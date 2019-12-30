Общество

Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2019 году

Псковская Лента Новостей продолжает традицию, заложенную еще семь лет назад: по итогам каждого года мы составляем список самых ярких, а порой и неоднозначных фраз, произнесенных нашими политиками, общественниками и прочими публичными персонами.

Воробьи, которых топором не вырубишь

В качестве аперитива начнем со слов года. Оксфордский словарь английского языка выбрал таковым целое выражение - «чрезвычайная климатическая ситуация» (climate emergency). Тут, конечно, сразу вспоминается яркое выступление Греты Тунберг на саммите ООН, экоактивистки с большими амбициями в борьбе с изменением климата и неоднозначной репутацией. Ее нетленные «Вы украли мое детство!» и «Как вы смеете!» до сих пор сотрясают медиапространство. Да что там, стоит в нашей обетованной Псковской области выглянуть в окно и сразу становится понятно, что и у нас кое-что украли. Снежную, морозную зиму, например.

Наши ученые-лингвисты в этом году тоже решили не отставать. Государственный институт русского языка имени Пушкина сообщил, что самым употребляемым словом 2019 года в русскоязычных медиа в этом году стало «пожар». Выбор не вполне очевидный, но если вспомнить, что случилось сначала с Собором Парижской Богоматери, а потом и с лесами в Сибири, то определенная логика в решении филологов все же прослеживается.

Второе место в рейтинге наиболее употребляемых слов занял «протест». Вот тут уж точно удивляться, к сожалению, не придется. Протестные настроения в мире и в России не просто давали о себе знать в течение года, а стали чуть ли не вполне осязаемым трендом. Даже в нашей области на фоне объявленного строительства в особой экономической зоне завода «Титан-Полимер» началось такое, что никакой пенсионной реформе не снилось. Вот разве что «допускай!» до нас не докатилось, хотя и поводы, вроде как, были…

Впрочем, для нашего региона куда более употребляемыми словами стали «нацпроект/программа» и «отставка/назначение». Кажется, если наугад ткнуть в три новости на любом региональном сайте, в одном из них обязательно одно из этих слов окажется. А не окажется, так будет там либо «Ласточка», либо «дорожные работы», либо… «уголовное дело». Так и живем.

Нам-то, конечно, больше понравились хэштеги #рукожопые и #тупоголовые, которыми нас одарил глава Псковской области Михаил Ведерников, но о них мы расскажем немного позже.

«Как порядочный человек я должен буду когда-то жениться»

От слов года перейдем к ярким фразам российских политиков и чиновников. Начнем, конечно же, с главы государства. В Москве сравнительно недавно состоялась очередная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой он традиционно выдал несколько перлов.

В частности, заявил, что «в области пенсионного обеспечения никаких изменений не планируется». «Никакой новой пенсионной реформы не обсуждается - ни в правительстве, ни в администрации президента, нигде. А заморозка накоплений - это просто средство их защиты», - заверил он.

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Кажется, мы этот never ever из уст президента уже слышали. Ах, да. В октябре 2005-го на встрече с медицинским персоналом он объявил: «Я как раз против того, чтобы поднимать пенсионный возраст. И повторяю - пока я президент, это решение не будет принято». Потом прошло 13 лет, и повышение пенсионного возраста стало неотвратимым фактом.

Впрочем, на той же пресс-конференции глава государства попробовал объясниться: «В начале и середине 2000-х годов я говорил, что категорически против любого повышения пенсионного возраста. Тогда и невозможно было это сделать, хотя я и сейчас считаю, что это была правильная позиция. Тогда средняя продолжительность жизни была низкой, и соотношение работающих к неработающим было более приемлемое. Сейчас можно закрыть пенсионную реформу - 5-7 лет можно будет жить спокойно. Но через 5-7 лет страна будет вынуждена повысить пенсионный возраст, но уже придется делать это резко и без всяких льгот».

А еще Владимир Путин заявил, что «как порядочный человек должен будет когда-то жениться». Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста. Сначала президент уточнил у корреспондента женат ли он сам. Получив положительный ответ, Путин отметил: «Он женат и хочет, чтобы мне было так же». К сожалению, глава государства не уточнил, какой контекст он вкладывает в эту сентенцию - положительный или негативный. Не стал уточнять президент и кем могла бы стать его избранница. Назовем это интригой.

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Хочется отметить еще одно высказывание Владимира Путина, произнесенное в момент обсуждения работы чиновников и прав человека. «Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить без нее тоже невозможно. Но нужно выстраивать ее нормальную работу», - констатировал президент.

Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить.

«Глубинный народ»

В этом году российский политик, помощник президента России Владислав Сурков одарил нас понятием «Глубинный народ». «Глубинного государства в России нет, оно все на виду, зато есть глубинный народ», - написал он в своей статье «Долгое государство Путина», опубликованной в «Независимой газете».

В ней политик рассказал, что в России сложилось государство нового типа, которое станет «средством выживания и возвышения российской нации» на весь предстоящий век. Саму статью кто уже только не проанализировал и как только не просклонял, но вот «глубинный народ» пошел дальше - в тот самый народ. Так что неологизм Суркова вполне может прочно закрепиться в современном русском языке, по крайней мере, в мемах он уже неплохо закрепился.

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Что конкретно имел в виду Владислав Юрьевич? Политологи до сих пор спорят. Вот вам одна из цитат как пища для размышлений: «Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия. Понимание, кто он, что думает и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать. Редкие обществоведы возьмутся точно определить, равен ли глубинный народ населению или он его часть, и если часть, то какая именно? В разные времена за него принимали то крестьян, то пролетариев, то беспартийных, то хипстеров, то бюджетников».

«Запрет - это и есть свобода»

Выступление сенатора Елены Мизулиной на Форуме безопасного интернета, где она весьма неординарно высказалась относительно свободы в интернете, надело немало шума в апреле этого года.

«Запрет как норма права и есть самая большая свобода человека. Вам всегда говорят, что депутаты только запрещают. Это ложное представление. Запрет - это и есть свобода. Он говорит: этого нельзя, а остальное можно», - заявила она во время обсуждения законопроекта об устойчивом Рунете, с которым нам тоже теперь придется жить.

Она напомнила также, что на заре истории человечества, когда законов еще и в помине не было, отношения регулировались как раз запретами, которые прописывались, к примеру, на уровне заповедей. Не убий, не укради, не делай сомнительных репостов.

Вот только мы не на заре истории человечества находимся, а в XXI веке, Елена Борисовна.

Ленивые учителя и пенсионеры-тунеядцы

Кажется, 2018 год должен был научить чиновник фильтровать базар, но нет. Напомним, в прошлом году министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова вошла в историю после настойчивых утверждений, что хорошо жить и питаться в России можно и на прожиточный минимум в 3 500 рублей в месяц, потому что «макарошки всегда стоят одинаково».

Не успели соцсети наштамповать мемов на этот счет, как экс-олимпийская чемпионка, а ныне уже и экс-глава департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольга Глацких подкинула новый повод для народного творчества. На встрече с представителями местных молодежных организаций она заявила молодым людям: «Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать». Итог для чиновниц вышел печальный - дурная слава вынудила их написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Нынешним перлоделам повезло больше, во всяком случае громких отставок не последовало. Так, продолжает губернаторствовать в Красноярском крае Александр Усс, заявивший, что «С лесными пожарами бороться бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», а затем выдавший «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть!» жительнице небольшого городка, имевшей «наглость» спросить у главы региона, что делать, если дорогу к городу размоет.

Ничего, кроме вынужденных публичных извинений, не пережил и руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, который сообщил, что «Есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату». Так он прокомментировал замечание о несоответствии зарплат бюджетников майским указам президента.

Волгоградский депутат Гасан Набиев, который назвал тунеядцами людей, получающих низкие пенсии, тоже остался при мандате, хотя извиняться пришлось все же по полной. Он заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами в этом виноваты. Правда, из «Единой России» его все-таки исключили.

Отметим, что и наш муниципальный руководитель - глава Великолукского района Сергей Петров дал весьма странный комментарий, благодаря чему попал в эту компанию чиновников и депутатов - авторов нелепых заявлений. Господин Петров как смог объяснил читателям великолукской районки смысл властной инициативы по увеличению зарплат муниципальным чиновникам.

Приведем его словам дословно: «Добавка к зарплате будет не просто актуальной, но и максимально необходимой для процветания и района, и области в целом». То есть, по мнению Петрова, для процветания области и района «максимально необходима» добавка к зарплате муниципалов. Не современные производства нужны, не решение демографической проблемы, не достойные пенсии и детские пособия - а добавка к зарплате чиновникам. Ну ОК.

«У нас давно уже стоит и не падает»

Вот на кого надо равняться всем россиянам - на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Когда он решил развеять миф о высокой аварийности российской космонавтики, то воспроизвел следующее: «Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает».

Осмелимся предположить, что речь идет о ракетах или ракетоносителях. То, что они не падают, наверное, хорошо. Но вот почему они стоят, а не летают, вопрос, конечно, интересный.

Тут есть еще один интересный нюанс. Вероятно, такой маскулинитив от Рогозина (привыкайте, привыкайте, скоро борцы за женские права и не такое с русским языком сделают) очень разозлил известную феминистку Залину Маршенкулову, которая прославилась на всю страну после неоднозначной рекламной кампании Reebok. В ней она недвусмысленно предлагала «Пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Хайп поднялся нереальный, а вот продажи кроссовок - едва ли.

Хотели рассказать о важной роли женщин в обществе, а в итоге дискриминировали мужчин. Хоть и «давно стоит и не падает», а все равно обиделись.

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов курурузы»

Некоторые журналисты считают, что это и есть главная фраза года. Ее произнес Дмитрий Ивлицкий, старший бортпроводник самолета Airbus A321, приземлившегося в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. Тогда экипаж своими уверенными действиями спас жизни более 230 человек.

Моментально ставшей крылатой фраза старшего бортпроводника появилась в виде граффити на домах, принтах на футболках и наклейках на авто.

«Моглино» - это не драйвер развития экономики, а финансовая дыра»

Но давайте уже перейдем к региональному блоку нашего сборника цитат. И начнем с взбудораживших размеренное начало года заявлений предпринимателя и экс-депутата регионального парламента Игоря Савицкого, который публично выступил против строительства под Псковом завода «Титан-Полимер» и особой экономической зоны «Моглино» в целом.

Поднятая бизнесменом тема вызвала заметный общественный резонанс, местные коммунисты даже оперативно выступили за проведение референдума по этому вопросу, а затем и митинги подоспели. Дошло до того, что анонимные Telegram-каналы стали запугивать Игоря Савицкого, что опубликуют на него компромат, если он не прекратит это безобразие. Промышленник не прекратил, а компромат так и не появился.

Не возьмем на себя смелость привести весь список афоризмов, который наградил псковский бизнесмен все эти особые и экономические зоны вместе с их якорными арендаторами. Их было много, и все они один другого ярче. Рекомендуем почитать и ознакомиться самостоятельно.

Но самой запоминающейся фразой, пожалуй, выберем эту: «Моглино» - это не точка экономического роста, а дыра, в которую безвозвратно улетели 3,2 миллиарда рублей наших с вами денег. Не надо чиновникам заниматься не своим делом - бизнесом - у них это плохо получается».

Ну и еще вот это: «За 49 лет работы ОЭЗ «Моглино» Псковская область потеряет 5 969 миллионов налоговых поступлений, иными словами 122 миллиона рублей в год! Так что наши чиновники изобрели «перпетум мобиле» бесхозяйственности: чем выше инвестиции, тем больше убытки».

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«Все мы знаем, что презервативы рвутся и не выполняют своих функций!»

Продолжая тему, отметим, что в марте в Пскове прошел очередной, уже второй по счету, митинг против строительства на территории особой экономической зоны «Моглино» завода «Титан-Полимер». Все было неплохо организовано и проходило, чего уж там, нескучно.

Были тут и весьма яркие и запоминающиеся выступления. Особо хочется отметить Валерия Колтакова, депутата псковского районного собрания (ЛДПР), который выдал следующее: «С экранов телевизора нам каждый день говорят: «Покупайте презервативы, они предотвратят вас от болезней. Покупайте презервативы, они будут предохранять вас от нежелательной беременности». Но все мы с вами знаем, что презервативы рвутся и не выполняют своих функций!».

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Там же отличился председатель реготделения партии «Социальной защиты» Виктор Широбоков, напугавший псковичей… мукой: «Мы все из нее пирожки печем, она точно безопасна, но мы все знаем, что она взрывается, еще в школе учат».

С тех пор накал страстей как будто поутих, митинги против строительства «Титан-Полимера» с каждым разом собирали все меньше людей, а главное, ярких зажигательных выступлений тоже почти не стало. А жаль.

«Коммунальщики в обмороке»

Глава Пскова, вернее, теперь уже бывший глава города Иван Цецерский в начале года тоже отжег. Он проверил качество уборки города от снега, а затем поделился впечатлениями в соцсетях.

«Зима радует своей красотой и морозом, лыжники все накатались, дети в ватрушках, а «коммунальщики» - в обмороке», - написал он. Не понравилось Ивану Николаевичу, судя по всему, состояние областного центра в середине зимы. Убирался город кое-как, техники не хватало, а управляйки делали вид, что они «в домике». Эх, если бы он знал, что будет дальше.

А дальше последовали «дорожные войны», в ходе которых по шапке от губернатора стали получать как подрядчики, так и глава Пскова, что последнему категорически не нравилось. В феврале Иван Цецерский дал весьма показательное интервью на радио «Эхо Москвы» в Пскове, которое, возьмем на себя смелость предположить, во многом предопределило дальнейшую судьбу градоначальника.

В частности, Иван Цецерский выразил недоумение по поводу того, что все критические стрелы летят только в его адрес. Он бы с радостью ими поделился с городской и областной администрацией. К тому же глава города напомнил, что Псков уже переживал сильнейший снегопад в конце ноября 2012 года, следствием которого стал транспортный коллапс. Однако в той ситуации бывший губернатор Андрей Турчак вместо слов критики предложил главе города конкретную помощь. «Состояние дорожного хозяйства Пскова - ответственность в том числе и властей Псковской области», - резюмировал градоначальник.

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Заодно Иван Цецерский предположил, что в случае с Международными Ганзейскими днями может сработать пословица «у победы тысяча отцов, а поражение - всегда сирота». То есть, если это масштабное мероприятие пройдет успешно, то желающих записать успех на свой счет будет много, а если что-то пойдет не так, то камни полетят исключительно в его огород. «Я не только морально готов к этому. Могу сказать даже больше. Я делал и делаю все для того, чтобы Ганза прошла в Пскове на должном уровне. Главная задача, даже если будет бедненько, - все должно пройти организованно. Если будет срыв мероприятий Ганзы, меня не надо много раз уговаривать: "Иван Николаевич, вы готовы сделать мужской шаг и подать в отставку?" Да, я готов такой шаг сделать. Но я убежден, что мы проведем Ганзу на достаточно хорошем уровне», - заключил глава города.

Однако события развивались настолько стремительно, что Ганзейские дни в Пскове прошли практически без Ивана Цецерского (он, конечно, приезжал с частным визитом, но в публичном пространстве был практически неосязаем), поскольку его отставку спешно принимали депутаты Гордумы накануне нашей «бедненькой, но чистенькой олимпиады выходного дня».

«У меня нет мешков с деньгами, чтобы вывозить с территории Пскова весь снег»

А это уже фраза начальника УГХ администрации Пскова Николая Баринова. Так он попытался отбиться от атак мундепов на одной из зимних сессий Псковской городской Думы.

«Средств в бюджете на вывоз снега не хватает, но мы продолжаем вывозить его, несмотря на нищенские цены. У меня нет мешков с деньгами, чтоб все вывозить. Хоть вы нас и ругаете, но мы делаем, что можем», - обратился Николай Баринов к слугам народа.

Как хорошо, что нынче зима неснежная, правда, Николай Алексеевич? Но, как любит говорить руководитель областной филармонии Елизаветы Барышникова, сюрпризы будут. Впереди еще январь и февраль. Пора искать мешки.

#РукоЖопые и #ТупоГоловые

А это, пожалуй, апофеоз истории с тем, как обстоят дела с благоустройством в городе и ремонтом его дорог. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не раз за минувший год подверг резкой критике работу подрядчиков, занимающихся этими благими делами. Точка кипения при этом пришлась на конец августа, когда в своем Instagram глава региона написал: «Порой очень хочется открыть рубрику #РукоЖопые и #ТупоГоловые! Иногда поражаешься бездумному и формальному подходу подрядчиков. А иногда просто безрукости и нежеланию думать, прежде чем делать».

Привел он и пример особо впечатлившей его «рукожопости»: «В одном из районов (добрый, жалею всех, район не называю) в рамках благоуствойства делали пешеходную дорожку, а опору столба электропередач не вынесли, она осталась на тротуаре. Наказали мамочек с колясками, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью. Так и хочется спросить, Вы дебилы?! Как так можно?!! Пока я здесь, так не будет».

Зато сразу стало понятно, что в апреле губернатор дорожным подрядчикам еще довольно мягко намекнул: «Будете переделывать, пока не сделаете хорошо». Хотя уже тогда был повод для бури эмоций: в ходе проверки выяснилось, что 60% дорожного покрытия, которое подверглось экспертизе, не соответствует нормам.

#Жахнули

Продолжим тему хэштегов. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на встрече с журналистами по итогам единого дня голосования заявил, что «Единая Россия» жахнула всех на этих выборах» и добавил, что прогнозы «горе-социологов и политологов» о проигрыше власти «рассыпались».

Повод для таких громких заявлений действительно был: во всех законодательных собраниях - фактически везде, кроме Хабаровского края, правящая партия получила большинство. То же самое - с губернаторскими выборами. Проколов, сопоставимых с прошлогодними косяками в регионах – не было.

Хэштег #жахнули пошел в жизнь. Первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия», экс-вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков (2009 – 2017 гг.) опубликовал в своем Instagram-аккаунте селфи-фотографию, на которой он запечатлен вместе с коллегой по партийному ЦИК Романом Романовым, ранее возглавлявшим управление внутренней политики в администрации Псковской области (2009-2017 гг.) и Центр социологии и региональной политики ПсковГУ (2017-2019 гг.). Оба одеты в белые футболки с надписью #жахнули и логотипом партии «Единая Россия».

Все это, конечно, хорошо и даже трогательно, но в Псковской области итоги выборов для правящей партии оказались отнюдь не столь успешными, как в целом по стране. Так, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов заявил, что полученные на выборах 8 сентября результаты не соответствуют тем, которых ожидали в региональном отделении «Единой России».

«Точно не наш сукин сын!»

Ничто, вроде, не предвещало, как вдруг в Псковской области разразился нешуточный политический конфликт регионального масштаба. Хотя почему «вдруг»? Конфликт вызревал давно. И вот наконец вывалился наружу.

Лидер псковских эсеров Олег Брячак, выступая «живьем» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове резко «наехал» на первого секретаря псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко, обвинив того ни много ни мало «в лицемерии, лжи и предательстве», а, кроме того, вызвал оппонента на «дуэль» - словесную, полемическую, в прямом эфире.

В чем же обвинил Петра Алексеенко Олег Брячак? Фактически в том, что тот якобы сознательно «слил» выборы, вступив в сговор с «Партией Роста». Дескать, кандидаты от КПРФ снимались с выборов не просто так, а по договоренности: «У руля местного отделения КПРФ находятся предатели, которые положили партию на лопатки, убили ее. И чтоб сделать ее дееспособной, не знаю, какие действия надо провести - может искусственное дыхание сделать или током бить», - сделал хук с правой Олег Брачак в своем интервью.

Само собой, Петр Алексеенко тоже не смолчал и ответил Брячаку хуком с левой – то есть в нашем случае - высказался в не менее резких выражениях: «То, что говорит Брячак, - это какая-то галиматья, бред его больного воображения. В одно время я назвал его сукиным сыном, но тогда я сказал, что это наш сын, а теперь это точно не наш».

В результате руководители двух отделений оппозиционных партий устроили, конечно, занятный междусобойчик. Поединок состоялся в сентябре в рамках программы «Армрестлинг» на радио «Эхо Москвы» в Пскове. Брячак принес на прямой эфир корвалол, издевательски пояснив: «Забочусь о своем пожилом оппоненте - мало ли от выдвинутых мной обвинений ему станет плохо».

Эсер атаковал, перебивал и не давал визави сказать слова. Алексеенко защищался и пытался контратаковать. Временами было забавно, временами - грустно и даже стыдно за уровень полемики лидеров региональных отделений оппозиционных партий. В целом перебранка руководителей КПРФ и «Справедливой России» дала ответ на вопрос, почему в то время, как одни оппозиционные силы набирают очки и побеждают на выборах, другие ухудшают собственные позиции.

«Может, это пафосно звучит, но, когда я служил, офицеры себя никогда не предлагали»

Как только Иван Цецерский покинул свой пост, возникла необходимость кого-то усадить в кресло главы города. И в этом месте председатель бюджетного комитета гордумы, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Григорий Турчин заявил, что если и видит кого-то в должности главы Пскова, то «только себя - не более того».

«Но я себя никогда выдвигать не буду. Может, это пафосно звучит, но, когда я служил, офицеры себя никогда не предлагали. Если меня выдвинут - это другой вопрос. Поступит предложение - с удовольствием», - добавил депутат.

Что касается других кандидатур, тот тут Григорий Турчин был полон скепсиса, если не сказать сарказма. «Вот сидит в гордуме 24 «обалдуя», и ни одному не предлагают стать главой города, а человек пришел вчера в гордуму, и его сразу на главу города!», - так, к примеру, он прокомментировал перспективы Галины Неваленной, чье имя в кулуарах называлось в числе наиболее вероятных претендентов на пост градоначальника.

А в конце концов и вовсе обидел коллег по Думе, мол эти «проголосуют за любого, на кого перст указующий покажет»: «Депутаты просто сидят и по сторонам смотрят - кто им даст знак и откуда, а мы с вами знаем, откуда дадут знак. Никто инициативы не проявит. Какая установка будет, того и выберут. Помните историю про любимого коня Калигулы, которого привели в сенат? Так вот у нас что коня заведут, что козу - проголосуют за любого, на кого перст указующий покажет», - заявил Григорий Турчин.

Ну, глава города у нас теперь есть – должность, напомним, получила Елена Полонская. Такое решение принято на 31-й внеочередной сессии Псковской городской Думы 13 ноября. По итогам голосования за ее кандидатуру проголосовали 22 депутата, а за ее оппонента Григория Турчина - 1. Как-то так…

«Никогда не понимала мужчин, которые тратят столько времени на соцсети»

К слову, новоизбранная глава Пскова Елена Полонская уже вполне влилась в кипучую деятельность градоначальника, во только недоумевает, откуда у псковских мужчин столько свободного времени на то, чтобы сидеть в соцсетях и троллить власти.

Тут тот случай, когда хочется привести цитату целиком:

«К объективному негативу я прислушиваюсь, а необъективный не беру близко к сердцу. У нас гораздо больше позитивных людей, которые высказывают конструктивные предложения, и я стараюсь прислушиваться именно к ним. То, что творится в соцсетях, масса необъективного недовольства - это на самом деле беда. Беда всего города. Я, когда читаю некоторые вещи, думаю, это как же надо не любить свой город и псковичей, чтобы такое писать. В особенности меня удивляет, когда взрослый мужчина пишет в соцсетях пост о том, что на дороге валяется ветка. Мы же все люди. Если ветка мешает, ее же можно убрать взрослому человеку. И вообще я никогда не понимала население, особенно мужское, которое тратит столько времени на соцсети. Вообще я всегда думала, что мужчина должен работать, заниматься домом, кормить семью, уделять внимание жене и детям. Откуда у него столько времени, чтоб писать в соцсетях?», - высказалась она в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

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Градоначальница уверена, что если б каждый занимался своим делом и уделял внимание, как минимум, своему двору, то проблем в городе было бы меньше. Тут с Еленой Полонской сложно не согласиться. Порой доходит до того, что взрослый мужик не может сам лампочку в подъезде поменять. Ему проще строчить жалобы на управляйку, чиновников или другую нечистую силу во все инстации, чем просто поднять свой зад.

«Крутил педали и думал, как же офигенно ездить на работу на электросамокате»

Продолжает свое феерическое парламентерство, начатое в приснопамятном 2011 году, депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев. В качестве наглядной депутатской деятельности видный член ОНФ и «убитодорожник» катался на велосипеде по Пскову - и не один, а в компании местных «активистов велодвижения». Попутно они зачем-то замеряли ширину тротуаров и проезжей части. Отчет о «проделанной работе» депутат представил так: «Крутил педали и думал, как же офигенно ездить на работу на электросамокате».

В целом эта запись на странице депутата в соцсетях продолжает прочие «важные» размышления - все перечислять не будем, назовем только несколько эпизодов. Депутат рассуждал о грядущем отказе от двигателя внутреннего сгорания, причинах образования колеи на дорогах, перспективах экологической политики в Москве, повышении качества китайского автопрома, системе проката самокатов в Варшаве, перспективах соперничества китайцев с Илоном Маском и - как вишенка на торте - о том, что на «Тесле» лучше ездить в Гонконге, чем в Норвегии.

А еще Александр Васильев предложил изобрести грибоискатель - мобильное приложение, помогающее искать соответственно грибы в лесу. «Ходишь по лесу, а он тебе показывает, где грибы растут, какие, и ты такой за ними бежишь с ножиком, - поделился парламентарий в своем сторис в Инстаграмме. - ...Идешь с телефоном по лесу, а он тебе - «тыр-тыр-тыр» или голосовую команду «мухомор рядом». И пошел себе дальше боровики искать».

Слезы наворачиваются - как же прекрасно, когда слуги народа так пекутся о чаяниях народа. Оно, конечно, парламентская шутка юмора. Но, говорят, в каждом сторис есть своя доля тру.

«Ни в одном районе, нет такого, понял, ^%#^8!»

Что позволено Юпитеру, не позволено быку, гласит народная мудрость древних римлян. В наших краях, похоже, «юпитерам» дозволено бычить. Ярким примером стал теперь уже бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов, оскорбившего сотрудника полиции с использованием старого недоброго русского мата.

На видеохостинге YouTube опубликовано видео, в описании к котором говорится, что сделан он в конце мая текущего года, когда полиция остановила автомобиль муниципального предприятия «Благоустройство», в котором ехали его руководитель Георгий Осипов и глава Печорского района.

Сотрудник полиции предложил водителю пройти медицинское освидетельствование, а в ответ услышал от Дмитрия Сопотова в свой адрес много интересного, но едва ли приятного: «Выпил человек четыре стопки вместо со мной этого виски, блин. И что теперь? А ты-то кто такой, блин? Что, я перебарщиваю? Что ты мне сделаешь? Меня выбрали, блин, а тебя никто не выбирал! Ты - шестерка, блин». Это лишь небольшой фрагмент весьма сглаженный речи высопоставленного чиновника.

«Ни в одном районе, нет такого, понял, ^%#^8!», - утверждает в видео глава Печорского района.

Очень хочется на это надеяться.

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Закономерный финал истории: Дмитрий Сопотов, не дожидаясь публичных порок, сам сложил с себя полномочия. И секретаря местного отделения партии тоже.

«К омбудсмену приходят, когда проблема достигла логического завершения»

А вот уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, похоже, решил обидеть сам себя. Говоря о своей деятельности, он заявил, что «практика показывает, что к омбудсмену приходят, когда проблема достигла логического завершения».

«Граждане в большинстве случаев доводят свою проблему до логического конца, а потом приходят за помощью к уполномоченному. В таком случае помочь достаточно сложно», - пояснил он.

Напрашивается вопрос, а зачем тогда… Ну разве что за тем, чтобы делать такие заявления: «Настало время настоящей областной администрации приостановить вольности предыдущей. Необходимо привести внешний вид сотрудников в соответствие с требованиями». Так Дмитрий Шахов прокомментировал инициативу о введении чиновничьего дресс-кода.

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«Встречать в госучреждении, в частности в региональной администрации, сотрудников в полуголом наряде неправильно», - уверен Шахов. Он добавил, что введение элементарных требований к одежде сотрудников администрации, да и всех органов власти, это вещь приемлемая и правильная.

Осталось только немного перефразировать Мизулину: «Запрет - это и есть ваши права».

«Скобари. Любят уничтожить нового, приезжего человека»

Известная российская актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд в интервью на ютуб-канале «А поговорить?» поделилась мыслями о Пскове. Весьма неоднозначными, заметим.

«Уезжая из Пскова - я уезжала из ада! В 90-е: стреляли, ВДВ, алкоголики, драки, наркоманы. На городской дискотеке могли взять газовый пистолет и начать стрелять. Я проводила время, можно сказать, с «гопниками». Сидели в подвалах, на батареях. Рано начала посещать дискотеки. Раньше часто наркоманы говорили "пошли на Финский". Сейчас же, когда вижу Финский парк - думаю, что Европа какая-то. Даже велосипеды в аренду есть».

Помимо этого, актриса поблагодарила художественного руководителя Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрия Месхиева: за то, что научил «работать по-другому». Рассказала о том, как предложила поставить спектакль «Каштанка» в Пскове.

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«Когда Дмитрий Дмитриевич перебрался в Псков, позвонила ему и поинтересовалась, не съели ли его там? Псковичи же такие ребята… Скобари. Любят уничтожить нового, приезжего человека. А ну-ка, кто у нас тут приехал из Москвы? Сейчас мы его размажем! Ребята любят это делать и активно практикуют, - поделилась мнением Юлия Пересильд. - Дмитрий Дмитриевич ответил, что его сложно съесть, и предложил мне сыграть в родном городе. А я предложила поставить Чехова, «Каштанку».

Эх, Юля, а мы вас все равно любим ;)

«Идеологически правильное кино»

Феерическая и неподражаемая глава областного комитета по культуре Жанна Малышева в этом году тоже смогла нас удивить. В сентябре она пришла в региональный парламент представлять депутатам законопроект о господдержке кинематографии в Псковской области. Рутинное, казалось бы, дело - депутаты знают про это важное для команды губернатора Михаила Ведерникова направление работы, про систему рибейтов и т. д. - в общем, не было никаких сомнений, что инициативу администрации Собрание поддержит. Чиновнице от культуры надо было только соблюсти формальность - представить документ и ответить на вопросы. Но даже это нехитрое дело обернулось конфузом. У многих закрались сомнения: а докладчик вообще знает, в чем суть этой инициативы.

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Жанна Малышева принялась агитировать депутатов за то, чтобы бюджетные деньги давались за съемки «идеологически правильного кино»: «Поддерживаться будут только те картины, которые получили статус национального фильма и содержат идеологически верные, правильные вещи».

Даже депутаты выпали в осадок и стали допытываться, о каких таких «правильных вещах» идет речь, но так и не получили на свои вопросы внятных ответов.

Честно говоря, мы уже устали отмечать косяки в разных отраслях сферы культуры, теперь вот еще и кинематограф…

«Есть желание поработать акварелью с жилыми микрорайонами Пскова»

Летом у Пскова появился новый главный архитектор. Им стал претендент из Брянской области Евгений Скачков, который приступил к работе с начала августа. О первых впечатлениях от Пскова, мотивах, побудивших приехать работать в наш регион, и своем видении развития города Евгений Скачков рассказал на радио «Эхо Москвы.

Архитектор отметил, что центральная часть Пскова ему напомнила тот город, в котором он родился, город Душанбе. Своей «плановой и невысокой» застройкой, тихими и масштабными улочками и спокойными фасадами.

«Хотелось, чтобы единство в композиции застройки города, в перспективе, приобретало не только свободно сложившиеся по характеру градостроительные элементы, но и вновь создаваемые, по продуманному, профессиональному замыслу архитекторов и авторов генерального плана города Пскова. А с жилыми «спальными» микрорайонами есть большое желание поработать цветными красками, пастелью и акварелью».

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Потом Евгений Скачков, конечно, расшил свой посыл: «Приоритетной задачей ставлю для себя не навредить «новым строительством» как в историческом центре, так и в фоновой застройке спальных микрорайонов города. А крупнопанельному домостроению придать индивидуальность и колористическое разнообразие, которого явно так не хватает».

Не будем спорить, красок нашим спальным гетто действительно не хватает. Но тут главное, не переборщить. Знаем мы, как наши застройщики с акварели легко переходят на гуашь.

«Контролер не должен быть удобным»

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец продолжает упорно бороться в нашем регионе с картельными сговорами, недобросовестными подрядчиками и зарвавшимися чиновниками. А на замечания, что это всех раздражает, веско отвечает: «Сотрудники Федеральной антимонопольной службы и не должны быть удобны».

«Наш руководитель Игорь Артемьев говорит: «Если вас плохо воспринимает власть на местах, значит, это вам комплимент, значит, вы независимы и работаете в соответствии с законодательством. Мы не должны быть удобными. Контролер вообще не должен быть удобным. Это не нормальный тренд, если он удобен», - уверена Ольга Милонаец.

Что касается картельных сговоров, то Ольга Милонаец не раз замечала, что «запреты привлекают бизнес, как что-то сладкое». Но мы то с вами понимаем, что мухи слетаются не только на мед…

А про несколько раз уже упомянутых в нашем обзоре дорожных подрядчиков глава псковского УФАС высказалась просто: «Не палками же их гонять?». Приведем цитату целиком: «Если ты предприниматель, ты должен осознавать все риски, когда берешься за выполнение работ до заключения контракта. Нужно выяснить, в каком объеме средства перечислены. Скорее всего, работы просто не будут оплачиваться из бюджета. Таков закон, посмотрим, что из этого выйдет. А как еще бороться, не палками же их гонять?».



Кстати, в этом году Ольга Милонаец награждена медалью ФАС России «За отличие в службе 3 степени».

«Выращиваем все, что можно продать»

Как-то во время обсуждения в региональном парламенте очередных поправок в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства Псковской области» председателя регионального комитета по сельхозу и гостехнадзору Николая Романова попытались застать врасплох вопросом: «А почему это в регионе встречаются поля, засеянные коноплей? Десятки, между прочим, гектаров?». Но не тут-то было! Чиновник ответил, что в регионе выращивает все, что можно продать!

Разумеется, потом Николай Романов пояснил, что речь идет не о наркосодержащем растении, а о сельскохозяйственной культуре, которая используется как сырье для производства волокна и нитей. «Выращивают ту, которая идет на волокно и на веревки. Те, кто занимается борьбой с распространением наркотиков, такой информацией обладают, поскольку их должны обязательном порядке уведомлять о таких посевах», - заверил он.

Так-то оно, конечно, так, но формулировка нас все-таки порадовала. Полагаем, что и вездесущий борщевик тоже куда-то неплохо «толкают», поэтому и колосится он у нас похлеще всякой ржи.

Сами с усами

Ну и в завершении нашего обзора вспомним неожиданное предложение почетного гражданина Бежаницкого района и его бывшего руководителя Евгения Юганова - присоединить Псковскую область к Петербургу.

«Область тонет в проблемах в образовании, в здравоохранении. Нашему губернатору нужно найти смелости, пойти к президенту и просить присоединения к Петербургу», - сказал он.

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Не беремся судить, чего в этом предложении было больше – безысходки или сарказма, но в любом случае надеемся, что до такого все-таки не дойдет.

Мы уж тут как-нибудь сами!

Цитаты вспоминала и комментировала Анастасия Плужникова