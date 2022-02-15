Политика

Алексей Севастьянов: Законопроект об организации местного самоуправления продиктован временем

Законопроект об организации местного самоуправления продиктован временем. Об этом сообщил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в ходе круглого стола в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля.

«Мы сегодня видим, что люди из любой глубинки, с окраины предпочитают на коротком плече обратиться в Instagram губернатора. Это неправильно. Значит, люди не получают ответа на этом коротком плече, на самой прямой дороге - у руководителя волости. Я считаю, данный закон продиктован временем. Мы можем анализировать, смотреть на историю, как жили до этого, взять лучшее и понять, мы все понимаем, что систему уже надо менять. Время пришло, это надо делать», — сказал он.

Есть позиция, что с принятием этого федерального закона органы власти отдаляются от населения, добавил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Но сейчас изменились возможности коммуникации — есть электронные средства связи, с помощью которых можно обратиться на любой уровень власти «двумя кликами», подчеркнул он.

«При создании муниципальных округов, я так полагаю, они будут на территории районов, будет приниматься решение о том, какое количество представителей на местах муниципального округа, муниципальных служащих, необходимо будет разместить, чтобы граждане могли конкретно обращаться к органам власти», — добавил Александр Котов.

Напомним, внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект, помимо прочего, предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.