Общество

Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2020 году

В соответствии с многолетней традицией Псковская Лента Новостей в конце декабря представляет список самых ярких и неоднозначных фраз, прозвучавших из уст наших политиков, общественников, деятелей культуры и прочих публичных персон.

В этом году подборку сделать оказалось несколько сложнее, чем в предыдущие. Проклятый коронавирус резко ограничил возможности людей нести перлы в массы. Массовые мероприятия с выступлениями оказались под запретом, а Псковское областное Собрание, к примеру, «выключило» на время пандемии искрометные «пятиминутки гнева» и располагающие к длительным дискуссиям парламентские часы. С другой стороны, как никогда начали раскрываться таланты людей к афоризматике в социальных сетях. Для чиновников нынче ведение Instagram стало такой же обыденностью, как и для звезд шоубиза. Вертикаль власти прямо указывает своим подчиненным, что нужно быть на виду и демонстрировать какую-никакую открытость. Некоторые процессом чересчур увлекаются.

Государствообразующий народ на самоизоляции

По традиции начнем со слов года. Тут никакой интриги: «голосование», «карантин», «коронавирус», «поправки», «удаленка»… Но самыми-самыми по версии Института русского языка им. А. С. Пушкина стали все-таки «самоизоляция» и «обнуление».

Иностранные словари в своих подборках тоже не удивили: COVID-19, «пандемия», «локдаун» и «социальная дистанция». Какое время - такие и слова.

Яндекс в свою очередь поделился, что пользователи чаще всего забивали в поисковую строку в этом году «карантин», «пропуск» и «конституция». Для сравнения в 2019-м у россиян были гораздо более интересные вопросы к Сети: они интересовались, что такое «постирония» и «люстрация».

Ну а среди новояза хочется отметить «ковид-диссидентов» и словосочетание «государствообразующий народ» - эта новация, внесенная президентом РФ Владимиром Путиным и одобренная Государственной Думой, стала, как и «обнуление» президентских сроков, одной из поправок в Конституцию РФ.

Печенеги, половцы и тост за Россию

Когда на нашу страну обрушилась пандемия коронавируса, все очень долго ждали обращения президента к нации. Дождались и услышали 8 апреля весьма своеобразную поддержку от главы государства. Владимир Путин упомянул в своей речи печенегов и половцев, раньше терзавших Россию, при этом объектом иносказания стал незваный COVID-19.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», - обратился к россиянам глава государства в духе былинных сказаний.

Нация посыл оценила: печенегов и половцев еще месяца три потом в соцсетях обсуждала. Историки тем временем намекнули, что печенеги и половцы не то чтобы шибко терроризировали русские земли, а журналисты выяснили, что Путин повторяется: когда Россия боролась не с коронавирусом, а с лесными пожарами, президент тоже вспоминал половцев, печенегов и рыцарей-псов для кучи.

К теме ворогов России Путин красочно вернулся в октябре на Валдайском форуме: «Глядя на то, что происходит в мире, в других странах: хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах».

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Показательно, что в конце года на традиционной большой пресс-конференции Путин отказался считать 2020 год плохим, заявив, что подобные определения - неприменимы. «Что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая и хорошая? Так и год», - сказал он.

Нет, президент, конечно, признал, что в России есть множество проблем, связанных с пандемией и кризисом, но тут же указал на общность ситуации для всего мира в весьма поэтичной манере: «Проблем море. И все-таки море - это океан, оно везде, по всему миру расплескалось».

Из нетленки главы государства за год можно еще вспомнить его искреннее удивление растущим ценам на макарошки: «У нас рекордный урожай зерна, а хлеб растет в цене, макароны растут. Это что такое? С какой стати-то?», а также громкое заявление, что Россия наконец-то слезла с нефтегазовой иглы: «Если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований».

В финальной части пресс-конференции Путин ответил на новогодний вопрос о тостах. «У меня, у моих друзей, у моей семьи тост один - за Россию», - сказал глава государства, после чего сам признал, что с пафосом получился перебор. Правда, в одном из телеинтервью глава государства вообще заявил, что «Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация». Вот это был пафос, так пафос!



Порой перлами отличаются и федеральные издания в погоне за кликбейтом.

Самым яркий в этом году, пожалуй, получился у Ленты.ру.

Любви нет, а мумию - продать

Есть у нас в стране еще один неустанный генератор перлов - это лидер ЛДПР Владимир Жириновский. У него, что не выступление, то песнь. Нам особенно запомнилось, как политик в День всех влюбленных на одной из докоронавирусных тус заявил, что любви нет, а институт брака - атавизм.

«Почему все песни про любовь? «Остановите музыку, с другим танцует девушка моя». А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть», - сказал политик, как отрезал.

Это все Жириновский молодежи вещал при этом. Настраивал, так сказать, неокрепшие умы, поколение тиндера и снюсов, на то, что «долго и счастливо» это только в сказках, а в реальности - бытовуха, разочарование и боль.

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Владимир Вольфович к тому же предложил перейти к гостевому браку, то есть несовместному проживанию. «Надо перейти к другому проживанию, несовместному. Надо в разных квартирах пожить. Сразу все наладится. И собака не мешает, и цвет обоев», - пояснил Жириновский.

Конечно, в течение года Владимир Жириновский фонтанировал и другими масштабными идеями. То советовал ликвидировать «к чертовой матери» Совет Федерации, то для поддержания положительного торгового баланса страны предложил продать на торгах «мумию». Речь шла про «вождя мирового пролетариата», который, как известно, возлежит на Красной площади. Уточнил даже, что спрос есть, так что, можно на этом деле реально заработать.

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«Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», - написало политик в своем Twitter.

Кстати, уходящий год запомнится еще одним ярким высказыванием про брак - за авторством протоиерея РПЦ, председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрия Смирнова. Он сравнил гражданских жен с проститутками.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и все, а так тебя никто за жену не считает», - высказался он.

Добавим, что Смирнов неоднократно выступал с резонансными заявлениями, за часть из которых в РПЦ извинялись. В мае священника госпитализировали с COVID-19, это произошло спустя неделю после того, как протоиерей назвал пандемию полезной, а в октябре он скончался на 70-м году жизни из-за обострения хронических болезней…



Мемом года нарекаем котов, которые все уронили.

Темпами коронавируса по Сети распространялся не только оригинал, но и тысячи его вариаций.

Поправки в Конституцию и чиновники при часах

Впрочем, не будем в этот раз уделять много внимания федералам. У нас и на региональном уровне есть чем похвастаться. Уже начало 2020 года оказалось бодрым. Не успели мы отойти от новогодних каникул, которые вопреки ожиданиям снова не сократили, как нас тут же – 15 января – огорошили отставкой правительства. И пока все выражали надежду, что с новой командой кабмина нас ждут перемены, вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов прокомментировал назначение нового премьера довольно неожиданно: «Ничего не могу сказать о Мишустине, но пока он мне откровенно несимпатичен. Но это взгляд через телевизор, не более того».

Парламентарий также добавил: «Мне кажется, Михаил Мишустин - сильный по характеру человек. Но куда он будет дальше рулить, если будет так же активно и дальше с выжимать все с народа, обкладывать всех налогами, - не знаю. Этому кандидату нужно будет круто сменить направление, но сможет ли?».

И это при том, что «Единая Россия» заявила о безоговорочной поддержке кандидатуры Мишустина на пост премьера. Впрочем, в любом случае человека встречают по одежке, а провожают по уму. Будет интересно послушать мнение единороссов после очередной смены правительства.

Еще одно запоминающееся событие начала года – в январе в регион прилетел председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По статусу это четвертый человек в системе российской власти, некогда в должности замруководителя администрации президента отвечал в Кремле за внутреннюю политику - и неудивительно, что его приезду у нас уделялось повышенное внимание.

По большей части спикер Госдумы вещал в режиме монолога. Делился своими видением как должна развиваться страна, и кто за что должен отвечать, а чтобы разрядить обстановку, свои речи перемежал шутками. «У нас есть Поклонская, а у вас - Полонская!», - в таком духе.

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А еще он отметил: «У вас 44 депутата, почти столько же сколько в Московской гордуме. Вот видите, по некоторым параметрам вы таки догнали федеральный центр!». Интересно, не это ли стало последней каплей, ведь потом псковские депутаты решили самосеквестироваться до 26 мандатов.

Псковских чиновников, к слову, о вынужденном секвестре тоже предупреждали неоднократно. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, оценивая выполнение нацпроектов в регионе на одном из профильных заседаний устроил настоящую взбучку.

«Везде, как под копирку – одни и те же проблемы. Прежде всего – это отсутствие адекватного диалога с подрядчиками или с федеральными коллегами, низкое качество контроля над строительством объектов, ну, и нежелание и невозможность своевременно погружаться в проблематику, искать решения», - высказался он.

При этом он заверил, что все проблемные объекты будут достроены и введены в эксплуатацию. «Но нужно отметить, что это будет уже не заслугой руководителей региональных проектов, а результатом работы тех, кто должен больше контролировать, а не заниматься этим в «ручном режиме. Хочу честно предупредить, что по итогам этого года, если у нас будут проблемные системные моменты, я не исключаю кадровые решения», – заключил Михаил Ведерников.

Но больше всего запомнился метод губернатора подогнать расслабившихся чиновников. Опять же, на одном из совещаний по нацпроектам он вручил председателю регионального комитета по культуре Жанне Малышевой часы с весьма непрозрачным намеком: все поставленные цели по нацпроектам надо выполнять в срок, а не ворон считать.

«Жанна Николаевна, сегодня нет массовых мероприятий, чем вы занимаетесь?» - поинтересовался глава региона у руководителя комитета.

И ведь сработало. Довольно скоро Михаил Ведерников отметил, что по нацпроекту «Культура» сделан качественный рывок. «Я готов каждому подарить часы, если это приводит к таким результатам», - добавил он.

Правда, до сих пор есть вопросы к региональному комитету по образованию. Его руководителю Александру Седунову по реализации профильного нацпроекта весной делали последнее китайское предупреждение, а в октябре Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии председателя комитета. Наверное, в этом случае надо было дарить не просто часы, а часы с кукушкой. «Кукушка, кукушка, сколько мне еще осталось работать на этом посту?».

Еще одно важное событие уходящего года - летом прошло масштабное голосование-марафон по поправкам в Конституцию, которое предваряло массовое комментирование ЛОМов, как правило, одиозное и очень скучное. Но несколько высказываний нам все же запомнились.

Так, первый вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов заявил, что одной из самых важных поправок он считает пункт по поводу преимущества российского законодательства над нормами международного права. Но как заявил! «Я гражданин России, живу в России и не хочу жить по "брюссельским законам". Не хочу жить по законам людей, предки которых сжигали наших соотечественников в 40-е годы», - сказал он. Жахнул (как сказали бы в «Единой России»).

Ожидаемо против пакета поправок в главный закон страны выступил лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг, который сравнил Конституцию РФ в эфире радио «Эхо Москвы» со священной коровой, причем почти в самом буквальном смысле: «Понимаете, до последнего времени к Конституции относились как к достаточно незыблемой вещи. Все поправки, которые в нее вносились, были штучными… …это не было переделкой всей Конституции. Конституция вообще должна быть «священной коровой». Вот как родили, так и пасется. Дает молоко – спасибо, что дает».

Удивительно, но куда жестче по поправкам в Конституцию РФ высказался скорее экс-политик – псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий: «Гарантия смены власти и защита граждан - две главные функции Конституции РФ, но она их не выполняет. Конституция - это закон над всеми, а его, по сути, и нет. 200 поправок взяли и приняли. Бизнес пугается, какую Конституцию нарисуют с легкой руки завтра? Может быть, отменят частную собственность, потом скажут, что теперь и жены, и деньги общие?».

По его мнению, заложенная в основной документ страны гарантия индексации пенсий и пособий - «ерунда и чушь», поскольку, если государство не сможет выполнить взятые на себя обязательства, никакие прописанные в Конституции нормы не смогут исправить ситуацию. «Будут деньги - может, и гарантируют что-то, а не будет - ничего, еще раз перепишут», - добавил Игорь Савицкий.

И ведь тоже «жахнул».

Коронавирус – война, а наука - в растерянности

Но как ни крути темой номер один в мире, в стране, в области, даже в отдельно взятой квартире стал коронавирус. Поначалу представители всех ветвей власти пытались нас убедить, что не нужно впадать в панику, а потом - как-то так само собой вышло - чиновники и депутаты, скорее, больше всех панические настроения и нагнетали: статистикой, ограничительными мерами, последствиями от ограничительных мер, последствиями от последствий…

И снова вспомним слова Виктора Антонова, который очень показательно прокомментировал на «Эхо Москвы» в Пскове этот процесс: «Когда что-то неизвестно, всегда опасность ощущается вдвойне или втройне сильнее. И вот эта зараза пришла к нам... С этой инфекцией медики еще не сталкивались, поэтому так боятся этого. Статистика, которую приводят, вряд ли достоверна…. Оказывается, антитела не вырабатываются, и можно повторно заболеть. А, может, это не повторность, а недолеченность. В общем, наука, как я понял, пока в растерянности», - отметил Виктор Антонов.

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Наряду с этим он призвал не распускать панику: «Все эти паникерские настроения совершенно не нужны. И не надо беспокоиться о состоянии наших инфекционных больниц, потому что, если болезнь будет носить массовый характер, никакая инфекционная больница с этой патологией в Псковской области не справится».

Вот умеет, Виктор Васильевич, «успокоить».

Его коллега по областному парламенту – вице-спикер Юрий Сорокин - тоже радиослушателей успокаивал двусмысленно: «Вся борьба с коронавирусной инфекцией должна быть направлена на то, что мы должны научиться жить с ней вместе, а это значит, что всем нужно этим вирусом переболеть. Другого пути нет», - подчеркнул он.

Для понимания, Юрий Сорокин в свое время окончил медицинский институт и получил диплом врача-эпидемиолога, знает, о чем говорит: «Микробиологический мир живет параллельно с нашим, где мы чувствуем себя, можно сказать, богами. Оторвались от притяжения Земли, освоили высокие технологии, но тем не менее не можем справиться с малюсеньким вирусом».

Но одно дело теории, а другое – когда сталкиваешься с COVID-10 на практике. Пожалуй, наиболее яркую оценку системе здравоохранения в новых условиях дал экс-губернатор Псковской области, член совета директоров Сибирской угольной энергетической компании Михаил Кузнецов: «Когда ты начинаешь болеть, наша медицина шарахается от тебя, как от зачумленного. Ты остаешься один, и это ощущение отрезвляет. Когда ты понимаешь, что к тебе врач не придет, любое заболевание приобретает особую остроту». С учетом таких заявлений как-то совсем не хочется оказаться в числе заболевших.

Митрополит Тихон вообще сравнил эпидемию коронавируса с мировой войной в своем обращении к пастве: «Спустя 75 лет снова война, война мировая. Я ничуть не преувеличиваю, ничуть не давлю на вас какой-то собой тревогой, страхом - нет, это действительно так. Это война между человечеством и злом, против которого нам предстоит биться по-настоящему, так же, как нашим дедам и отцам во время войны».

Завершить эту ковид-часть нашего обзора крылатых цитат придется провидческими словами губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сказанными им еще в апреле(!): «Угроза пандемии – это надолго. Надо привыкнуть к жизни в условиях коронавируса».

Легко ли быть главой?

Череда уголовных дел против псковских чиновников заставила людей засомневаться, а так ли тепло и уютно в кресле главы муниципалитета. Сами руководители ОМСУ тоже активно давали понять в течение года, что не все то золото, что блестит.

Так, безвременно ушедший глава Порховского района Виктор Степанов заявил, что «От сумы и тюрьмы у нас в стране никто не зарекается». Отвечая на вопрос «Можно ли сегодня быть главой муниципалитета и не нарушать при этом закон», он отметил, что это возможно, но для этого в команде главы должны работать компетентные специалисты, которые могут его вовремя остановить, сказать - этого делать нельзя.

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«От сумы и тюрьмы у нас в стране никто не зарекается, но решение вопросов должно очень четко выверяться с юридической точки зрения. Иногда лучше отложить вопрос может быть даже на год, чем пойти на какое-то нарушение, а потом еще и, возможно, лишиться свободы», - пояснил Виктор Степанов.

Экс-глава Пскова, депутат городской Думы Иван Цецерский тоже дал понять, что в суровой российской действительности возможны разные варианты: «В России власть принадлежит народу. Но ошибки бывают. Некоторые руководители со временем оказываются на нарах. Такое бывает. Но народ не может ошибаться».

А еще он сказал, что «ему бывало стыдно на посту главы Пскова» по вдаваться в подробности, увы, не стал.

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Логически продолжил тему глава администрации Пскова Александр Братчиков: «В нашей работе есть успехи и неудачи. Это жизнь. К сожалению, на неудачи люди обращают пристальное внимание, а успехи видят как само собой разумеющееся. Не получилось к сроку сделать стадион «Машиностроитель», так по этому поводу только ленивый не отметился, хотя это совершенно не наш «косяк». А вот, например, улицу Юбилейную сделали хорошо и без организации проблем жителям Пскова. Но об этом как-то все молчат».

Может быть, в этом контексте и не удивительно, что он отказался обсуждать перспективы своего участия в прямых выборах мэра города, если данную процедуру вернут: «Сегодня выборов мэра нет. Это «шкура неубитого медведя». Вот когда «шкуру» вернут, тогда можно будет дать определенный ответ на этот непростой вопрос».

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При этом глава Пскова Елена Полонская считает, что у нее с Александром Братчиковым чуть ли не идеальный тандем. Она его описала даже с легкими нотками эротики – мол, под одним одеялом городом управляем, и никто на себя его не тянет: «С главой администрацией Пскова у меня лично и у гордумы складываются конструктивные отношения. И кто бы ни пытался развивать тему внутреннего конфликта, получая на этих новостях бонусы в виде увеличения числа подписчиков, читателей, слушателей, отношения у нас конструктивные. Одеяло на себя никто не перетягивает», - констатировала она.

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А вот глава Плюсского района Виталий Аршинов, судя по всему, от высокой должности просто устал, хоть и ровесник нашего неустанного президента. В августе он заявил, что не будет участвовать в следующих выборах главы муниципалитета: «На следующие выборы главы Плюсского района я не пойду. Амбиций этих у меня нет на сегодняшний день. Даже несмотря на то, что я моложе Путина».

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Бюджет-корова и бдящее за нашими свалками НАТО

Высказывались политики и о бюджете, и о госдолге, и о том, как правильно выстраивать экономическую модель в регионе. Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов так прокомментировал отношение оппозиционных фракций регионального парламента к работе над главным финансовым документом региона: «Оппозиция считает, что бюджет - священная корова, а если вокруг нее устроить политические пляски, то это повлияет на отношение избирателей. Ничего подобного. Бюджет - это абсолютно рабочий процесс», - подчеркнул он.

При этом Александр Котов исключил, что псковский регион может стать банкротом и попадет под внешнее управление. «Сколько помню работу над проектами законов о бюджете, всегда звучали пессимистичные настроения - катастрофа, область будет банкротом, погрязнем в долгах, у нас ничего не получится. И ничего подобного не происходит. Потому что одно дело - говорить, посыпать голову пеплом, стонать и страдать, другое дело - работать», - высказался он.

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А псковский промышленник Игорь Савицкий неожиданно выступил за наращивание госдолга. «Мое мнение может показаться парадоксальным, но, я считаю, что чем больше мы возьмем в долг, чем больше нам дадут заемных средств, тем лучше для Псковской области. Правда, возникает другая проблема - эти деньги нужно использовать рационально. Тут у нас, к сожалению, не все хорошо. Если у нас хороший руководитель области, то пускай еще столько же денег займут, но только рационально вложат в развитие Пскова и области», - отметил он.

Но все-таки «аргумент года» предъявил депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев, тот самый, что борется с журналистами, осмелившимися его критиковать, с помощью доносов в силовые министерства. Он заявил, что строить экотехнопарк рядом с его дачей нельзя из-за… близости НАТО.

«Я посоветовался с военными, их в принципе насторожило, что в районе государственной границы со странами НАТО создаются условия, усложняющие полеты авиации», - написал парламентарий в соцсетях.

Удивительно, сколько лет полигон на территории Пскова не мешал военным, в том числе, летать при гораздо более плотном воздушном трафике, а тут вдруг островским авиаторам стало тесно. Ну и важно, конечно, на что обращают внимание жители области: интересно, будет ли Александр столь же неистово бороться за интересы граждан, когда полигон перенесут в другой район, подальше от его дачных угодий.

Каша Козловского, гипноз Брячака и аттракционы Иванова

Впрочем, хватало в Псковской области тем для обсуждения и без пандемии, выборов, многодневных голосований и бюджетного процесса.

Например, Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский доходчиво разъяснил, почему псковским детям необходимо в школе есть кашу: «Кашами мы кормим не потому, что дешево, а потому, что там есть необходимые микроэлементы, витамины. Раньше нас родители кашей кормили не просто так, и мы понимали, что ее есть нужно. В армии, где тоже кормят кашей, подходят к вопросу научно: если будешь есть полезную пищу - будешь выполнять необходимые функции».

А депутат Псковской гордумы Олег Брячак («Справедливая Россия») активно комментировал свое уголовное дело. Напомним, его обвиняют в незаконном получении кредита. «В чем меня только ни обвиняют - я только что грудных детей не ел... Я не обладаю гипнозом, чтобы убедить человека взять кредит на свое имя», - комментировал он в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Любопытно, что Россельхозбанк в суде отказался от претензий к Олегу Брячаку. Однако это не означает автоматическое закрытие уголовного дела. Его рассмотрение все продолжается и продолжается и плавно перетекло уже на 2021 год. «Я думаю, что в начале следующего года меня к чему-то приговорят, я очень на это надеюсь и жду с нетерпением», - рассказал лидер справедливороссов.

Любопытно комментировал Олег Брячак не только свое уголовное дело, но и ситуацию на «Псковпассажиравтотрансе»: «На сегодняшний день подвижной состав предприятия - это те «ведра», которые называются автобусами и на которых наши граждане вынуждены перемещаться. Это уже, конечно, даже не автобусы. Это именно «ведра с гвоздями», которые постоянно ломаются. И предприятие к этому катилось не один год».

Отметим мимоходом, что весной Олег Брячак посетил автопредприятие и заявил, что остался доволен увиденным. Правда, в этом случае он имел в виду то, как перевозчик дезинфицирует транспорт перед выпуском на линию. Ну, и добавим, что подвижной состав «Псковпассажиравтотранса» медленно, но верно обновляется. В этом году парк пополнился 249 новыми автобусами.

Еще более зажигательными оказались высказывания лидера фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Дениса Иванова. Он то региональных депутатов записал в «заплесневелые», раздосадованный тем, что законопроекты мундепов не проходят фильтр областного заксобрания, то высказал желание, чтобы Псков не превращался в «аттракцион инвалидных колясок».

«Федор Борисович, у меня единственное пожелание, чтобы наш Псков не превращался в аттракцион инвалидных колясок. Знаете, чтобы не везде были пандусы для инвалидов», - обратился он на сессии гордуму к однопартийцу, главе комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Федору Постнову.

Потом пришлось объяснять, что «пандусы в российских городах такой конструкции, что похожи на аттракционы - большие, громоздкие, ими невозможно пользоваться». Но тут, как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. Даже всерьез обсуждался вопрос о снятии Дениса Иванова с поста руководителя фракции «Единой России», но до настоль радикальных мер дело не дошло. К тому же Иванов и Постнов даже совместный проект по доступной среде в Пскове стали воплощать, тем самым как бы показывая, что конфликт исчерпан.

На три буквы

Радикальных мер не последовало и в случае с депутатом Псковского областного Собрания Валерием Василевским, главврачом Невельской межрайонной больницы, который попытался избавиться от навязчивой собеседницы с помощью крепкого словца.

Да-да, и в этом году не обошлось без ставшей уже традиционной для нашего обзора матерщины. В прошлом, напомним, «отжег» бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов, оскорбивший сотрудника полиции с использованием старого недоброго русского мата и прославился своим «Ни в одном районе, нет такого, понял, ^%#^8!».

В этот раз позволил себе лишку главврач Невельской межрайонной больницы. Довольно сдержанная беседа медика с активисткой, многодетной матерью Екатериной Клоковой, которая взяла на себя общественный контроль за оказанием медицинских услуг, в том числе работу инфекционного отделения больницы, внезапно прервалась усталым: «Катя, иди на ^#%!».

Потом Валерию Василевскому пришлось публично извиняться: «Этот вопрос неоднократно, и не только мной, уже комментировался, видно поэтому и еще в связи с напряженной обстановкой в целом в работе больницы в этот раз он вызвал у меня некоторую повышенную эмоциональность при нашем разговоре. О чем я искренне сожалею. Приношу извинения за несдержанность».

Затем ситуацию прокомментировал лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг: «В этой ситуации г-ну Василевскому нужно как живому человеку обладать большим внутренним самообладанием, чтобы на вопросы любого гражданина отвечать без мата. Он не должен был женщину посылать ни три букву только потому, что на три буквы послали все российское здравоохранение».

Добавим, что уволившаяся недавно с должности и.о генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Наталья Юшко на три, четыре или путь букв никого не посылала. По крайней мере, в публичной плоскости. Но после ее ответа по поводу письма сотрудников управляющей компании ОЭЗ с резкой критикой ее манеры руководства все равно сложилось впечатление «уж послала, так послала». «Я даже не знаю, на что можно ответить в этом письме. Я вообще не понимаю, о чем там идет речь. Почему я как официальное лицо должна комментировать, что у меня как у руководителя изменились приоритеты», - таков был ее ответ.

Но мы, конечно, запомним Наталью Александровну еще и за ее неповторимый слог: «свободное подключение к персонализации понимания реальности», «диффузия пространств», «дилемма заключенного в глобальной экономике», «коммерциализация инноваций», «прогресс глобального сотрудничества» - вот это все. Будем скучать.

Праздник к нам приходит?

Впереди новогодние праздники, к сожалению, несколько омраченные никуда не ушедшей пандемией коронавируса. Любопытно, что еще в начала 2020-го, когда еще никто не знал, что такое COVID-19 и локдаун, в ту пору еще премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже обозначил, что при встрече Нового года «нужно не радоваться, а страдать, плакать», так как «чем новее год, тем ближе к смерти».

На самом деле глава правительства лишь процитировал изречение классика русской литературы - Антона Чехова: «Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже».

«На этой оптимистической ноте я хотел бы вам пожелать веселого Старого Нового года», - сыронизировал Медведев накануне 13 января. Как в воду глядел. Правда, не оказался столь же прозорлив по поводу своей грядущей отставки.

На региональном уровне некоторое недовольство прошлым Новым годом тоже прозвучало. «Хочется, чтобы Дед Мороз приезжал к нам по снегу на санях, а не приходил в резиновых сапогах», - сказал в начале 2020-го в общественном пресс-центре ПЛН глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Увы, природа оказалась глуха к пожеланиям градоначальника. В этом году главный праздник страны мы снова будем встречать с лужами, а не с сугробами. Впрочем, если учесть, что все новогодние мероприятия в связи с пандемией в Псковской области отменены, включая фейерверк, то по большому счету Деду Морозу вообще к нам и приходить-то не зачем, ни в сапогах, ни в сланцах.

С другой стороны, опыт уходящего года показывает, что ни на природу, ни на стечение обстоятельств лучше не роптать. Потому что всегда может быть еще хуже, как говорил уже упомянутый классик. Так что лучше по старинке благодарить судьбу и верить в лучшее, а, может даже, и в чудо. Так, глядишь, и дождемся когда-нибудь и того, и другого.

Цитаты вспоминала и комментировала Анастасия Плужникова

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