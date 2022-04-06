Политика

Консульство Латвии в Пскове продолжает работу в обычном режиме

Консульство Латвийской Республики в городе Пскове продолжает работу в обычном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила советник-руководитель учреждения Лолита Ленкевича.

Фото: pixabay.com

«Консульство Латвийской Республики в Пскове в настоящее время продолжает работу в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Также Лолита Ленкевича напомнила, что с 24 февраля в дипломатических и консульских представительствах Латвийской Республики приостановлен прием документов и выдача виз гражданам Российской Федерации на неопределенное время (кроме гуманитарных случаев).

Как ранее сообщало РИА Новости, в Риге объявили о намерении «сократить дипломатические отношения» с Москвой после того, как об аналогичных планах заявили в Вильнюсе. В понедельник, 4 апреля, в столице Литвы решили отозвать своего посла и выслать главу российской дипмиссии. Литва стала первой страной ЕС, которая приняла подобное решение на фоне ситуации на Украине.