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Реплика Донецкого: Трибун из «Мамы Ромы»

Что ни говорите, а субботняя акция оппозиции произвела впечатление на часть политического сообщества: в соцсетях идет «разбор полетов», и активно накидывают на вентилятор все, кому не брезгливо пачкаться. Например, на шоу «соловьиного помета» громко требуют запретить «Эхо Москвы». Кто-то ищет «агентов Госдепа», кто-то прорицает революцию в мозгах «глубинного народа». Кто-то пытается заглянуть под «запотевшие забрала» правоохранителей, а кто-то сорвать маски с лидеров оппозиции. И там, и там частенько открывается неприятная картина, попахивающая ложью, манипуляциями и двойными стандартами. Вот, например, один известный псковский телеграм-канал по итогам субботних событий в Пскове опубликовал «объяснение», данное задержанным в день акции политиком, известным борцом с режимом Львом Шлосбергом в отделении полиции.



Фото из телеграм-канала

Цитирую «протокол»: «Сегодня, в 13 час. 40 мин., я вместе с супругой пришел в пиццерию «Мама Рома», которая расположена на Октябрьском проспекте г. Пскова, где мы пообедали и произвели заказ пиццы с собой. После чего мы с супругой вышли из кафе и направились домой (…). В это время на Октябрьском проспекте г. Пскова находилось много людей, и соответственно мы оказались в толпе данных граждан. О том, что в городе происходит публичное мероприятие, я слышал из средств массовой информации. Также хочу пояснить, что целенаправленно я не принимал участие в каком-либо шествии, лозунгов и призывов не выкрикивал и не производил агитацию в защиту Навального. Однако, из-за большого скопления людей и полицейских ограждений, мы с супругой не смогли пройти по Октябрьскому проспекту и повернули в сторону Финского парка, где дошли до Площади жертв Революции. (…) Также уточняю, что к штабу Навального я не имею никакого отношения. С моих слов записано верно и мною прочитано, Шлосберг Л. М.». (Конец цитаты).

Вот такой документ. Ни разу, конечно, не «компромат», но цели своей достиг. Не знаю, как у других, а вот лично у меня он вызвал большое недоумение, удивление, смешанное с легким разочарованием. Как же это так, а?

Лев Шлосберг, без всяких сомнений, наш главный псковский диссидент. В своих выступлениях он часто равнялся на советских правозащитников, боровшимся с режимом «за нашу и вашу свободу». При всех губернаторах, начиная с лихих 90-ых, он всегда был в жесткой оппозиции и к власти как таковой, не говоря уж об обитателях Кремля. Вот уже 20 лет я лично наблюдаю, как Лев Маркович, клеймит режим самыми последними словами и призывает сбросить ярмо самодержавия. Собственно, это и есть главное дело его жизни, его профессия, призвание, миссия… За это многие его и ценили, а некоторые неофиты даже шли за ним как за мессией.

Эпизод с арестом Навального не стал исключением. Политик вновь обрушился всей силой на власть предержащих. При том, что прежде в особых симпатиях к Навальному Шлосберг отмечен не был (все-таки политический конкурент), на протяжении всей прошлой недели и во всех соцсетях он усердно «топил» за Навального: провел традиционный прямой онлайн, записал два видеоролика. Один назывался «О деле Навального и полицейском государстве Путина». Другой ролик являлся прямым обращением депутата-яблочника «к сотрудникам силовых структур перед акциями 23 января». То есть, как опытный и талантливый политик, Лев Маркович умело пользовался политическим моментом и всячески ловил хайп. И в субботу, 23 января, ожидаемо вписался в ряды «гуляющих» по городу псковичей. О чем свидетельствует и видео, выложенное в интернете: Шлосберг призывает людей, цитирую: «…тихо и спокойно дойти до площадки гайд-парка. Она за башней и внизу. Это официально разрешенная площадка для митингов без уведомлений». (Конец цитаты).



На фото: скриншот из видео в инстаграм-аккаунте Льва Шлосберга

И вот вдруг оказалось, что, согласно собственному «объяснению» для полиции, Лев Маркович «целенаправленно» никуда не шел, никого не поддерживал, лозунгов не выкрикивал и агитацию не производил. У меня возникает когнитивный диссонанс. Как же так? Я-то думал, он борец «за нашу и вашу свободу»… Теперь представим себе, что те семеро смелых диссидентов, на которых часто ссылается Шлосберг и которые 25 августа 1968 года вышли на демонстрацию против ввода войск Советского блока в Чехословакию, стали бы объяснять в милицейских протоколах, что они, мол, оказались на Красной площади случайно, по пути в кафетерий ГУМа за свежими беляшами. Нет, невозможно представить.

Советские диссиденты сознательно шли в тюрьмы и психушки и ни на какую благосклонность властей не рассчитывали. А вот Шлосберг, получается, так – за пиццей в «Маму Рому» погулять вышел.

Так когда же Лев Маркович произносил правду? Когда исполнял роль пламенного трибуна в ЮТубе, или когда давал показания в полицейском околотке? Мне, конечно, скажут его сторонники, что «объяснение» - это «отмазка» для полиции. Всё понятно. Но ему, на минуточку, не ГУЛАГ грозил, и не психушка, а обычный штраф. Поэтому, на мой взгляд, эта «отмазка» очень стрёмно выглядит. Как выражается нынче молодежь, «зашкварно». Увы, есть в этих «отмазках» что-то мелкое и суетливое, какое-то падение высокого стиля в грязный снег, остается на душе какой-то неприятный осадок. Все-таки, вы за «вашей и нашей свободой» или за пиццей вышли?

Александр Донецкий