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Блоги / Константин Калиниченко

Выплеснули с водой ребенка

07.04.2022 16:49|ПсковКомментариев: 4

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

Говорил я вам - не прислушались.
Так и получилось!
Громыка «Говорил я вам»

Вчера имела место очередная серия в эпическом сериале про злополучные стулья из Детской музыкальной школы №1 города Пскова. Сериал, как у нас принято, развивается в жанре трагикомедии. В главных ролях: чиновники, общественность, контролирующие органы и суд. При таком сочетании рассчитывать на хэппи-энд было, конечно, наивно. И все же теплилась надежда. Потому что в этой сложной конструкции была важная составляющая - дети. Но увы. 6 апреля поставщик мебели, компания «Формоза-ИТ», был вынужден вывезти стулья из здания школы, исполнив решение суда. Получилось так, что в этой истории все «молодцы», а жертвами оказались обычные псковские дети.

Фото: телеграм-канал «МаскиШоу60»

Краткая предыстория вопроса. В 2019 году Псковская область получила 200 млн рублей из резервного фонда правительства России на развитие музыкальных школ. 140 млн рублей направили на музыкальную школу имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, в т. ч. 5,7 млн - на приобретение музыкальных инструментов и мебели для учебных классов и концертного зала. Часть этих денег пошла на закупку стульев и рабочих столов для детей. Стулья вышли дорогие - в районе 100 тысяч рублей за стул, к тому же еще и итальянские.

Об этом узнали «неравнодушные общественники», известные любители писать доносы и жалобы, и не смогли пройти мимо. Посчитали, что как-то слишком жирно будет самым обычным детям сидеть на недешевой итальянской мебели. Ведь, если поискать, можно найти стулья гораздо дешевле, а то и табуретками обойтись. Чем и занялся местный общественник и муниципальный депутат Николай Кузьмин. У него там как раз наклевывалась избирательная кампания, а тут такой удачный случай подвернулся для раскрутки имиджа «борца с коррупцией». В общем, наш герой поднял на уши либеральную общественность, написал письма во все инстанции и потребовал разобраться с этим казусом вопиющей расточительности.

Я рассказывал эту историю в подробностях два года назад, предполагая, что ничем хорошим она не закончится. Опасался, что в итоге «выплеснут с водой и ребенка», оставив музыкальную школу без мебели и денег. По прошествии двух лет с грустью констатирую, что не ошибся ни на грамм. Впору петь песню группы Громыка «Говорил я вам…».

За эти два года прошло множество судов, написаны статьи, хайп и пиар генерировался в промышленных масштабах. Нужно признать, все инстанции, вплоть до кассационной, признали, что закупка мебели для Детской музыкальной школы №1 была проведена с нарушениями, так что ответственности с чиновников не снимаю. Почему так было сделано? Версию о коррупции обсуждать не буду - было следствие, которое не установило признаков коррупционного сговора. Поэтому всех, кто желает об этом поговорить, адресую в следственное управление Следственного комитета.

Многие говорят о несовершенстве законодательства о государственных закупках. С фактом несовершенства, кажется, давно никто не спорит. Об этом говорил, в частности, прежний сити-менеджер Пскова Александр Братчиков, что вызвало публичное неудовольствие руководителя УФАС по Псковской области Ольги Милонаец.

Мы, собственно говоря, следствие этого несовершенства постоянно ощущаем на своей шкуре. Фирмы-однодневки, которые постоянно участвуют в торгах, выигрывают, осваивают и растворяются во вселенной. Вроде и ведется с ними борьба. Но вот жители, например, пожаловались на некачественный ремонт улиц Николая Васильева и Льва Толстого. Вроде там еще гарантийный срок действует. Да только подрядная организация давно не существует, ремонт, стало быть придется делать за счет бюджета. И таких историй много, потому что жулики научились паразитировать на несовершенстве закона.

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы свою работу сделало, в суде свою позицию отстояли. Это есть медицинский факт.

Но давайте взглянем на ситуацию с человеческой, гуманитарной, если хотите, точки зрения. Смотрите, что у нас выходит.

Возвращаемся к началу истории. Тогда «правдорубы» во главе с упомянутым общественником накинулись на эти стулья, требуя разбирательства и крови чиновников. Звучали обвинения, что стулья не только баснословно дорогие, но к тому же еще и поддельные. И уж точно не итальянские. За что следует наказать всех причастных, начиная от составителя техзадания на закупку стульев и заканчивая директором музыкальной школы. Если отмотать сюжетную фабулу на два года назад, легко убедиться в том, как радостно раздувались ноздри у всех, кто активно раскручивал эту историю. А что в итоге?

Там в деле есть несколько экспертиз. Последняя из них подтвердила, что стулья действительно зарубежного производства, аналогов подобной мебели в России не производят. Качество стульев сомнений у эксперта не вызвало. Единственным «крамольным» нюансом стало наличие синтетического наполнителя вместо натурального. Пускаться в пространные рассуждения, какой наполнитель лучше, я не стану. Важно лишь то, что экспертиза установила 2 факта: происхождение мебели и ее высокое качество. То есть, в сухом остатке, следующее: в ДМШ №1 города Пскова с нарушениями законодательства о госзакупках были поставлены качественные дорогие стулья.

Вот тут дилемма. Является ли формальное нарушение закона основанием для радикальных мер? Образно говоря, является ли насморк поводом отрубить голову? Суд подошел с позиции сухой буквы закона - вероятно, по-другому он подойти не мог. Вопрос, нужно ли было это все доводить до суда?

Это, без сомнения, нравственная история. И то, что она лежит именно в плоскости морали, а не права, было понятно с первых шагов. Потому что, повторюсь, речь о мебели в Детскую музыкальную школу, а не в портовый кабак или солдатскую каптерку. Если бы те, кто размотал маховик сюжета вокруг стульев, на долю секунды забыли про личный пиар и посмотрели чуть дальше собственного носа, они увидели бы крайне предсказуемый финал истории. Но у одного были выборы на носу, другим просто нужен был скандальный сюжет, чтобы излить желчь на чиновников. Где уж тут подумать о детях.

Региональный УФАС принял эту ситуацию, мягко говоря, близко к сердцу. Позицию управление отстаивало с упорством, вероятно, достойным лучшего применения, к тому же широко освещая это в оппозиционных, полностью ангажированных пабликах. Благодаря чему руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец в одночасье стала героем оппозиционных медиа, ей не раз писали восторженные оды инициаторы «дела о стульях» - Николай Кузьмин и Денис Камалягин*. То, что стулья стали инструментом в политической борьбе, было понятно с первых шагов. У многих создалось впечатление, что вышеупомянутые интересанты ловко использовали ведомство для решения своих политических задач. А УФАС, вольно или невольно, вместо того, чтобы остаться над схваткой, в первые же дни стало фактически стороной конфликта.

А финал, как мы видим, плачевный. И вот тут - новый поворот. У инициатора истории случилось прозрение. Николай Кузьмин в своем телеграм-канале буквально криком кричит: «Остановитесь! Может случиться так, что ни стульев в Детской музыкальной школе не будет, ни возвращённых средств в бюджет». Вот это просто эпическое открытие, которое можно поставить в один ряд с прозрением Понтия Пилата после распятия Иисуса. То, что буквально все говорили, что именно так и будет: что «Формозу» заставят забрать эти стулья, а на новую мебель денег не будет, прежде нашего избирательного поборника морали не убеждало. Я уж не стану говорить, что проблема даже не в том, что поставщик может обанкротиться. Проблема в том, что деньги на мебель изначально были федеральные. Вернет их «Формоза» или не вернет, Пскову этих денег в принципе уже не видать, как своих ушей. Надеяться, что правительство повторно раскошелится я бы, честно говоря, не стал.

Все это было ясно, как божий день, и два года назад. Я убежден, что раскручивать эту историю можно было только исходя из циничных политических интересов. Не надо быть Спинозой, чтобы понимать, что исход мог быть только один: вывоз мебели и возврат денег в федеральный бюджет. Так и получилось…

А по итогу ситуация следующая. УФАС реализовал свои полномочия, попутно заработав очки победой в суде и имидж борца за «народные деньги». Николай Кузьмин немного прозрел и просит повернуть дело вспять. Кстати, есть по этому поводу идея. Николай зарекомендовал себя мастером краудфандинга, неплохо собирал по кругу деньги на свои личные судебные экспертизы. Так может стоит попробовать это дело, но уже ради общественного блага? Вместо того, чтобы расстраиваться по поводу вывоза стульев, стОит объявить сбор средств на новую качественную мебель для детей?

Стулья, впрочем, уже вывезли из Детской музыкальной школы, вероятно, поставщик должен будет их сейчас как-то реализовать, деньги вернуть в бюджет. Если и вернет, то, повторюсь, в федеральный, региону с этого ни копейки не достанется. В правительстве за это, думаю, не похвалят и сильно подумают, когда в очередной раз встанет вопрос о выделении финансов Псковской области. Несистемная оппозиция радостно потирает ручонки, потому что кто-то из чиновников, по их мнению, понес имиджевые потери. Хотя у власти в городе давно уже совершенно другие люди, которым придется как-то разгребать этот ворох проблем.

А наказаны, как это часто бывает, невиновные. Дети, которые занимаются в ДМШ №1 Пскова лишились удобной и профессиональной мебели для занятий. Выплеснули ребенка вместе с водой, как мы и боялись. Такой вот сухой и горький остаток.

Константин Калиниченко

Денис Камалягин включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Теги: #дети #Резонер #мебель #музыкальная школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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