служебном автомобиле: «Астролога у меня нет. Хотя помню, когда была инаугурация, житель Пскова принес номер газеты из начала 2000-х годов, кажется, это были "Новости Пскова", где астролог Павел Глоба предвещал Пскову женщину-руководителя, похожую на меня. Пожалуй, это было единственное астрологическое предсказание в моей жизни». Она же назвала «спелым фруктом, упавшим в руки нашего президента» обращение на «Прямую линию» директора управляющей компании Андрея Тарасова по поводу качества воды из нового водозабора.

Борис Елкин на прошлом посту руководителя дорожного комитета отличался не словами, а делами – высоким процентом исполнения профильного нацпроекта. Так что слава краснобая обходила его стороной.

Но в новой хозяйственной должности пришлось столкнуться с проблемами иного сорта и доносить свою позицию максимально доходчиво. «Управляющие компании надо держать в ежовых рукавицах», - эти слова градоначальника, сказанные в связи с плохой уборкой снега во дворах, звучат как предупреждение на будущее. «Я не против ларьков, но это должно быть красиво. В планах систематизировать нестационарную торговлю, потому что кто в лес, кто по дрова. Бизнесу красота не так важна. Будем работать в этом направлении», - а эти уже как прямое руководство к действию. С новым главой администрации горожане связывают большие надежды. Насколько они чрезмерны или оправданы, наступающий покажет.

Таким мы увидели уходящий год в цитатах политиков и общественных деятелей. Нормальным ли он был? Ответить можно цитатой президента США Джозефа Байдена: «Угу».

Цитаты вспоминала и комментировала Анастасия Плужникова, фото Вадима Боченкова