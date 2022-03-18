Политика

Обыски проходят в квартирах псковских активистов партии «Яблоко»

Обыски проходят в квартирах псковских активистов партии «Яблоко», сообщили в пресс-службе партии.

Полицейские прибыли в квартиру лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга в 6:20, когда дома была жена политика. Самого Льва Шлосберга в этот момент в квартире не было.

Также обыски проходят в квартирах других членов регионального совета Псковского «Яблока» - у Николая Кузьмина и его родителей, а также у Екатерины Новиковой.

Полиция изымает технику.

Ранее, 5 марта, следственные действия прошли в офисе Псковского «Яблока». Тогда полиция изъяла всю технику, в том числе 10 компьютеров.