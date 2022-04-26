Политика

Дмитрий Михайлов раскрыл планы псковских коммунистов на выборах-2022

Секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель партийной фракции в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал о планах коммунистов на муниципальных выборах, которые пройдут в сентябре этого года. В частности, он не исключил объединения усилий КПРФ и «Яблока» в ходе избирательных кампаний.

«У нас есть общее мнение по некоторым вопросам и не только с партией "Яблоко", — отметил он. — Например, мы тоже считаем, что мэры города Пскова и Великих Лук должны избираться всенародным голосованием. Подобных пунктов несколько, но наши идеологические платформы расходятся. Мы представляем социализм и народовластие, а у них либеральное крыло. Пока я не могу сказать, будет ли какое-то взаимодействие между коммунистами и яблочниками. Это уравнение со многими неизвестными. Что будет завтра или через месяц, или на очередных выборах - неизвестно. Если объединение с другими партиями позволит нам говорить о проведении прозрачных выборов с честными наблюдателями, то мы будем говорить об этом».

Дмитрий Михайлов напомнил, что КПРФ сотрудничает с общественным движением «За новый социализм», которое возглавляет Николай Платошкин, в прошлом году представители этого движения участвовали в выборах депутатов областного Собрания под эгидой компартии. «Они готовы участвовать с нами в избирательной кампании», — сказал он.

«Мы идем общим народно-патриотическим фронтом, — продолжил гость студии. — Мы открыты для всех, готовы искать активистов и в Пскове, и в Великих Луках, и в районах, чтобы вместе участвовать в избирательных кампаниях этого года».

Дмитрий Михайлов рассказал, что в 2017 году коммунисты обращались ко многим предпринимателям, чтобы они участвовали в выборах от КПРФ. «Но многие из-за угроз или давления со стороны администрации просто отказались – побоялись за будущее своего бизнеса. Были и отказы от участия в выборах, например, из-за совместных проектов с РПЦ у кого-то. Нам приходилось брать тех, кто действительно желает и имеет активную позицию. Мы всегда их принимали, обсуждали, расставляли по округам. То же самое будет и в этом году. В 2017 году у нас Елена Геннадьевна Маницкая избрана депутатом по 3-му округу – ведет большую работу. Пока она не дала положительного ответа на участие в выборах, но мы будем ее уговаривать. Нам есть, что рассказать людям. Много работает и наш депутат Олег Владимирович Луценко, работает с общественными организациями, по микрорайону Запсковье. Он будет участвовать в этой избирательной кампании. Еще Александр Викторович Баев – также будет участвовать», — рассказал он.

«По Великолукской городской Думе у нас тоже уже достаточно сформированная команда. Насчет выборов в гордуму Пскова пока у нас ведутся споры – либо один человек будет возглавлять головной список, либо два, либо три. Пока многие вопросы еще находятся на уровне дискуссий. Либо наша областная конференция будет выдвигать кандидатов, либо это будет пленум», — добавил Дмитрий Михайлов.