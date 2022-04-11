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Политика

Рейтингомер: Атака на УФАС, дело Брячака и «маленькая Швейцария»

11.04.2022 17:32|ПсковКомментариев: 0

Салют! С вами вновь Господин Рейтингомер. Как всегда, в начале недели оцениваем активность псковских политиков, общественников и прочих публичных персон.

 

Шкала у нас пятибалльная, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков. И — да, здесь я высказываю свое мнение. Поехали!

-5 Ольга Милонаец

-5 в этот раз получает руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец. Причина? Крайне негативную оценку деятельности ведомства в Псковской области дал не кто-нибудь, а сам губернатор. Причем, публично и очень жестко.

На оперштабе по экономике Михаил Ведерников раскритиковал псковское УФАС. Мол, оно оказалось принципиально не готово к работе в нынешних условиях и к смене приоритетов. А раз так — областная власть будет работать напрямую с центральным аппаратом антимонопольной службы.

Событие неординарное для нашего времени, когда все взаимодействия в среде чиновников подчинены принципу единой системы вертикали власти, а противостояния регионального руководства и территориальных органов федеральных ведомств вроде бы остались в далеком прошлом. Ничего подобного мы не наблюдали уже лет десять. И вот — серьезное обвинение, больше похожее на выдачу «черной метки». А вдобавок еще и жесткий наезд на госпожу Милонаец в телеграм-канале, который считается близким к областному руководству. Если повспоминать события последних лет, когда происходили бы подобные события, то обычно это заканчивалось отставкой чиновника. Посмотрим, как будет в этот раз.

-4 Виталий Аршинов

Низкую оценку со знаком минус получает глава Плюсского района Виталий Аршинов. Судя по всему, уже скоро он покинет пост, который занимает с 2017 года — с тех самых пор, как победил при поддержке партии «Яблоко» на муниципальных выборах. Чего только не происходило за эти годы — господин Аршинов шел на губернаторские выборы, а потом неожиданно для всех снимался с дистанции, плюсскую администрацию скашивал ковид, а муниципальное руководство не считало необходимым ставить область об этом в известность, хватало и других любопытных эпизодов. Ну а чего не было за это время — так это моментов, которые позволяли бы сделать вывод о том, что глава района работает так, что в областном центре искать ему замену не будут. По нашей информации, так и произойдет.

На грядущих выборах главы муниципального образования региональная власть сделает ставку не на действующего руководителя, а на другого управленца. Аршинов же, по нашей информации, участвовать в избирательной кампании не будет.

-3 Олег Брячак

Минус три сегодня достается председателю регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутату областного Собрания Олегу Брячаку. Резонансное уголовное дело в отношении депутата-бизнесмена возвращено из суда в прокуратуру.

Напомню, что ранее эсер был признан виновным в совершении двух преступлений по части 1 статьи 176 УК РФ и по совокупности получил наказание в виде обязательных работ сроком на 400  часов, однако от назначенного наказания Олег Брячак был освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. И вот теперь дело возвращают в прокуратуру.

Каким бы ни было продолжение этой истории, понятно, что присутствие этой криминальной саги в актуальной повестке не на руку депутату.

-2 Антон Сергеев

«Опять двойка» - это про советника губернатора по СМИ Антона Сергеева. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на решении задач в этот непростой период и содействовать грамотному информационному обеспечению деятельности администрации Псковской области, ну то есть — вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой, господин Сергеев продолжает упражняться в очень странном самопиаре. Теперь он позиционирует себя уже как эксперта чуть ли не по всем вопросам — от вирусологии до военного дела. Как следует из заявлений советника, он на короткой ноге не только со звездами центрального телевидения, но еще и со спецслужбами.

-1 Николай Кузьмин

Оценку со знаком минус ставлю депутату из Завеличенской волости, члену псковского «Яблока» Николаю Кузьмину. Он попал в неудобное положение из-за скандальной ситуации со стульями для детской музыкальной школы. Как вы помните, сыр-бор разгорелся в том числе из-за активной позиции яблочника. На минувшей неделе последовало продолжение этого сериала. Во исполнение решения суда стулья начали вывозить, то есть возникла опасность, что в итоге не будет ничего — ни мебели, ни денег. Потом процесс тормознули - стулья возвращаются в школу. Однако тут не стоит обольщаться - возвращаются на ответственное хранение, т.е. пользоваться ими, судя по всему, будет нельзя. Даже если это и есть, по мнению Кузьмина, торжество справедливости, то кому от этого стало лучше?

0 Сергей Лаврухин, Сергей Иванов

Теперь — о кадровых назначениях.

Начальником Главного управления МЧС России по Псковской области назначен Сергей Лаврухин, а его тезка - Сергей Иванов приступил к исполнению обязанностей управляющего областным отделением Банка России.

По уже сложившейся традиции, в подобных ситуациях не ставлю ни плюса ни минуса. Жду, в чем проявят себя назначенцы и как будет мести новая метла. А пока ставлю нейтральную оценку.

+1 Артур Акавов

Руководитель Ледового дворца Пскова Артур Акавов придал немного экшна унылой провинциальной жизни. Он с юмором отреагировал на критическую запись в телеграм-канале местного спортивного блогера и околополитического персонажа. Боксер Акавов предложил скандалисту выйти с ним на спарринг в ринг. То есть поставил незадачливого блогера в сложное положение, ибо тут как ни поступи — всё плохо: примешь вызов - получишь от чемпиона по ушам и опозоришься, не примешь — опозоришься еще больше, вроде как надо получить обещанное Акавовым платье.

Блогер отреагировал так: написал очередной длинный пост в телеге, пообещал Акавову встречу в суде и предложил ему бросить вызов чемпиону мира по боксу Александру Усику. А на платье, говорит, тратиться не надо — займись лучше самообразованием. Кто тут оказался убедительнее — пусть каждый решает сам. Я же отмечаю, что скандалец вышел любопытный и весьма поучительный, а известный псковский боксер проявил себя как человек остроумный и вполне заслужил оценку +1.

+2 Сергей Гусев

Плюс два получает заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев, все последние годы во многом определяющий политику в южной столице нашего региона. В отличие от Пскова, где в плане подготовки единороссов к сентябрьским выборам пока, как говорится, ни два ни полтора, в Великих Луках работа уже кипит, представители партии власти эффективно готовятся к избирательной кампании, в последнее время они заметно усилили информационную и агитационно-пропагандистскую деятельность.

+3 Борис Елкин

Положительную оценку ставлю главе администрации города Пскова Борису Елкину. Как и прежде сити-менеджер оперативно докладывает о решении актуальных вопросов в соцсетях, решает городские проблемы, а в минувший вторник объявил о старте ежегодного конкурса «Чистый Псков». Как отметил градоначальник, такой конкурс с целью приведения общественных пространств Пскова в порядок — это очень интересный инструмент для того, чтобы активизировать людей, чтобы они постарались совместными усилиями сделать наш город чище, красивее и привлекательнее. Отмечу, что «Чистый Псков» проводится при поддержке Псковской Ленты Новостей.

+4 Митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский Тихон вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым представили детально проработанную концепцию развития Печор. По определению главы области, здесь планируется сделать «маленькую Швейцарию» - район должен измениться к лучшему. Как подчеркнул митрополит, у него есть опыт работы с федеральными организациями, в частности, по строительству. Он отметил, что представляет, как развивать данную территорию. «Государство помогает, главное - знать о возможностях, которыми можно воспользоваться», - сказал владыка и добавил, что он и губернатор знают, как можно получить такую поддержку.

Фото: pskov-eparhia.ru

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку в этот раз получает сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Как и все последние недели, партийный руководитель был активен по самым актуальным темам общественно-политической повестки. Андрей Турчак сделал ряд резонансных заявлений, которые активно комментировались в федеральных СМИ и ведущих политических телеграм-каналах, а также вновь побывал в районе проведения спецоперации России на территории Украины и вместе с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным водрузил Знамя Победы и флаг России в запорожском поселке Розовка.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Будьте здоровы!

Источник: Псковская Лента Новостей
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