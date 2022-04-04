Спорт

Руководитель Ледового дворца вызвал на ринг спортивного журналиста из Пскова

Исполняющий обязанности директора Ледового дворца Пскова Артур Акавов вызвал на боксерский ринг псковского спортивного журналиста Арслана Байрамова из-за публикации, размещенной в одном из телеграм-каналов.

Фото из социальных сетей Артура Акавова

«Я предлагаю Байрамову в течение суток предоставить доказательства своих слов или принять предложение встретиться на тренировке на ринге для честного мужского спарринга (ведь за слова нужно отвечать). Он же знал, что клевещет на боксера, соответственно должен понимать, что я не танцевать его приглашу», - написал Артур Акавов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В случае отказа от мужского спарринга, я пойму его и подарю ему платье», - пообещал руководитель Ледового дворца.

На фото: Арслан Байрамов

1 апреля в телеграм-канале «Псковский спорт» появилась публикация, в которой сообщалось, что руководитель Ледового дворца Пскове якобы уже около месяца назад занял должность директора, без приставки и. о. Также там упоминалось о протекающей крыше в здании и строились предположения об обстоятельствах назначения Артура Акавова на данную должность.

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Артур Акавов в свою очередь опроверг написанное, назвав информацию из публикации клеветой.

Напомним, глава Ледового дворца Пскова - руководитель федерации бокса Псковской области, чемпион Европы по версии WBO, чемпион мира по версии WBF, мастер спорта России.